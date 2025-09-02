Платформа «Кинокласс» поможет организовать походы школьников в кино

Учителям также будут доступны готовые комплекты для постсеансового урока

Компания «Центр кино», развивающая кинопрокатные и кинообразовательные инициативы, запустила всероссийский проект «Кинокласс».

Онлайн-сервис для учителей и школ должен упростить организацию классных походов в кинотеатр: педагогам достаточно выбрать фильм, оставить заявку на сайте программы и получить подтверждение от ближайшего партнерского кинотеатра.

Учителям также будут доступны готовые комплекты для постсеансового урока: конспект занятия (45–60 минут), вопросы для обсуждения, задания по возрастным группам, раздаточные материалы и рабочие листы.

Для того, что стать участником «Кинокласса», достаточно зарегистрироваться на официальном сайте инициативы.

Фото: Freepik