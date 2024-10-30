Конференция «Медиабизнес» издания «Ведомости»: дискуссия «ТВ и онлайн: вместе весело шагать»

Дискуссию открыл директор департамента новых технологий, J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, представивший статистику по росту объемов производства ориджиналсов за последние годы. При этом, по его оценкам, порядка 40% подписчиков важны новые оригинальные проекты для продления подписки. Ключевой вопрос сессии, сформулированный экспертом, соответственно связан с ростом количества проектов, произведенных видеосервисами совместно с телеканалами: чего в этом тренде больше – экономии, оптимизации расходов или стремления сделать более массовый контент?

Первой в дискуссию вступила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тинатин Канделаки. По ее словам, у ТНТ был крайне удачный опыт с покупкой «Волшебного участка». Причем проект был куплен уже после того, как он прошел на платформе. Схожего успеха добились в свое время «Два холма». По словам Канделаки, реалити-шоу окупаются еще до выхода в эфир за счет спонсорской рекламы. С сериалами все сложнее, и в этом смысле по ним более важно партнерство. На ТВ при этом ключевой параметр – далеко не стоимость эпизода, поскольку сериалы платформ на телесмотрении приносят только один показ, их повторные показы не вызывают большого интереса. ТВ, по словам Канделаки, держится на нескольких китах: экономическая эффективность, амортизация, самостоятельность проектов, безопасность контента для семейного просмотра.

Генеральный директор СТС Александр Акопов подчеркнул, что его канал участвует в тех проектах, в которых он является главным. Акопов подчеркивает: СТС ориентируется на максимально широкую аудиторию, в то время как проекты платформ более сложные, там более темная картинка, и для телеканалов они не так актуальны, потому что просто не соберут на них аудиторию. Исключения возможны, но они редки, и если платформы делают 200 проектов, то для ТВ подходят 10 из них. Обратная ситуация, по оценке Акопова, совсем иная – почти все, что делает ТВ, очень хорошо заходит на платформах. При этом стоимость ТВ-контента, тем более при покупке стримингами, пока не столь высока, как стоимость ориджиналсов платформ. При этом для телеканала выход в онлайн-кинотеатрах очень важен, поскольку может значительно увеличить аудиторию продукта.

Генеральный продюсер KION Игорь Мишин не согласился с Александром Акоповым. По его версии, один и тот же человек по-разному смотрит ТВ и стриминги. Безопасность тв-контента в этом смысле дает возможности для фонового смотрения. Мишин признает, что у ТВ более массовый охват, и эта норма не исчезнет в ближайшие годы. Но не стоит забывать, по его словам, что весь контент делится на привлекающий подписчиков и удерживающий подписчиков. Мишин пояснил, что с годами пришло понимание: платить за второй тип контента столько же, сколько за первый – бессмысленно. И ТВ-контент как раз подходит для этих функций. Это помогает и экономике каналов, и ритму работы стримингов.

Также Игорь Мишин в рамках разговора рассказал, что сейчас у KION в девелопменте находятся около 100 проектов. У 34-х из них сценарный девелопмент завершен, но профинансировать всех их по разным причинам нереально. Минимум 10-15 сериалов KION готов предложить коллегам – телеканалам или другим онлайн-кинотеатрам – для различного сотрудничества.

Генеральный продюсер телекомпании «НТВ» Тимур Вайнштейн, в свою очередь, подчеркнул: в каждой копродукции должен быть ведущий. У НТВ есть бренд – это остросюжетные сериалы с героем, который борется за справедливость. При этом если вещатель готов входить в проекты, которые вписываются в этот бренд.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев описал свое видение заявленной темы следующим образом: и ТВ, и стриминги идут в одну сторону, поскольку в целом борются за смотрение. Все платформы и вещатели усиливают свои библиотеки, чтобы удержать аудиторию, и эта аудитория должна быть широкой. Остальное, по его словам, это вопрос продукта и коммуникации с пользователем. Гордеев обратил внимание, что сейчас в онлайн-кинотеатрах уже появляются проекты, которые дают и фоновое, и прайм-тайм, и ежедневное смотрение – то есть то, что обычно характерно для ТВ. При этом Игорь Мишин подчеркнул, что сравнивать метрики ТВ и стримингов не имеет смысла.

30.10.2024 Автор: Максим Острый