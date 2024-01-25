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Режиссер ремейка «Дома у дороги» планирует бойкотировать премьеру из-за релиза картины на стриминге

Автор: Илья Кувшинов

25 января 2024

Даг Лайман считает, что происходящее может повлиять на индустрию на десятилетия вперед

Похоже, прошлогодние слухи о драме вокруг релиза ремейка ДОМА У ДОРОГИ оказались правдой. Режиссер Даг Лайман написал гостевую колонку для Deadline, в которой сообщил, что планирует бойкотировать грядущую премьеру картины на фестивале South by Southwest в Остине.

Главной причиной является тот факт, что Amazon приняла решение не выпускать фильм в кинотеатральный прокат, а показать его на своем стриминге Prime Video. По словам Лаймана, он планировал молча протестовать против решения конгломерата, однако понял, что ему необходимо высказаться.

«Вот вам все факты – я согласился сделать кинотеатральную постановку для MGM. Компания Amazon приобрела MGM и сказала мне – сделай отличный фильм, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Я снял. У нас получился «хит» – и это не мои слова, кстати, а корпорации. Оценки ДОМА У ДОРОГИ после тестовых показов оказались выше, чем у моего самого крупного хита МИСТЕР И МИССИС СМИТ и ИДЕНТИФИКАЦИИ БОРНА, породившей четыре сиквела. Как мне сказали, пресса тоже была в восторге», – подчеркнул постановщик.

Лента должна была выйти в прокат осенью прошлого года. Ранее инсайдеры сообщали, что представители Лаймана, продюсера Джоэла Сильвера и исполнителя главной роли Джейка Джилленхола оказались «взбешены» происходящим и попытались показать фильм лично Джеффу Безосу – однако им это не помогло.

Постановщик заявил, что конгломерат не заинтересован в поддержке кинотеатров и теперь использует его проект «для продажи сантехники», намекнув таким образом на новые рекламные тарифы Prime Video. Лайман также уверен, что происходящее не только лишает Джилленхола участвовать в наградном сезоне, но и может повлиять на индустрию на десятилетия вперед.

«Если мы перестанем показывать тентполы в кинотеатрах, то они вымрут. Такие фильмы, как ДОМ У ДОРОГИ, созданы для большого экрана. Без кинотеатров у нас кончатся кассовые хиты, благодаря которым студии все еще могут рисковать с оригинальными картинами и новыми режиссерами. Не будет кинотеатров – не будет и кинозвезд», – подчеркнул он.

Лента выйдет на Prime Video 21 марта.

Фото: кадр из фильма ДОМ У ДОРОГИ

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