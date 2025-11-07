MIPCOM 2025: поколенческий сдвиг

16 октября в Каннах завершился 41-й международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM. По данным компании-организатора RX France, в мероприятии приняло участие около 10 600 делегатов из 107 стран, что немного превышает показатели прошлого года. Впрочем, прошедший рынок запомнится не количеством участников, а инновационным фокусом многих презентаций. В частности, впервые на глобальном индустриальном конвенте столько внимания было уделено YouTube как главной общемировой видеоплатформе.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Влияние и значимость YouTube для медиамира стало сквозным мотивом сразу нескольких презентаций. Можно сказать, главный видеосервис планеты фактически отметил свой юбилей первым полноценным присутствием на MIPCOM. За двадцать лет YouTube прошел путь от площадки, где актуальный контент от традиционных вещателей появляется в последнюю очередь, до платформы, с которой стриминги, телеканалы и производители начинают сотрудничество на самых ранних этапах работы или параллельно с запуском тайтла. На сессии «Глобальный путь зрителя: от SVOD к YouTube и обратно» Мэтт Росс из Digital I рассказал, что и линейные, и потоковые вещатели благодаря YouTube охватывают сегодня огромную аудиторию. К примеру, в первой половине 2025 года Netflix привлек через YouTube 68,9 млн зрителей, ESPN – 59,5 млн, Saturday Night Live – 57,8 млн. Другой пример: аудитория BBC в четвертом квартале 2024 года совокупно достигла 13,7 млн человек на пятнадцати каналах (наиболее крупные из которых – BBC, BBC News и BBC Music). Старший вице-президент по цифровому контенту BBC Studios Жасмин Доусон на специальной сессии, посвященной партнерству компании с YouTube, признала преимущества подобной коллаборации: «Мы ничем не жертвуем, а лишь используем дополнительные каналы для расширения аудитории и охвата зрителей».

Партнерство BBC и YouTube – один из примеров важного глобального тренда, отмеченного на MIPCOM экспертами и названного «гипердистрибуцией» (hyperdistribution). Некогда консервативные вещатели вступают в сотрудничество со стримингами и другими площадками, в том числе с YouTube. Все продают контент всем, эпоха эксклюзивов уходит в прошлое, залогом успеха становится доступность тайтлов на максимальном количестве платформ.

Педро Пина, вице-президент YouTube EMEA (Europe, Middle East and Africa), на сессии с Жасмин Доусон обратил внимание на другую важную тенденцию – рост востребованности различного креативного контента и, соответственно, рост значимости его авторов. По мнению эксперта, YouTube – больше не механизм продвижения контента, но механизм притяжения аудитории к тому или иному тайтлу, создания вокруг него фанатского сообщества. Крайне важно привлекать авторов, которые лучше всех понимают, чего хочет их фандом, чем его нужно «подпитывать», как именно курировать и удерживать внимание. Неслучайно YouTube становится сегодня глобальным центром развития фанатских сообществ. По данным Тарифа Рахмана из Little Dot Studios, 85% активных в интернете людей в возрасте от 14-ти до 44 лет склонны считать себя поклонниками чего-либо, а 73% из них первым делом заходят за интересным для них контентом на YouTube. И активная аудитория хочет не просто смотреть, но взаимодействовать с контентом. Поэтому YouTube и другие платформы стремятся предоставлять авторам доступ к своему IP. Яркий пример – контентмейкер MrBeast (447 млн подписчиков) создал шоу BeastGames для Amazon Prime Video по мотивам «Игры в кальмара», в котором сотни участников соревнуются за внушительные денежные призы в обстановке, напоминающей декорации сериала.

СЛОВО ВЕЩАМ

Еще один важный тренд MIPCOM 2025 – Brand Storytelling. Все чаще продакшны и вещатели объединяются сегодня с корпорациями, чтобы рассказывать истории. Первые получают дополнительные источники финансирования, вторые – возможность транслировать через контент ценности своих брендов широкой аудитории. Одной из первых ласточек подобной тенденции можно считать выход блокбастера БАРБИ два года назад. Как известно, у компании Mattel есть еще более двухсот других брендов, многие из которых планируется превратить в фильмы. При этом никуда не исчезли более традиционные (в сравнении с игрушками и машинками) виды IP – например, видеоигры. Марк Хёбич из Luminate на одной из панелей напомнил, что если в прошлом десятилетии появлялось не более одной-двух экранизаций видеоигр в год, то сегодня таких киноадаптаций, включая сериалы и анимацию, выходит до десяти за год. Примерами ближайших проектов по видеоиграм могут служить ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ-ХИЛЛ (Cineverse), УЛИЧНЫЙ БОЕЦ (Paramount), THE LEGEND OF ZELDA (Sony) и множество других.

Председатель правления Sony Pictures Television Кит Ле Гой отметил, что ситуация в сфере интеллектуальной собственности сегодня кардинально меняется. Если два последних десятилетия в медиа доминировали супергерои из комиксов Marvel и DC, то сейчас становится очевидным, что следующий этап развития рынка интеллектуальной собственности будет определяться аниме и видеоиграми. И в этом смысле будущее компании Sony, владеющей как сервисом Crunchyroll, так и PlayStation, представляется совершенно безоблачным. Ле Гой напомнил о триумфе недавнего аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, ставшего самым кассовым японским проектом в истории, а также о достижениях в прокате вышедшей весной экранизации MINECRAFT В КИНО. В Sony с самого начала верили в успех нового ИСТРЕБИТЕЛЯ ДЕМОНОВ, но все равно были удивлены его рекордами. «Аниме и экранизация видеоигры занимают сегодня две позиции в топ-5 самых успешных проектов в мировом бокс-офисе за год. Это наглядно демонстрирует реальную силу видеоигр и аниме на рынке, того, что действительно сегодня увлекает и вдохновляет зрителей», – подчеркнул Ле Гой.

По оценке директора MIPCOM Люси Смит, последний слет стал эпохальным событием: «Мы сделали фокус на креативную экономику авторов, провели первое масштабное мероприятие, посвященное YouTube, а также организовали крупную секцию BrandStorytelling, на которой был заявлен контент, профинансированный большими брендами. Вместе с оживлением продаж и активизацией дистрибуции можно говорить о том, что рынок получил очень позитивный заряд».

ИСПАНСКАЯ ГОРДОСТЬ

Одной из наиболее содержательных панелей всего MIPCOM 2025 стала совместная презентация ведущей исследовательской компании в сфере развлечений Parrot Analytics и испанской инвестиционной компании ICEX. Они представили новые данные, которые подтверждают усиление позиций испаноязычного контента в гонке за внимание зрителя по всему миру.

Активные инвестиции испанского правительства в теле- и киноиндустрию способствовали как всестороннему развитию местного производства, так и привлечению иностранных продюсеров для съемок в Испании. Благодаря щедрым федеральным и региональным стимулам производство фильмов в Испании продолжает набирать обороты. Растет как качество, так и количество проектов. Все больше латиноамериканских продюсеров открывают филиалы в Мадриде, стремясь использовать преимущества национальной системы поддержки, а также заключать соглашения о копродукции и лицензировании. В стремлении к дальнейшей экспансии был даже открыт офис в Сингапуре, что вызвало рост спроса на испаноязычный контент в Азии на 63% по сравнению с прошлым годом. Рост в Азии включает в себя выдающийся подъем в Сингапуре (+127%), а также в Китае (+75%) и в Индии (+61%).

«Онлайн-сервисам требуются надежные ставки, а доля, которую испаноязычные тайтлы занимают в общем объеме доходов от неанглоязычного мирового стриминг-контента, составляет 26,1 процента. По данному показателю Испания уступает только главному международному фавориту, Южной Корее, уверенно доминируя в Европе и Латинской Америке, – подчеркнул Жауме Отейро, вице-президент по партнерству Parrot Analytics. – В сочетании с ростом спроса в Азии и очевидным интересом со стороны подписчиков всех ведущих мировых платформ можно утверждать, что испанские производители остаются одними из самых эффективных и надежных поставщиков популярного контента в мире. Здесь можно говорить и о низких инвестиционных рисках, и о значительном финансовом потенциале в перспективе и заметном лидерстве на фоне других игроков».

Согласно отчету Parrot/ICEX, за последние пять лет доля онлайн-доходов испанской киноиндустрии выросла вдвое – с 7,0% в 2020-м до 13,5% в первой половине текущего года. Отейро подчеркнул, что испанские игроки больше не полагаются на отдельные громкие хиты, как несколько лет назад, а предлагают сегодня гораздо более широкий спектр контента, который хорошо зарекомендовал себя на многих платформах и в разных регионах.

С Отейро согласен Луис Майораль Габальдон, директор по креативным индустриям ICEX: «Эти данные являются доказательством того, что стратегические инвестиции в аудиовизуальный сектор окупаются для Испании должным образом. Уже на протяжении нескольких лет наши проекты постоянно масштабируются и выходят за пределы локального рынка. Сегодня можно говорить о крепкой связи нашего контента с аудиторией, платформами и территориями, и на это наши глобальные партнеры могут делать ставку».

С НАБЕРЕЖНОЙ КРУАЗЕТТ НА ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН

По данным Люси Смит, на этот раз крупнейший телевизионный рынок мира привлек 10 600 делегатов из 107 стран. Это немного превышает показатель прошлого года (10,5 тысяч человек). Участниками отраслевого слета стали 350 различных компаний, причем 88 из них – впервые. Большинство делегатов приехали из Великобритании, чуть меньше было участников из США, Франции, Германии, Турции, Канады, Испании, Италии, Японии и Южной Кореи. Из общего числа посетителей MIPCOM 3340 человек были байерами. Большинство из них представляли США, но много закупщиков также приехало из Великобритании, Германии, Франции, Испании.

«Изменения открывают дорогу новым возможностям, и я искренне верю, что отрасль уверенно стоит на ногах и постепенно возрождается. Сам факт того, что самый важный в мире телерынок проводится в Каннах ежегодно на протяжении четырех последних десятилетий, служит тому подтверждением», – отметила Люси Смит.

Следующий, 42-й по счету MIPCOM Cannes пройдет 12–15 октября 2026-го. В начале будущего года, с 22 по 24 февраля, состоится второй MIP London.

Фото: соцсети MIP Markets

07.11.2025 Автор: Никита Никитин