Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября

Главной новинкой уикенда станет триллер ВНИЗ (CP). Остросюжетные истории, действие которых разворачивается в замкнутом пространстве, имеют свою развитую аудиторию, а в случае с этим релизом шансы на успех также увеличивают участие Егора Крида в одной из главных ролей и довольно заметная рекламная кампания. Ориентирами по прогнозам могут служить такие редкие аналоги, как КЕНТАВР (36,8 млн рублей на старте) и ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62,4 млн после первых выходных), выходившая в 2015 году.

ТОКСИЧНЫЙ МСТИТЕЛЬ (NKI) выглядит как проект, закрывающий потребность сразу двух ЦА: поклонников кинокомиксов и фанатов трэш-хорроров. Умеренно звездный актерский состав здесь разыгрывает диковатую историю об уборщике, который превратился в отталкивающего супергероя. Трейлер демонстрирует высокое качество продакшна и не менее высокий уровень жестокости. Последнее потенциально занижает кассовые ожидания, так как отрезает большую часть женской и подростковой аудитории. Поэтому ближайшими ориентирами по кассе видятся ленты ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (26,2 млн рублей за первый уикенд) и комедийный триллер ДИЧЬ (24,1 млн).

Ряды отечественных комедий пополнит релиз КОЛБАСА (AK). Необычное название и постер уже стали узнаваемым мемом. Также на привлечение зрителей работает актерский состав с комедийными звездами – Дмитрием Нагиевым и Ильей Соболевым. А трейлер предлагает понятный и популярный сюжет про исправление молодого мажора в глубинке. Лента выглядит больше как региональный хит, каким стал недавний АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (18,3 млн рублей по итогам первого уикенда) и прошлогодняя БИТВА ПАП (17,9 млн на старте).

Фантастика ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (VLG) может удивить и зрителей, и самого прокатчика. У корейского кинематографа, исполнителей главных ролей в фильме и непосредственно у этого комикса-манхвы в России имеется обширная фанбаза. К тому же проект явно предлагает эпичное по масштабу и качеству исполнения приключение, что способно расширить его аудиторию. Впрочем, азиатское игровое кино пока что выступает скромнее анимационного, поэтому можно прогнозировать первоначальные сборы на уровне ПОЕЗДА В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (9,3 млн рублей на старте) и КОРАБЛЯ В ПУСАН (13,1 млн на старте).

АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (EXP) на фоне остальных новинок выглядит классическим и предсказуемым хоррором. Мексиканский фильм ужасов предлагает сюжет о столкновении с призраками в старинном доме на фоне семейной драмы. Такое сочетание предсказуемости и свободной от детского контента даты дает возможность прогнозировать релизу кассу, близкую к показателям других представителей жанра: ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (10,8 млн рублей на старте) и СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (8,3 млн на старте).

У зрителей, которым важно наличие звезд в кино, может вызвать интерес спортивный триллер ВЕС ПОБЕДЫ (PRD) с Орландо Блумом в главной роли.

Также в прокат выйдут фильм ужасов ПЯТАЧОК. КРОВЬ И ЖЕЛУДИ (KNLG), фэнтези СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА. ВОРОЖЕЯ (RSP), анимация ТУГАН БАТЫР (SMKT), мультфильм ХАЙДИ. МОЯ ХИТРАЯ РЫСЬ (TNL) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 186 (VLG, с 06.09).

Фото: кадр из фильма ВНИЗ

02.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина