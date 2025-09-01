top banner
Предварительная касса уикенда: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

1 сентября 2025

«Выход 8» расположился на второй строчке чарта

Согласно предварительным данным, в лидеры уикенда выбилась новинка – мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (CP). Отечественный анимационный релиз заработал чуть меньше 50 млн рублей, показав лучший старт августа. 

Серебро чарта отошло японскому фильму ужасов ВЫХОД 8 (PVZGL). Сборы экранизации популярной игры превзошли все самые смелые прогнозы и достигли отметки в 42 млн рублей. Релиз также продемонстрировал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке – 16 человек на сеанс. 

Третье место таблицы также отошло новинке. Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (NKI) с Никитой Кологривым освоила около 29 млн рублей за четыре дня проката. 

Официальный релиз фантастической антиутопии ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ (VLG) записал на свой счет порядка 9 млн рублей. Такой результат позволил проекту взобраться на седьмую строчку чарта. 

Чуть меньше 6,5 млн рублей оказалось к вечеру воскресенья в копилке хоррора ВЕДЬМИНА ДОСКА (PRD). Американский релиз занял восьмое место чарта.

Замкнула десятку лучших отечественная фантастика ИДЕНТИФИКАЦИЯ (NMG), заработавшая в свой первый уикенд 5,5 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ВЫХОД 8

