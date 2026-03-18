Рынок MIP London: микродрамы правят миром

В конце февраля в столице Великобритании завершилась выставка MIP London, организованная компанией RX France, ранее проводившей рынок MIPTV в Каннах. В этом году в форуме приняли участие почти две тысячи делегатов из 74 стран. Главными темами стали микродрамы и растущий интерес к азиатскому контенту.

Второй выпуск смотра прошел в новом, трехдневном формате и включал насыщенную программу с участием более 200 спикеров. Директор MIP London Люси Смит высоко оценила итоги мероприятия, отметив, что оно зарядило участников энергией и ощущением новых возможностей. «Мы стали свидетелями заключения крупных сделок, обсуждения идей, которые будут определять стратегию индустрии в ближайшие годы, а также переполненных залов на сессиях, посвященных подкастингу и микродрамам. Благодаря многожанровости рынка нам удалось привлечь к этой важной неделе как можно больше людей, компаний и возможностей. Теперь наше внимание переключается на MIPCOM Cannes, где мы планируем еще активнее сближать традиционные и новые цифровые форматы», – подчеркнула она.

Главной темой MIP London стал новый формат – микродрамы, мини-сериалы в вертикальном формате с короткими эпизодами продолжительностью от одной до трех минут. Согласно исследованию аналитической компании Omdia, пользователи мобильных устройств в США уже тратят больше времени на просмотр вертикального видео, чем на сервисы Netflix, Disney+ или Prime Video. «Микродрамы больше не являются нишевым экспериментом, – отметила в разговоре с Deadline руководитель отдела медиа и развлечений Omdia Мария Руа Агуэте. – Они становятся ключевым драйвером роста мобильного видеопотребления. Примечателен не только рост доходов, но и интенсивность использования: приложения с микродрамами генерируют больше ежедневного времени просмотра, чем крупнейшие мировые стриминговые платформы».

По оценкам Omdia, мировые доходы от микродрам в 2025 году составили $11 млрд, а к концу текущего года достигнут $14 млрд. К 2030-му этот показатель может превысить $20 млрд. Неудивительно, что все больше игроков начинают осваивать этот формат. Так, на MIP London компания COL Group International объявила о создании межконтинентальной дистрибьюторской структуры и расширении своего глобального каталога вертикальных сериалов до более чем 1700 тайтлов. Ключевым элементом новой стратегии станет эксклюзивное мировое соглашение о дистрибуции с дубайской компанией BlingWood, которое обеспечит COL доступ к премиальному контенту микродрам из стран Ближнего Востока и Индии.

Производство подобных проектов относительно недорогое – от $10 тысяч до нескольких сотен тысяч долларов за сериал. Однако, по словам генерального директора COL Group International Тимоти О, до 90% бюджета обычно уходит на маркетинг. Он сравнил экономику сегмента с индустрией мобильных игр, где успех во многом зависит не от масштаба производства, а от способности привлекать и удерживать аудиторию. Соучредитель и директор по контенту GammaTime Алекс Монтальво отметил, что индустрия микродрам постепенно выходит за пределы недорогих мелодрам. В ближайшее время акцент сместится на триллеры, true crime, адаптации известных IP, а также на сотрудничество с именитыми шоураннерами и режиссерами. «Это лишь начало того, на что способно это медиа. Не отвергайте этот формат – примите его», – подчеркнул он.

Помимо микродрам, важным трендом выставки стала усиливающаяся популярность азиатского контента. В рамках MIP London даже прошла отдельная панель, посвященная корейским дорамам. По словам продюсера по развитию дистрибуционной и производственной компании Fifth Season U.K. Клэр Таками Сильедаль, их привлекательность заключается в оригинальности и смелом смешении жанров. При этом адаптация таких проектов для международной аудитории часто требует корректировок – культурные различия и повышенная эмоциональность актерской игры могут оказаться непривычными для зрителей. Особенно важно, по ее словам, при дубляже сохранить атмосферу оригинального произведения.

Руководитель отдела продаж CJ ENM в Европе Дайан Мин отметила, что мировой успех «Игры в кальмара» в 2021 году кардинально изменил положение корейских проектов на глобальном рынке, сделав их гораздо доступнее для международной аудитории. По ее словам, за последние пять лет в десятку самых популярных проектов недели на Netflix попадало в общей сложности 210 корейских драм различных телекомпаний и студий. Одним из ключевых направлений расширения стала Европа: например, в Великобритании на Prime Video сейчас доступно более 30 корейских сериалов, а CJ ENM также запустила проекты из Кореи на крупных французских телеканалах.

Согласно данным генерального директора компании The WIT Вирджинии Музелер, седьмое место в мире по экспорту телевизионных форматов – на одном уровне с Южной Кореей – занимает Япония. При этом сама страна крайне редко приобретает иностранные форматы. Так, например, в прошлом году были адаптированы лишь два зарубежных проекта – перезапуск шоу «Кто хочет стать миллионером?» и романтическое реалити Wedding Wars, а в 2024-м – ни одного. В настоящее время основной интерес японской индустрии сосредоточен на возрождении местной интеллектуальной собственности. К примеру, недавно на телеэкранах Японии появилась перезагрузка классического игрового формата Challenges on Fire, который выходил в эфире канала TV Asahi с 1995 по 2000 год. По сюжету реалити-шоу, участники должны успешно преодолеть множество препятствий, чтобы заполучить главный денежный приз.

Стоит отметить, что судьба MIP London в 2027 году пока еще не определена – Люси Смит и ее команда из RX France должны в ближайшее время принять окончательное решение насчет следующего мероприятия. Во многом проблема заключается в том, что двухлетний контракт компании с отелем Savoy и прилегающим конференц-центром IET London уже закончился, а многие представители индустрии не до конца уверены в том, что форуму есть смысл оставаться в Лондоне.

18.03.2026 Автор: Илья Кувшинов