Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Автор: Илья Кувшинов
1 сентября 2025
Об этом сообщила режиссер Яна Климова-Юсупова
Режиссер Яна Климова-Юсупова сообщила в своем телеграм-канале, что ее дебют – драма ПРОСТОЧЕЛОВЕК – появится на Amazon Prime.
Дата официального релиза на платформе пока неизвестна.
В центре повествования ленты – бывший детдомовец, который получает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в другую страну. Главные роли в ПРОСТОЧЕЛОВЕКЕ исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова.
Напомним, что официальный прокат фильма в России был отменен.
Фото: кадр из фильма ПРОСТОЧЕЛОВЕК
