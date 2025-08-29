Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга

В него попали 30 проектов

Организаторы фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который состоится с 25 по 28 сентября в Новосибирске, представили лонг-лист питчинга научно-фантастических проектов.

Из 512 разнообразных заявок со всей страны кураторами были отобраны 30. Впереди у них непростая работа по выбору финалистов, которые представят свои проекты перед жюри и представителями индустрии на самом фестивале

В лонг-лист попали следующие проекты:

– «Амальгама», Светлана Штеба, Владимир Назаренко, Владимир Калмыков (Москва)

– «Белый шум», Иннокентий Духов-Красовицкий

– «Бентоктопус», Юлия Иванова (Москва)

– «Будет новый день», Анастасия Завадская, Влад Баханович (Москва)

– «Воробьиная ночь», Антон Бильжо, Александра Жукова (Москва)

– «Город теней», Дарья Варенцова (Москва)

– «Дива», Анастасия Мельникова (Москва)

– «ДУША. RU», Александра Ильина (Москва)

– «Загадочная ночная история», Олег Бачаев (Нижний Новгород)

– «Коллекция дней», Марьяна Иванова (Новосибирск)

– «Коррекция», Виталий Анохин, Светлана Хлебушкина (Москва)

– «Красная метка», Анна Железнова (Москва)

– «Квартира 151», Вахтанг Жоржолиани (Москва)

– «Люди в белом», Денис Косяков, Ольга Рудь (Зеленоград)

– «Марс обитаемый», Анна Колодезнева (Москва)

– «Нейро», Роман Сафин (Москва)

– «Недруг видит все», Роман Медведев (Новосибирск)

– «Око Вселенной», Алексей Олейников (Москва)

– «Олег», Олег Уразайкин (Москва)

– «Предел прочности», Максим Лавров (Одинцово)

– «Реванш», Егор Грушин (Москва)

– «Робот, который боялся смерти», Никита Добрынин (Москва)

– «Сад», Светлана Гертман (Москва)

– «Сновидцы», Людмила Ковалева (Оренбург)

– «Сны напрокат», Владимир Корниенко (Москва)

– «Тетрари», Евгений Вихарев (Москва)

– «Тесей», Марк Табачков (Новосибирск)

– «Фрактал», Николай и Сергей Меркульев (Брянск)

– «DISCO на колесах», Максим Радаев (Москва)

– «Я назову тебя ЗЕН», Александр Дроздов-Тихомиров (Москва)

Фото: пресс-служба фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»