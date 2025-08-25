Московская международная неделя кино: сессия «Как заработать на кино?»

В рамках деловой программы Московской международной недели кино состоялась сессия, посвященная тому, как в наше время можно зарабатывать на производстве кино и сериалов. Разговор коснулся реальных моделей монетизации, а также жанров, которые могут приносить продюсерам доход. Участниками дискуссии выступили продюсеры Георгий Шабанов, Гевонд Андреасян, Владислав Северцев, а также зарубежный гость – американский продюсер и бизнесмен Боб Ван Ронкель. Модератором панели стал креативный директор журнала «Инк» Михаил Конев.

Боб Ван Ронкель начал разговор с того, что кино сейчас в принципе очень трудно делать – особенно независимое: по словам продюсера, лишь у одного из десяти подобных проектов есть шанс на успех. Зарубежный эксперт напомнил, что в США государство не инвестирует в производство кинематографа, поэтому каждый из продюсеров рискует собственными или привлеченными средствами. Если говорит о наименее опасных жанрах, то сейчас, по мнению Ван Ронкеля, выгоднее всего снимать хорроры – с ними понятна схема реализации и нет необходимости тратить большие бюджеты на привлечение артистов первой величины. Он также подчеркнул, что большую часть денег в Америке зарабатывают именно дистрибьюторы, а не кинопроизводители – принято считать, что кинотеатры и продюсеры делят выручку 50/50, однако часто (особенно в случае с независимым кино) доля создателей может составлять всего лишь 20-30% от общей кассы. «Люди продолжают ходить на новые части НЕУДЕРЖИМЫХ, ТРАНСФОРМЕРОВ, ФОРСАЖА и другие франшизы, поэтому студии не видят смысла рисковать. Зачем делать что-то новое? Именно поэтому сейчас не появляются картины вроде ФОРРЕСТА ГАМПА – это слишком рискованные проекты для современного рынка», – подытожил Ван Ронкель.

Георгий Шабанов заявил, что на кино в принципе невозможно зарабатывать, поэтому продюсеры всегда находятся в зоне риска. «Если продюсер не попадал на большие деньги, то это не продюсер», – пошутил он. По его словам, хороший продюсер всегда должен реагировать на спрос, уметь анализировать современные тренды и подстраиваться под них. «Иногда некоторые проекты, которые ты делаешь, опережают время и становятся популярными, находя своего зрителя», – добавил Шабанов.

Отвечая на вопрос о том, как в кино обходиться без госфинансирования, Гевонд Андреасян заметил, что вся разница – в праве на ошибку. В частности, продюсер подчеркнул, что в Америке очень тяжело оправиться после провального фильма, а в России – все наоборот. «Мы знаем десяток продюсеров, которые проваливаются подряд по десять раз и живы, потому что у них есть государственные деньги, которые их выручают. В случае нашей кинокомпании, каждая ошибка может стать фатальной – именно поэтому мы двигаемся осторожно, основываясь на определенных брендах и жанрах», – добавил Андреасян. Продюсер также заявил, что работает только с индустриальными деньгами со стороны онлайн-кинотеатров или частных фондов, и перестал связываться с независимыми инвесторами, которые не имеют отношения к кино.

Большой проблемой, по мнению Гевонда, также является эго молодых продюсеров, считающих, что после окончания обучения смогут сразу же начать создавать кино. «Я часто оказываюсь среди студентов и говорю им – вы будете носить кофе. Я циничен в этом вопросе. Не хочу ругать наше кинообразование, но многие ВУЗы учат по старым книгам. В итоге студенты получают очень сомнительную теорию, а ведь рынок меняется буквально каждый день. Пока эти ребята не окажутся на три года в нашем котле – это профанация. Чтобы стать хорошим продюсером – нужно поработать с другими хорошими продюсерами», – сказал он. Слова эксперта вызвали громкие аплодисменты в зале. Андреасян добавил, что сам начинал так же – лично носил бобины с пленками по кинотеатрам, чтобы сэкономить на логистике и, благодаря этому, позволить себе напечатать больше копий.

Владислав Северцев согласился с коллегой, добавив, что в кино действительно нужно начинать с базовых вещей. По его мнению, если люди хотят просто зарабатывать, то проще идти на телевидение. Северцев отметил, что в настоящее время довольно непросто работать с интеллектуальной собственностью, однако, если она принадлежит продюсеру, то это дает возможность использовать историю в долгий срок. Наиболее универсальным жанром в кино Северцев считает фильмы ужасов – по его словам, это непростая вещь в плане разработки и создания, однако хорроры универсальны и хорошо продаются на разные рынки.

Отвечая на вопрос Конева – реально ли зарабатывать на авторском кино и арт-хаусе? – Боб Ван Ронкель заявил, что главной проблемой в США остается трудность дистрибуции. По его словам, в Америке много замечательного независимого кино, которое вынуждено конкурировать за экраны с большими студийными блокбастерами. «Очень трудно донести авторское кино до массового зрителя, если только проект не продан кабельному каналу, или если он не финансирует его напрямую. Создание подобного рода фильмов очень важно, но показать их в кинотеатрах крайне сложно», – отметил он.

Гевонд Андреасян, в свою очередь, считает, что авторское кино не должно конкурировать с условными ТРАНСФОРМЕРАМИ – оно может выходить в ограниченный прокат, однако необязательно пытаться расписывать его широко. «Кто-то нам внушил, что все фильмы должны быть в кинотеатрах. И бедный продюсер авторского кино закладывает квартиры, чтобы оказаться в 500 кинотеатрах. Зачем? Надо для себя четко понять, что бизнес и творчество могут соприкасаться, но нужно понимать, в каких местах и что показывать», – пояснил он. Андреасян также добавил, что в России есть множество онлайн-платформ, где независимое кино прекрасно себя чувствует, а в кинотеатрах все-таки, по его мнению, должно показываться событийные проекты. Тем не менее продюсер не отрицает необходимость создания авторского кино – недавно Кинокомпания братьев Андреасян поучаствовала в проекте подобного рода. «Этот фильм стоит около 22 млн рублей. И я четко понимаю, что эти деньги получится окупить. Не должно авторское кино стоить 350 млн рублей, как условный ДОМОВЕНОК КУЗЯ, – иначе никаких квартир на него не хватит», – шутливо заметил он.

Говоря об импортозамещении, Георгий Шабанов заявил, что российский контент не может полностью заменить западные продукты, потому что некоторые жанры (вроде супергеройских картин) в России пока не получаются. Владислав Северцев, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что из-за ухода мейджоров российский прокат завален независимыми хоррорами не самого высокого качества, которые раньше никогда бы и не вышли на экраны. В связи с тем, что права на подобные картины обходятся прокатчиками довольно дешево (продюсер назвал суммы в $15-20 тыс), бессмысленно создавать в этом жанре что-то свое – невозможно конкурировать со стоимостью продукта. Именно поэтому последние несколько лет Северцев занимается реализацией российских сценариев за рубежом и производит картины там вместо того, чтобы развивать жанр в России. Гевонд Андреасян, в свою очередь, назвал происходящее в прокате «катастрофой» и настоящей «дискредитацией жанра хоррора в стране».

В финале сессии спикеров попросили ответить на вопрос – что мешает зарабатывать на кино? Боб Ван Ронкель считает, что самая распространенная ошибка заключается в том, что продюсеры и режиссеры очень сильно вовлечены в историю, но не думают о бюджете и актерском составе, тратя больше денег, чем следовало. В качестве примера удачного продюсирования он назвал одного своего коллегу, привлекающего больших артистов за меньший гонорар, предлагая им реализовать проект, о котором те всегда мечтали. По его словам, на подобные уступки шли и Джим Керри, и Джон Траволта, и Джейсон Стэйтем. Таким образом бюджет картины оказывается в разы ниже, а звездное имя позволяет повысить стоимость фильмов на международных рынках.

Георгий Шабанов уверен, что продюсеры должны понимать, для кого снимают кино, и определиться со своими ожиданиями от фильма. С этим согласен и Гевонд Андреасян: продюсер напомнил собравшимся, что все проекты его компании проходят через огромные фокус-группы, чтобы понять регионального зрителя. «Мы в Москве не имеем понятия, что происходит в России», – добавил он.

Владислав Северцев считает, что самая болезненная ошибка продюсера – играть своими деньгами. Очевидно, что емкость российского рынка довольно ограничена, поэтому продюсер уверен: если есть желание делать жанровое кино, то нужно, чтобы история была универсальной. В таком случае у продюсера остается интеллектуальная собственность, которую можно продать в другие страны. В частности, Северцев привел в пример то, что сейчас его компания делает испаноязычный ремейк хоррора Святослава Подгаевского НЕВЕСТА для Латинской Америки. «Только в случае с маленьким жанровым релизом можно превратить эту историю в какое-то подобие бизнеса. Однако, если ты держишься только за внутренний рынок, то это должно быть совершенно другое кино – большие истории, которые приведут в кинотеатры много людей», – подытожил он.

25.08.2025 Автор: Илья Кувшинов