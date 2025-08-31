top banner
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

31 августа 2025

«Твое сердце будет разбито», новая работа Пак Чхан-ука и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» анонсировала дату выхода экранизации одноименного бестселлера Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО – картина выйдет на экраны 5 марта 2026 года.

«Вольга» добавила в график две новинки – фантастический боевик МИР В ОГНЕ с Ольгой Куриленко и Дэйвом Батистой (2 октября) и новую работу Пак Чхан-ука МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (4 декабря) из программы Венецианского кинофестиваля.

Global Film убрал из прокатной сетки новую работу Рона Ховарда ЭДЕМ. Ее релиз был намечен на 4 сентября.

«Наше кино» заявило две отечественные новинки – комедию РАВИОЛИ ОЛИ с Ольгой Бузовой (5 февраля 2026 года) и семейный приключенческий фильм ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (19 февраля 2026 года). Две комедии изменили свои даты: картина ПАПА МОЖЕТ сдвинулась с 30 октября на 29 января 2026 года, а СВОЯ В ДОСКУ – со 2 апреля 2026 года на 15 мая 2026 года. Освободившуюся дату 2 апреля, в свою очередь, заняла сказка ПЕТРУШКА, ранее стоявшая на 2 июля 2026 года.

«Экспонента Фильм» переместила мультфильм ЭЛЬФ И ПОХИЩЕННОЕ РОЖДЕСТВО с 20 ноября на 4 декабря. Ранее там стояло семейное фэнтези МОМО, которое теперь ушло на 26 февраля 2026 года.

«Централ Партнершип» выпустит еще один фильм франшизы ТУРБОЗАВРЫ – лента, получившая название ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ, дебютирует на экранах с 26 февраля 2026 года.

«Парадиз» перенес приключенческую фантастику ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШАЮСЬ с 23 октября на 27 ноября, а фантастический боевик РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ – с 20 ноября на 30 октября.

Capella Film поставила семейную комедию МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ на 4 декабря, а ленту КУТЮР – на 26 февраля 2026 года.

World Pictures перенес свой хоррор ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ с 27 ноября на 23 октября.

«СБ Фильм» заявил четыре новинки – ОХОТНИКИ ЗА ДЕНЬГАМИ (23 октября), НЕАПОЛЬ-НЬЮ-ЙОРК (6 ноября), ИГРА СО СМЕРТЬЮ (27 ноября) и РОМАН С ТОГО СВЕТА (4 декабря). Драма Я НАЧИНАЮ ВИДЕТЬ СВЕТ выйдет на неделю раньше запланированного – 20 ноября, а не 28-го.

Cinemaus Studio выпустит 11 сентября отечественный триллер ТОЛЕРАНТНОСТЬ. В картине задействованы Михаил Полицеймако, Михаил Горевой, Егор Баринов, Дмитрий Миллер, Александр Лыков и другие.

«Центр кино» поставил на 30 октября ленту ПАРОМЩИК, а на 26 февраля 2026 года – ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕНДЕША.

Фото: кадр из фильма МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ

