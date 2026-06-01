«Новое движение»: мастер-класс «Как правильно питчить свои идеи»

С начинающими авторами поделился советами по продвижению своих проектов Иван Кудрявцев – журналист, продюсер, член экспертных советов Фонда кино и Министерства культуры.

Визуальное решение презентации: ИИ или живые кадры?

Презентация - один из самых распространенных форматов питчинга. Именно поэтому свое выступление Иван Кудрявцев начал с разбора презентаций, подготовленных для Министерства культуры. Ими оказались заготовки участников конкурсной программы «Нового движения»: ТРАССА «МОРЕ-МОРЕ» Ильи Храмова и ГДЕ ТЫ? Вероники Коржевской. На примере первого фильма ведущий объяснил, какими должны быть тизер и презентация, созданные при помощи нейросетей. Искусственный интеллект помогает значительно сэкономить средства и должен помочь отразить атмосферу фильма, однако большинство современных презентаций, созданных таким способом, сливаются в поток однообразного контента, не отражающего идею проекта, как отметил Иван Кудрявцев. Более точным способом передать задумку все еще остаются живые кадры и оригинальный визуал, как было решено в презентации на питчинге проекта ГДЕ ТЫ?, а сама Вероника Коржевская поделилась опытом выступления в Министерстве культуры. Ведущий мастер-класса рекомендовал режиссерам независимо от выбранного метода самостоятельно создавать презентации и тизеры, чтобы более точно передать собственное видение.

Тизер проекта

Также Кудрявцев рассказал о видеоформате питчинга, в котором верным решением будет задействовать потенциальных актеров будущего фильма, готовых сняться для тизера или видеопрезентации. Такой подход дает возможность продемонстрировать, что у авторов уже идет работа над картиной: ведется поиски локаций, сбор материала, проводится кастинг и, возможно, уже есть именитые артисты, готовые поддержать проект. Наглядными примерами стали созданные для Министерства культуры тизеры ленты ФЕЙЕРВЕРКИ ДНЕМ Нины Воловой с Александром Робаком в главной роли, будущий проект Клавдии Коршуновой ВАНЯ с Юрой Борисовым и видеопрезентация работы ОТЛИЧНИЦА Станислава Светлова.

Каких вопросов ждать и как на них отвечать

Ведущий мастер-класса посоветовал молодым авторам быть готовыми к неудобным вопросам, но «самыми страшными» назвал те, которые так и не были озвучены во время питчинга. Все эти потенциальные вопросы должны быть учтены перед выступлением на стадии подготовки речи и презентации – это поможет не только на сцене перед слушателями, но и во время разработки самого фильма. Тем не менее, любые вопросы не должны восприниматься как «атака», ведь дают возможность лучше донести свой замысел и раскрыть историю.

Ванлайн – «продать» фильм за 30 секунд

Особое внимание было уделено важности краткой и понятной подачи материала. Сюжет фильма должен быть сформулирован в лаконичной форме, кратко и емко отражающей суть. При этом во время питчинга не должно теряться эмоциональное подключение слушателей, ведь именно благодаря нему проект запоминается среди десятков иных. Визуальная часть питчинга также должна обладать чувственной сентенцией и краткостью. Презентация должна содержать ровно столько текста на слайде, сколько возможно прочитать во время пауз между словами выступающего. «Невозможно читать и слушать одновременно», - считает Иван Кудрявцев.

Неудачные питчинги и обратная связь

Даже грамотные выступления не всегда оказывают должный эффект, и питчинги оказываются безрезультатны. В таком случае, по словам лектора, это может быть поводом взглянуть на сам проект и проанализировать, в чем его слабые стороны. Не стоит бояться обращаться к экспертам и мастерам по питчингу, чтобы получить взгляд со стороны. Но случаются преценденты, когда потенциально удачные проекты не получают поддержку у Министерства культуры, как это случилось с ХОЛОПОМ Клима Шипенко или будущим фильмом Ивана Петухова КОРОБ. Свой мастер-класс Иван Кудрявцев завершил живым разбором презентации будущего проекта Юлии Коручнской РЫБЫ ТАНЦУЮТ, продемонстрировав все озвученные тезисы на практике.

01.06.2026 Автор: Дмитрий Семенов