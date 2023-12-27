Amazon Prime Video запустит тариф с рекламой в конце января

Сперва она появится в онлайн-кинотеатре на территории США, Великобритании, Германии и Канады

Минувшей осенью Amazon объявил о том, что на стриминговом сервисе Prime Video появится реклама – теперь же стало известно, что это произойдет уже с 29 января.

Отмечается, что сперва реклама появится в онлайн-кинотеатре на территории США, Великобритании, Германии и Канады, а затем в течение 2024 года к ним присоединятся Франция, Италия, Испания, Мексика и Австралия.

В официальном заявлении компании сообщается, что так называемая «ограниченная реклама» позволит сервису «продолжать инвестировать в интересный контент» и со временем наращивать эти инвестиции.

Если фильмы и сериалы были приобретены или взяты напрокат на Prime Video, то реклама демонстрироваться не будет. Также, среди тех, кого не коснется нововведение, окажутся жители Гуама, Виргинских и Марианских островов.

Стоимость месячной подписки на сервис не изменится (сейчас она составляет $14.99) – однако для того, чтобы наслаждаться просмотром фильмов и сериалов без рекламы, нужно будет заплатить дополнительные $2.99.