«Миссия: Красный» показала лучший старт для проектов Amazon MGM Studios на стримингах

За первые четыре дня фильм на стриминге Prime Video посмотрело 50 млн человек

Несмотря на не самый выдающийся результат в прокате ($175 млн мировых сборов при бюджете в $250 млн), фэнтези-экшн МИССИЯ: КРАСНЫЙ нашел свою аудиторию в онлайне – за первые четыре дня после дебюта на Prime Video картину посмотрело 50 млн человек.

Лента с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом продемонстрировала лучший премьерный показатель для проектов Amazon MGM Studios на стримингах: фильм смог побить результат ДОМА У ДОРОГИ с Джейком Джилленхоллом – в начале года ленту также посмотрело 50 млн зрителей, однако за первые две недели после дебюта.

В центре повествования МИССИИ: КРАСНЫЙ оказывается начальник службы безопасности Северного полюса, который должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами, чтобы раскрыть похищение Санта-Клауса и спасти Рождество.

Стоит отметить, что, несмотря на негативные отзывы критиков, у фильма сложился неплохой «сарафан»: A- на CinemaScore и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ: КРАСНЫЙ