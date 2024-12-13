Малая форма: состояние короткометражного кино в России

В ноябре в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся специальный показ фильма «Зверек», новой короткометражной работы Ирины Прохоровой, победительницы первого Конкурса короткометражного кино МХТ им. А. П. Чехова. В этот же день зрителям показали десять лучших короткометражек из шорт-листа данного конкурса за два сезона. Второй год смотр проводится при поддержке онлайн-кинотеатра Wink. Работы из шорт-листа пополнили библиотеку онлайн-кинотеатра, а вышеупомянутого «Зверька» можно увидеть на главной «витрине» платформы. Очевидно, сегмент короткометражного кино давно является одним из важнейших для отечественного кинопроизводства, но в то же время редко получает заслуженную порцию внимания. БК решил обсудить с участниками отрасли, как менялся интерес к формату на протяжении последних лет, насколько востребованы короткие метры рынком на данный момент и на какие перспективы могут рассчитывать в обозримом будущем.

КОРОТКИЕ МЕТРЫ + СТРИМИНГИ = ЛЮБОВЬ. ИЛИ НЕТ?

Конкурс короткометражного кино МХТ им. А. П. Чехова был учрежден год назад, поводом стало 125-летие театра. В связи с этим конкурсные фильмы должны были длиться не более 125 секунд. В этом году конкурс посвятили 225-летию А.С.Пушкина, поэтому хронометраж работ должен был составлять 225 секунд. Оба года инициативу, родившуюся в стенах МХТ, поддерживает онлайн-кинотеатр Wink. Как рассказали нам в пресс-службе сервиса, как правило, платформа поддерживает короткие метры в рамках сотрудничества с другими брендами: «Сотрудничество с таким театральным брендом и символом культуры, как МХТ имени Чехова, уже очень ценно. Коллеги придумали интересный формат с короткими метрами, которые обычно не встретишь в стенах театра. Мы не могли не поддержать этот творческий эксперимент. В рамках сотрудничества с МХТ на Wink вышло два короткометражных альманаха – «Прилет чайки 125» и «Пушкин 225» (цифры здесь – хронометраж работ в секундах). Также есть замечательный международный фестиваль импакт-кино «Лампа», короткометражки которого с этого года можно увидеть в нашем онлайн-кинотеатре».

Совместный проект МХТ и Wink – пример яркой событийной коллаборации двух институций из разных культурных сфер, каждая из которых за счет столь необычной синергии получает свой профит. В то же время подобные инициативы трудно поставить на поток, и, судя по всему, нельзя сказать, что в данный момент платформы делают какую-то долгосрочную ставку на короткий метр. Казалось бы, сам формат мог быть востребованным пользователями в рамках сеансов короткого смотрения с мобильных устройств, но практика, как мы увидим далее, показывает, что все не так просто.

Довольно ярким кейсом выхода короткого метра на крупной платформе за последнее время можно считать премьеру фильма «Мама», который стал продюсерским дебютом телеведущей и блогера Иды Галич. Первые показы картины состоялись на фестивале «Окно в Европу», где она был представлена вместе с фильмом Владимира Котта ОБЕ ДВЕ в рамках секции «Год семьи». После этого прошла специальная онлайн-премьера ленты в день рождения мамы Иды, 25 сентября. Режиссер фильма Виталий Дудка в разговоре с БК подтвердил, что случай попадания его режиссерской работы на стриминг – скорее исключение, чем тенденция, и это больше связано с медийным весом Иды Галич, чем с интересом стримингов к короткому формату: «По моим наблюдениям, большого интереса платформ в целом к формату короткого метра не наблюдается. Сколько у меня друзей снимают короткий метр, ни один из них не говорил о том, что сегодня легко попасть на платформу. Короткому метру все же более органичен фестивальный путь, когда тебя замечают и приглашают на более серьезную, большую работу».

Если обратиться к библиотекам стримингов, можно заметить, что в их каталогах короткометражек довольно много, но какой-то очевидной системности в их подборе не наблюдается. Например, число короткометражных лент на соответствующей вкладке «Кинопоиска» приближается к 300. Но туда среди прочего входят собственные видеоэссе платформы по различным фильмам, короткие документальные проекты и прочий неигровой контент. Наиболее известные в подборке видеосервиса картины – культовые «Уличное освещение», «Показалось» и другие. Ожидаемо много «коротышей» с участием звезд, среди которых Данила Якушев, Кирилл Кяро, Лукерья Ильяшенко, Юрий Стоянов, Александр Робак и другие.

Опрошенные нами профессионалы отрасли подметили, что пик интереса к короткому метру со стороны индустрии, в том числе стримингов, пришелся на 2019 и 2020 годы, то есть накануне и в самом начале пандемии. С тех пор фокус внимания стал смещаться на другие направления, в том числе на многосерийные ориджиналсы.

«Не уверен, что интерес сервисов к коротким метрам сейчас достаточно большой. Скорее он был два-три года назад, когда платформы еще формировали свои концепции. Сейчас же короткометражные фильмы появляются на платформах достаточно редко, по-видимому, зритель пока еще не оценил потенциал короткого метра. Да и маркетинговый бюджет на их продвижение несопоставим с сериалами и полнометражными фильмами, – отметил Дмитрий Якунин, генеральный продюсер международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино», член совета Фонда поддержки регионального кино. – Количество производимых фильмов не падает, но в целом короткий метр среди профессионалов индустрии становится менее популярным. Талантливые авторы чаще всего довольно быстро находят работу – сейчас огромный спрос на специалистов в связи с бурным ростом стримингов. Также развиваются альтернативные форматы – блоги, веб-сериалы. Молодежь уходит туда».

Развитие платформ и вызванный им бум перепроизводства привел к тому, что если раньше талантливому автору нужно было снять три – пять короткометражек, чтобы войти в киноиндустрию, то сегодня доверить полный метр или сериал могут уже после первойвторой работы, отмечает Якунин. Примерами здесь могут служить Евгений Сангаджиев, Никита Власов, Егор Чичканов, Николай Рыбников и другие молодые авторы.

Данный ход событий в разговоре с БК подтвердил Виталий Дудка: «Короткометражный расцвет если и был, то перед и в разгар пандемии в 2019-2020 годах. Тогда таких фильмов было прям много, и все – очень хорошего качества. В то время многим начинающим авторам было важно о себе заявить. А сегодня объем запусков полных метров и сериалов достаточно большой, многие режиссеры попросту заняты и у них меньше времени на творческий поиск. То есть возможное уменьшение объемов производства этого формата может быть связано с элементарным дефицитом кадров».

Любопытно, но к сокращению количества производимых коротких метров вышеописанная тенденция все же не привела. Все опрошенные нами эксперты отмечают, что рост как числа проектов, так и их качества довольно нагляден. Это связано, с одной стороны, с развитием технологий, ведь затраты времени и ресурсов на создание фильма день ото дня сокращаются, а с другой стороны – со взлетом кинообразования, которое понятным образом способствует увеличению количества студенческих работ. «Даже без точных цифр рост объемов и качества очевиден. В основании, конечно, развитие рынка киношкол, – считает Ольга Баженова, управляющий партнер компании Eastwood Agency. – МШК, МШНК, «Индустрия» – наши постоянные партнеры. Мы каждый год читаем лекции для студентов о фестивальном рынке и правилах продвижения. Гранты, конкурсы, питчинги, фестивали подтягиваются. Хотя наша работа который год сигнализирует, что в стране снимают больше отличных коротких метров, чем могут вместить в себя наши фестивали. Крупных площадок, таких как «Короче», мало».

Здесь необходимо отметить, что короткометражная индустрия стоит на трех китах. Во-первых, это киношколы, благодаря которым в сегменте короткого метра не останавливается производственный маховик. Во-вторых, фестивали как основные «места сбыта» коротких метров: именно там чаще всего происходят встречи проектов со зрителями. Третьим важным столпом в мире короткометражного кино остаются компании, занимающиеся фестивальным продвижением. Последние, как известно, оказывают всестороннюю поддержку фильмам при отправке на кинофестивали и при выходе в прокат: анализируют и разрабатывают стратегию продвижения, ведут переписки со смотрами, помогают оформлять различные документы, в том числе для получения прокатных удостоверений. Агентства предлагают как технические услуги, такие как подготовка монтажных и диалоговых листов, перевод, субтитрирование и конвертацию DCP-копий фильмов для показа в кинотеатрах, так и проводят премьеры фильмов и общаются с телеканалами, онлайн-кинотеатрами и крупными СМИ, за счет чего расширяются зрительский охват и география картин. Во многом из-за слаженной работы участников из данных трех смежных сфер объем производства коротких метров остается на стабильно высоком уровне.

Отметим, что в вышеописанной нами схеме отсутствуют продакшны. Студий, которые профессионально занимаются только короткометражками, в России нет. Можно вспомнить компании, которые использовали короткие метры как направление для собственного роста. Например, Zebra Hero, которая начинала со съемок рекламы, а потом перешла на производство сериалов и, например, сделала многосерийный проект с нативной рекламой «Миллионер из Балашихи». Но все же в стране до сих пор так и не сформировался полноценный рынок дистрибуции и монетизации короткого метра, подчеркнула Ольга Баженова.

«В целом есть ощущение, что VOD-сегмент на данный момент до сих пор не определился, какие короткие метры отвечают его запросам. С одной стороны, стабильного спроса на короткий метр у платформ нет. С другой стороны, в каталогах фильмы найти можно. Классического фестивального кино с нестандартной киноязыковой составляющей, сложными темами, экспериментами на платформах мало. В каталогах вы найдете, как правило, зрительские, жанровые работы. Известные артисты – тоже важный маркер, – рассуждает Ольга Баженова. – Проблемная зона в том, что платформы не формируют внятную и прозрачную систему отбора фильмов и правила входа на уровне подготовки файлов, договоров, лицензий, финансов. Мы пытались создать отдел дистрибуции короткого метра, но быстро поняли, что наши усилия никогда не окупятся. Важно понимать, что без прозрачных правил не воспитать подход к делу и у продюсеров короткого метра. В итоге для большинства очистить авторские права, оформить лицензию на музыку и получить прокатное удостоверение – это не рутина, а подвиг, который желательно не совершать вовсе».

Исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению CinePromo Елена Коржаева согласна с тем, что платформы активно набирали контент в период зарождения и бурного роста, но длилось это недолго. На данный момент стриминги стараются не брать короткометражки: «Стриминги активно от них отказываются, потому что просматриваемость «коротышек» достаточно низкая. Гораздо больше просмотров, чем на любой из платформ, можно получить, если выложить свой короткий метр на YouTube, Rutube, VK. Такие фильмы требуют особенно активного пиара и качественного продвижения, а у тех же платформ не всегда есть возможность и желание это делать. Если раньше они платили хоть какие-то деньги за короткие метры, то теперь даже за ноль рублей ноль копеек трудно попасть на любую из платформ. Как известно, они конкурируют между собой за внимание аудитории, и гораздо больше просмотров, чем короткометражки, им дадут оригинальные многосерийные проекты, так что тратить на них средства для платформ гораздо более целесообразно. Сама продолжительность зрительского внимания на сериале будет, понятно, больше».

Оптимистично на будущее отношений стримингов и производителей коротких метров смотрит Антон Калинкин, председатель оргкомитета фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче»: «Интерес платформ к короткометражному кино будет расти, так как короткий формат все больше и больше завоевывает позиции в смотрении, в том числе среди новой аудитории. К тому же короткометражного кино можно предложить гораздо больше в сезоне за меньшие деньги».

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ВОТЧИНА

С 14 по 21 декабря в Москве при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России пройдет ХI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). В этом году 631 заявку на участие в конкурсе прислали авторы из 29 стран, в том числе из Италии, Бразилии, США, Китая, Египта, Польши, Ирана, Франции, Великобритании, Эквадора, Туниса и многих других. В шорт-лист фестиваля попало 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и впервые 5 премьерных нейросетевых фильмов. Чтобы представить зрителю срез современного молодого кино, в конкурсную программу грядущего смотра включены работы кинематографистов только в возрасте до 35 лет. Среди попавших в конкурс игрового кино этого года – участник конкурсной программы ММКФ, победитель ряда международных кинофестивалей «Тридцать секунд» Ивана Соснина, обладатель диплома фестиваля «Короче» за лучшую режиссуру «Мусор» Никиты Троценко, получившая специальный приз на фестивале «Короче» картина «Куда ты уходишь» Марии Салюковой, лучший короткометражный фильм фестиваля «Маяк» «Хребет» Кристины Пановой, «Внимание!» Семена Шомина и другие короткометражные работы. В рамках образовательной программы Short Film Days пройдет питчинг сценарной лаборатории «Формула пути», питчинг региональных киностартапов, различные мастер-классы.

«Дни короткометражного кино» – один из ярких примеров актуального бытования короткого метра, когда фестиваль помогает продвигать короткую форму среди широкой аудитории, фактически заменяя короткометражкам традиционный прокат. Отрадно, что данный смотр остается международной площадкой, где российские зрители могут ознакомиться с работами из множества других стран.

Приходится отметить, что в условиях актуальной реальности короткие метры превратились едва ли не в главный экспортный продукт для отечественного игрового сегмента по направлению фестивального кино. Как рассказала Ольга Баженова, в своей работе они постоянно сталкиваются с самоустановками продюсеров и режиссеров, что российские фильмы больше никуда не берут и нигде не показывают. Баженова настаивает на том, что это в корне ошибочно, и если у кого-то есть сомнения, лучше проконсультироваться со специалистами, для которых промоушн – это ежедневная работа. По-прежнему пристальный интерес к российским коротким фильмам проявляют европейские кинофестивали. Однозначно фиксируется рост заинтересованности от фестивалей Южной Америки, регионов Ближнего Востока и Азии. За последние несколько лет короткометражные фильмы наших авторов приглашали на лучшие фестивали мира: Vienna Shorts, Busan International Short Film Festival, Premiers Plans, Encounters Film Festival, FEST – New Directors / New Films Festival, Rome Independent Film Festival, Festival Tous Courts, Bosphorus Film Festival, Kaohsiung Film Festival, Filmfest Osnabrück. Короткий метр «Чистое небо» взял Гран-при на фестивале Kustendorf, а «Дом, в котором мы жили» стал лучшим короткометражным фильмом на Shanghai International Film Festival.

Ольга Баженова рассказала, что если мировой фестивальный рынок можно назвать сбалансированным, во всем мире существует огромное число фестивалей по разным направлениям и нишам, то фестивальный рынок России на фоне европейских очень скромный и подвержен сезонному крену: «У нас почти все фестивали проходят летом и осенью, зимой и весной – относительный штиль. Есть ли у нас в стране хотя бы один специализированный международный кинофестиваль короткометражного кино уровня International Clermont-Ferrand Short Film Festival, Tampere Film Festival, Interfilm Berlin? Нет! То есть мы все рвемся на крупные зарубежные фестивали, но сами такой площадки зарубежным коллегам не предоставляем. Много ли у нас конкурсов, которые готовы показывать сложное, авторское, синефильское кино? Нет, их очень мало. На наш взгляд, у нас просела и школа экспериментального кинематографа. Его почти не создают. Показывает только Михаил Железников на «Послании к человеку».

Так как фестивали сегодня являются фактически единственной возможностью для короткометражных фильмов попасть на большие экраны, Елена Коржаева советует молодым авторам по возможности участвовать в различных питчингах и сценарных лабораториях. Там нередко можно познакомиться с продюсерами, которые могут рассмотреть потенциал в той или иной короткометражной работе, а также с фестивальными кураторами, которые могут отобрать фильм на свои смотры. В таком случае короткий метр может пройтись по фестивалям, в том числе крупным. На вопрос, какие работы наиболее востребованы сегодня, Коржаева ответила, что все зависит от специфики фестиваля и представлений о прекрасном конкретного отборщика: «Один и тот же отборщик на разные фестивали осуществляет отбор совершенно по-разному. Например, тот же Вадим Рутковский одни фильмы отберет на «Короче» и совсем другие – на ММКФ. Разные фестивали – разные форматы. В целом не важно, в каком жанре сделан короткий метр, важно его общее качество, а также совпадение с программным контуром того или иного фестиваля и видением конкретного куратора».

Компания CinePromo в рамках продвижения работ молодых авторов по итогу сезона обычно собирает сборники короткометражек с целью продлить их прокатную судьбу вне фестивального формата. Однако, например, в текущем году компании не удалось ничего выпустить за пределы фестивального поля. Елена Коржаева надеется, что это получится в следующем году, но в то же время признает, что формат альманахов не прижился в нашей стране. Впрочем, как рассказала Ольга Баженова, альманахи остаются не особо популярными среди дистрибьюторов и фестивалей во всем мире: «Это не российский негативный феномен. Какое-то время назад дистрибьюторы попытались делать коммерческий прокат альманахов коротких метров. Например, те же «Новые русские» прозвучали десять лет назад, но сборы были очень скромные. Возможно, дело упирается в какую-то инерцию зрительского спроса. Сходить бесплатно или разово на фестивальный показ как на яркое арт-событие – это одна история. Покупать билеты на будничный сеанс – другая, это не так привлекательно».

Напомним, что фестиваль «Короче» стал первым, кто предложил платформам альманахи современного короткометражного кино. Под руководством Антона Калинкина собирались подборки в рамках партнерства с онлайн-кинотеатрами Okko и «Кинопоиск». В этом году альманах фильмов «Короче» появился на Rutube. Самым востребованным стал фильм «Нас все устраивает» режиссера Сергея Войткевича. За три месяца с момента появления в доступе он собрал 19,1 тысяч просмотров.

На вопрос, как на производстве коротких метров отражается спрос на короткие вертикальные видео для соцсетей и веб-сериалы, опрошенные нами эксперты ответили, что не наблюдают такой тенденции. «Встречаются точечные проекты с использованием screenlife или вертикального формата. Этот метод уже давно не в авангарде, а наоборот, устарел. Вообще, мода на приемы очень скоротечна. А вот психология зрительского восприятия базируется на более глубоких культурных кодах. Поэтому кино есть кино, а соцсети – это отдельный мир и правила», – подчеркнула Ольга Баженова.

Спад тренда на вертикальные сериалы подтвердил и Виталий Дудка: «Это было актуально года три-четыре назад. Все искали новые формы, экспериментировали, но сегодня это сошло на нет. Я не видел дорогих, громких или запоминающихся работ в последнее время в данном сегменте. Если такое и есть, то это нишевая история. Возможно, это можно встретить в VK или еще где-то».

Антон Калинкин отметил, что в последнее время наблюдает тенденцию, как в короткометражное кино постепенно приходят представители пользовательского интернет-контента: «Это авторы, которые попробовали себя в новых коротких художественных форматах в интернете и теперь заходят на поле короткого метра, делая первый шаг в профессиональном кино. Развитие аудиовизуальных форматов, связанных с развитием нового пользовательского запроса и с новыми технологическими решениями, безусловно, дает возможность реализации и для этих авторов. Мы также наблюдаем за развитием и новыми трендами, связанными с многосерийными вертикальными очень короткими форматами, и мне кажется, что в этом направлении комфортнее всего себя будут чувствовать именно производители короткометражного кино».

КОРОТКИЙ ГОРИЗОНТ

Сегмент короткометражного кино в России находится в состоянии перманентного роста, считает Антон Калинкин, а в скором времени его ждет большой рывок. С одной стороны, запрос на короткометражное кино растет у зрителя, чей основной портрет постоянно меняется. Все больше появляется аудитории, которой привычны короткие форматы, короткие высказывания. В то же время усилится интерес к короткометражкам со стороны стриминг-сервисов, что будет вызвано дефицитом контента, считает эксперт: «Стриминги не в состоянии при ими же загнанных вверх ценах на производство выпускать тот объем контента, который позволял бы все время находиться в формате премьерности, в формате инфоповодов и так далее. Поэтому производство короткометражного кино, которое, безусловно, является более быстрым и дешевым, даст возможность онлайн-кинотеатрам заполнять контентные пробелы и добавлять премьеры, создавая таким образом у подписчика впечатление большого количества свежего контентного предложения. Я абсолютно уверен, что на сегодняшний день формат короткометражного кино недооценен рынком. Первый из игроков, кто обратит на это внимание, сорвет куш, получив большое количество талантливых новых авторов и самодостаточного короткого продукта. Мое мнение – короткометражное кино в ближайшие годы станет таким же полноценным продуктом, как классическое полнометражное фестивальное кино. Потому что я вижу растущую тенденцию к авторскому высказыванию именно в коротком метре».

Кроме того, Калинкин считает, что сегодня не хватает большой государственной федеральной программы по поддержке короткого метра: «Для государства это возможность помочь сформировать новую волну авторов в кино, которая после эпохи копирования, перешедшей в эпоху ремейков, должна перевести российский кинематограф в новую эпоху оригинального самобытного авторского кино. Порой практика и готовое авторское высказывание, отданное на суд зрителей, профессионалов и прессы, гораздо важнее, чем другие формы образования и обучения». Калинкин напомнил, что при его участии создана Ассоциация производителей короткометражного кино, которая разрабатывает стратегию развития и помощи данному формату.

В любом случае, независимо от того, как себя ведут стриминги и другие игроки рынка по отношению к короткому метру как объекту коммерческого интереса, стоит помнить, что этот формат, как правило, является полем для дебютов. Молодые авторы, которые через десятилетия будут делать главные хиты в российской киноиндустрии, сейчас, вероятнее всего, пробуют себя в коротком метре. А значит, будущее отрасли в том или ином виде кроется где-то здесь.

Фото: кадр из фильма «Мама»

13.12.2024 Автор: Никита Никитин