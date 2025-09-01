KION рассказал о новинках cентября

«Виноград», «Не одна дома 2», «Балерина»

Одной из главных сентябрьских новинок онлайн-кинотеатра KION станет мелодрама «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе и Софьей Синицыной. Премьера проекта состоялась в основном конкурсе фестиваля сериалов «Пилот».

Также зрителей стриминга ждут документальный фильм СЕКС В СССР с Даниилом Воробьевым и Ольгой Зайцевой, а также лицензионные новинки.

Уже на сервисе:

«Виноград» (мелодама, реж. Владимир Щегольков)

У московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери об его измене. В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

С 4 сентября:

СЕКС В СССР (документальный, реж. Никита Кононов)

В СССР тема сексуального воспитания развивалась особенным и самобытным путем: от сексуальной свободы первых лет советской власти до постепенного замалчивания и знаменитой фразы «В СССР секса нет» — к слову, вырванной из контекста. Авторы проекта углубляются в исторический контекст и ищут удивительные параллели из жизни разных поколений и их отношения к теме интимной жизни.

НЕ ОДНА ДОМА 2 (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Три года назад мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу — семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями. Душа подростка рвется к новым приключениям, однако взрослые этого совсем не понимают. Одной из остановок на пути семьи становится кемпинг. Там же останавливается автобус, который везет подростков в летний лагерь. Маша знакомится с одной из девочек. По счастливой случайности ее тоже зовут Маша, и она совсем не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша отправляется в лагерь, а «другая Маша» спокойно возвращается домой. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее. Маша со своей новой подружкой Викой решают дать им отпор и разрабатывают хитроумный план с изощренными ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное.

С 12 сентября:

БАЛЕРИНА (боевик, реж. Лен Уайзман)

Когда Ева была маленькой, вооруженные люди во главе с мужчиной по прозвищу Канцлер оставили её сиротой. Так девочка оказалась в криминальной семье «Русска рома» на попечении Директрисы нью-йоркской балетной школы, одновременно служащей академией наемных убийц. Не добившись успехов в балете, но боевые курсы окончив с отличием, Ева отправляется в Европу мстить за папу.

С 16 сентября:

ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (комедийный боевик, реж. Саймон Уэст)

Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

С 20 сентября:

ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ (семейная комедия, реж. Кирилл Седухин)

Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а, проще говоря, «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера Олега — лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

Также в сентябре:

ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (комедия, реж. Андрей Никифоров)

Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаруживает, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Василию Ивановичу, новому русскому, Вовочке, тёще и чукче вернуться обратно в «анекдотичный мир».

«Здесь все свои» (мелодрама, реж. Елена Николаева)

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшие до неузнаваемости тела. Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина. Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом…

Фото: кадр из сериала «Виноград»