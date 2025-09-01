top banner

Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime

Автор: Илья Кувшинов

1 сентября 2025

Об этом сообщила режиссер Яна Климова-Юсупова

Режиссер Яна Климова-Юсупова сообщила в своем телеграм-канале, что ее дебют – драма ПРОСТОЧЕЛОВЕК – появится на Amazon Prime.

Дата официального релиза на платформе пока неизвестна.

В центре повествования ленты – бывший детдомовец, который получает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в другую страну. Главные роли в ПРОСТОЧЕЛОВЕКЕ исполнили Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова.

Напомним, что официальный прокат фильма в России был отменен.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОЧЕЛОВЕК

