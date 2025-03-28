Глава Amazon MGM Studios покинула свой пост

Инсайдеры утверждают, что это было увольнение

В Amazon MGM Studios неожиданные перестановки – глава студии Дженнифер Салке покидает свою должность после семи лет работы.

Руководитель всех отделений Amazon, отвечающих за видеобизнес, Майк Хопкинс заявил, что в рамках новой оптимизированной структуры компании роль главы студии будет упразднена. Теперь ему напрямую будут подчиняться глава телевизионного отдела Вернон Сандерс и руководитель отдела кино Amazon MGM Studios Кортни Валенти.

Сама же Салке займется созданием фильмов и сериалов для Amazon в качестве независимого продюсера.

Бывший президент NBC Entertainment приняла на себя руководство Amazon MGM Studios в 2018 году. За время ее работы на стриминге вышли такие проекты, как «Джек Райан», «Пацаны», «Фоллаут», «Ричер», «Удивительная миссис Мейзел» и многие другие.

Инсайдеры утверждают, что ситуация с Салке больше похожа на увольнение – одной из главных причин называется неспособность найти общий язык с бывшими продюсерами бондианы Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном, из-за чего Amazon пришлось заплатить тандему $1 млрд, чтобы выкупить творческий контроль.

Помимо этого, голливудские источники также вспоминают скандал с режиссером Дагом Лайманом из-за ДОМА У ДОРОГИ, а также несколько дорогих и недостаточно успешных проектов, которые были запущены под руководством медиаменеджера – вроде сериала «Властелин колец: Кольца власти» и фэнтезийного экшна МИССИЯ: КРАСНЫЙ.