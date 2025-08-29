top banner

Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга

29 августа 2025

В него попали 30 проектов

Организаторы фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который состоится с 25 по 28 сентября в Новосибирске, представили лонг-лист питчинга научно-фантастических проектов.

Из 512 разнообразных заявок со всей страны кураторами были отобраны 30. Впереди у них непростая работа по выбору финалистов, которые представят свои проекты перед жюри и представителями индустрии на самом фестивале

В лонг-лист попали следующие проекты:
– «Амальгама», Светлана Штеба, Владимир Назаренко, Владимир Калмыков (Москва)
– «Белый шум», Иннокентий Духов-Красовицкий
– «Бентоктопус», Юлия Иванова (Москва)
– «Будет новый день», Анастасия Завадская, Влад Баханович (Москва)
– «Воробьиная ночь», Антон Бильжо, Александра Жукова (Москва)
– «Город теней», Дарья Варенцова (Москва)
– «Дива», Анастасия Мельникова (Москва)
– «ДУША. RU», Александра Ильина (Москва)
– «Загадочная ночная история», Олег Бачаев (Нижний Новгород)
– «Коллекция дней», Марьяна Иванова (Новосибирск)
– «Коррекция», Виталий Анохин, Светлана Хлебушкина (Москва)
– «Красная метка», Анна Железнова (Москва)
– «Квартира 151», Вахтанг Жоржолиани (Москва)
– «Люди в белом», Денис Косяков, Ольга Рудь (Зеленоград)
– «Марс обитаемый», Анна Колодезнева (Москва)
– «Нейро», Роман Сафин (Москва)
– «Недруг видит все», Роман Медведев (Новосибирск)
– «Око Вселенной», Алексей Олейников (Москва)
– «Олег», Олег Уразайкин (Москва)
– «Предел прочности», Максим Лавров (Одинцово)
– «Реванш», Егор Грушин (Москва)
– «Робот, который боялся смерти», Никита Добрынин (Москва)
– «Сад», Светлана Гертман (Москва)
– «Сновидцы», Людмила Ковалева (Оренбург)
– «Сны напрокат», Владимир Корниенко (Москва)
– «Тетрари», Евгений Вихарев (Москва)
– «Тесей», Марк Табачков (Новосибирск)
– «Фрактал», Николай и Сергей Меркульев (Брянск)
– «DISCO на колесах», Максим Радаев (Москва)
– «Я назову тебя ЗЕН», Александр Дроздов-Тихомиров (Москва)

Фото: пресс-служба фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»

