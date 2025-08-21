top banner

Большое путешествие: итоги российского онлайн-проката в июле 2025 года

Наиболее широко на платформах оказалась представлена комедия «Притворись моим мужем»

Основной тенденцией месяца стало внимание онлайн-аудитории к релизам начала лета, которые в прокате прошли без особых сенсаций. В списке лидеров – роуд-муви ТУДА, сплав сказки с футуризмом СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, фэнтэзи СОКРОВИЩА ГНОМОВ и приключения героини Дианы Пожарской в ОАЭ в комедии ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ.

Наиболее широко – на шести стримингах – оказалась представлена комедия положений ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ с почти неузнаваемым Павлом Прилучным в одной из главных ролей. Новинка возглавила сразу три рейтинга – «Иви», Okko и KION. В онлайн-кинотеатре Wink ленте досталось серебро, на Premier – бронза. Ниже всего проект оказался на «Кинопоиске», где у него шестая строчка.

В каталоги четырех онлайн-кинотеатров попали камерное роуд-муви ТУДА и фантастическая комедия ОЛЕНЬ. Правда, пересеклись новинки лишь на «Кинопоиске» и KION. Картина производства «Плюс Студии» возглавила топ домашней платформы, замкнула тройку лидеров на «Иви» и закрепилась на четвертом месте на Wink и KION. Лента с Кузьмой Сапрыкиным в главной роли наибольшим спросом пользовалась на платформе Premier, где завоевала первое место. На площадке KION она стала второй, в Okko оказалась на третьей позиции, а на «Кинопоиске» – на пятой.

Две сказки для всей семьи, СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА и СОКРОВИЩА ГНОМОВ, оказались доступны на трех стримингах. Причем в случае с более детской сказкой про гномов с Никитой Кологривым в главной роли обращает на себя внимание динамика интереса. Лента вышла на Okko 26 июня и сумела в том же месяце попасть в топ-10. В июле картина поднялась на две строчки – с шестой на четвертую. Такую же позицию она заняла на «Кинопоиске», а вот аудитория «Иви» отправила сказку в тройку лидеров: там у СОКРОВИЩ второе место. Микс былин и фантастики максимально высоко оценили в онлайн-кинотеатре Wink. На «Кинопоиске» и Okko СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА обошел своего «гномьего» конкурента и оказался на второй строчке.

Еще один семейный релиз, но уже без фантазийных элементов, – ПОЛЕ ЧУДЕС – стал лидером по просмотрам на платформе Start, которая участвовала в производстве ленты. Впрочем, на остальных площадках летние приключения детей в деревне не вошли в пятерку лучших: картина стала шестой на Okko и седьмой – на Wink.

Лирическая комедия ПАРА НА ПАРУ привлекла своим ярким актерским составом (Робак, Горбачева, Чеботарев) пользователей трех онлайн-кинотеатров. На традиционно умеющей работать с комедиями платформе Premier картина о трудностях многолетнего брака стала второй, а шестое и седьмое места ей достались на «Иви» и Okko соответственно.

Среди зарубежных релизов очевидных лидеров в июле не оказалось, однако крепко держится в топ-10 боевик с Джейсоном Стэйтемом МАСТЕР. И если на «Кинопоиске» интерес к картине на третий месяц показа снизился до девятого места, то на KION звезда экшна взлетел с самого низа рейтинга на третью строчку. Адреналиновый триллер о выживании трех девушек в пустыне В ЛОВУШКЕ стал доступен «в цифре» через два года после мировой премьеры и привлек внимание зрителей «Иви» (четвертое место) и Premier (шестое место).

В сериальном сегменте лидерами по большей части становились «домашние» новинки, однако в середине таблиц нескольких платформ можно заметить повторяющиеся проекты. Во-первых, это комедия ТНТ «Остаться друзьями», которая оказалась в шаге от попадания в топ-5 на Premier, зато взяла бронзу на Okko и уверенно разместилась на пятой строчке в рейтинге «Кинопоиска». Во-вторых, приключенческий боевик «Сломанная стрела» чуть-чуть не попал в яблочко на «Иви» (там у него второе место) и занял шестую строчку в чартах Wink и KION. Еще один суровый, но более драматичный триллер, «Ангел мести», стал лидером у подписчиков «Иви», а на KION замкнул первую пятерку рейтинга.

Зрительский интерес к мрачным драмам очевиднее всего прослеживается на «Кинопоиске». Второй сезон триллера «Фишер» не пропустил в лидеры среди пользователей платформы масштабное фэнтези «Этерна», на которое стриминг, вероятно, делал главную ставку всего своего летнего сезона. Детектив с Иваном Янковским и Ириной Старшенбаум также стал первым на Wink. В онлайн-кинотеатре KION роль лидера получила комедия перевоспитания «Театральная зона». Своя версия «исправительных работ», комедия «Хутор», смогла возглавить чарт Start. В таблице партнерского Premier она расположилась на седьмой строчке. Среди близких по настроению новинок Okko ярче всех выступил второй сезон «Открытого брака» (первое место), в то время как более комедийные «Разочарованные» оказались на четвертой строчке.

Фото: кадр из фильма ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ

21.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина

