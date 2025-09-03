Предпродажи уикенда: «Всеведущий читатель» и «Вниз» борются за лидерство
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер ВНИЗ (CP), хоррор-экшн ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI), комедию КОЛБАСА (AK), фантастику ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) и фэнтези СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ (RSP).
Самые внушительные предпродажи среди новинок демонстрируют триллер ВНИЗ и фантастический экшн ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ. Причем если днем лидировал релиз «Вольги», то к вечеру вперед вырвался отечественный проект. С результатом 1,749 млн рублей фильм Марюса Вайсберга обошел триллеры БЕШЕНСТВО (1,153 млн рублей, стартовые сборы – 48,3 млн) и КЕНТАВР (569 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВНИЗ
|1,749
|БЕШЕНСТВО
|1,153
|КЕНТАВР
|0,569
Очень высокие предпродажи по аналогии с ВЫХОДОМ 8 демонстрирует и новый азиатский релиз ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ. К текущему моменту корейская картина освоила 1,742 млн рублей. Тем самым экранизация популярного комикса-манхвы превзошла вышедший неделю назад ВЫХОД 8 (1,695 млн рублей, стартовые сборы – 42,9 млн без учета превью), а также релизы КОРАБЛЬ В ПУСАН (158,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн) и ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ (116,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
|1,742
|ВЫХОД 8
|1,695
|КОРАБЛЬ В ПУСАН
|0,159
|ПОЕЗД В ПУСАН 2. ПОЛУОСТРОВ
|0,116
Комедия КОЛБАСА предварительно заработала 212,7 тысячи рублей. Новинка уступила лентам КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЁ МАМУ (498,6 рублей, стартовые сборы – 33,5 млн), ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (302,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,1 млн), ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,6 млн) и ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (215,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн), но превзошла другие аналоги - ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (208,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн) и БИТВА ПАП (175,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЁ МАМУ
|498,6
|ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
|302,8
|ЛОТЕРЕЯ
|242,9
|ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ
|215,9
|КОЛБАСА
|212,7
|ГЕРОИ АНЕКДОТОВ
|208,5
|БИТВА ПАП
|175,1
Фэнтези-проект СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ к текущему моменту успел освоить 175,4 тысячи рублей. Новинка уступила большинству других семейных проектов, включая картины КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,2 млн), ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,1 млн), СОЛНЦЕ НА ВКУС (258,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ДУХ БАЙКАЛА (255,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|662,3
|ВОЛШЕБНИКИ
|264,5
|СОЛНЦЕ НА ВКУС
|258,2
|ДУХ БАЙКАЛА
|255,3
|СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ
|175,4
Хоррор-экшн ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ предварительно заработал 121,2 тысячи рублей. Новинка уступила лентам ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (476,9 тысячи рулей, стартовые сборы – 26,2 млн), РЫЖАЯ СОНЯ (139,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и ДИЧЬ (131,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 24,1 млн), но превзошла такие референсы, как ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (100,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,5 млн), КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (52 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,8 млн) и ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 10 млн).
|
,Фильм
|
Уровень предпродаж
|ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА
|476,9
|РЫЖАЯ СОНЯ
|139,9
|ДИЧЬ
|131,2
|ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ
|121,2
|ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ
|100,1
|КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
|52,0
|ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
|50,5
Фото: кадр из фильма ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ
03.09.2025 Автор: Никита Никитин