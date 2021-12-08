Прогноз БК на «новогоднюю битву»: Четыре богатыря и шахматная матрица

По традиции, накануне старта «новогодней битвы» мы обновляем прогноз кассового потенциала ее главных участников, который впервые был опубликован в ЭБК № 44 от 19 ноября 2021 года. За три недели до начала января многое стало понятнее. На «Российском кинобизнесе» показали 90 минут ЧЕМПИОНА МИРА и 20 минут триквела ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ. Кроме того, в публичное поле просочилась информация о сложностях с росписью ЕЛОК 8 в крупнейших киносетях страны, в то время как заключительная часть трилогии ЧЕЛОВЕК-ПАУК начала бить рекорды предпродаж.

Главной новостью последних дней стал бойкот, который крупные киносети объявили фильму ЕЛКИ 8 из-за ранней онлайн-премьеры, запланированной на 30 декабря. В этой ситуации кассовый потенциал картины, очевидно, снижается. Впрочем, конкуренты за аудиторию поклонников российских новогодних комедий у ЕЛОК в этом году не очень сильны, что должно помочь проекту хотя бы в какой-то мере выработать свой потенциал. Ставим на то, что 100-миллионный рубеж ветерану «новогодних битв» все-таки покорится.

Мы подозревали, что прокат фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ вызовет ажиотаж среди поклонников киновселенной Marvel, однако уровень предпродаж как на Западе (второе место за всю историю после финальной части МСТИТЕЛЕЙ), так и в России (точной цифры пока нет, но за неделю до релиза купить билеты на премьерный день уже проблематично) говорит о том, что перед нами претендент на звание самого кассового фильма года. По-прежнему опасение вызывает его конкуренция на дате с новой МАТРИЦЕЙ, но, по всей видимости, даже она не должна будет помешать фильму заработать в районе 2 млрд рублей. По поводу фильма МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ мы сохраним умеренно-оптимистический прогноз – 800 млн рублей.

В рамках форума «Российский кинобизнес» было показано 90 минут картины студии ТРИТЭ ЧЕМПИОН МИРА. Эти материалы, а также внушительный хронометраж (предварительно – в районе 140 минут) заставили нас снизить изначальный прогноз (900 млн). Впрочем, просмотр также убедил в высоком качестве картины и отличных актерских работах (в первую очередь Константина Хабенского), поэтому сомневаться в его длинном прокате также не приходится. Поэтому остановимся на цифре в 700 млн рублей.

В свою очередь, показанные на «Российском кинобизнесе» 20 минут из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ принципиально не изменили отношение к данному проекту. Это все еще главный претендент на звание победителя «новогодней битвы». Но конкуренция за молодежную аудиторию со стороны фильма Marvel будет серьезной. Вполне возможно, что по итогам праздников придется включить фотофиниш. Пока же предположим, что сборы картины компании Yellow, Black and White составят 2,2 млрд рублей.

ГЛАВНЫЕ РЕЛИЗЫ «НОВОГОДНЕЙ БИТВЫ» 2021-2022 ГОДОВ

Дата релиза Фильм Дистрибьютор Позитив Негатив Прогноз сборов,

млн рублей 09.12.2021 ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ WDS * Узнаваемый бренд. Тем, кто не видел оригинальный фильм 1961 года, будет интересно ознакомиться с обновленной версией. * Режиссер Стивен Спилберг, чье имя ассоциируется у зрителей с качеством. * Слабое конкурентное окружение на дате старта. * Всем понятный концепт «Ромео и Джульетты», что должно хорошо сказаться на «сарафане». * В главных ролях не задействованы крупные голливудские звезды. * Мюзикл – далеко не самый популярный жанр в России. * Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего на праздничные дни не получит широкой росписи. 200 15.12.2021 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR * Является заключительной частью трилогии, которая обещает быть самой масштабной и сюжетно закрученной во всей франшизе. * Причастность к бренду Marvel, который в последние годы стал знаком качества для своей целевой аудитории. * Интригующие промоматериалы обещают собрать в фильме многих полюбившихся персонажей из прошлых частей, что способствует высокому рейтингу ожидания. * Высокобюджетные голливудские блокбастеры всегда востребованы в новогодние праздники. * Наличие формата IMAX. * Конкуренция за целевую аудиторию на дате с другим крупным голливудским блокбастером, МАТРИЦА. ВОСКРЕШЕНИЕ. 2 000 16.12.2021 МАТРИЦА. ВОСКРЕШЕНИЕ UPI * Продолжение культовой франшизы с оригинальным актерским составом. * Наличие формата IMAX. * Высокобюджетные голливудские блокбастеры всегда востребованы в новогодние праздники. * Высокие рейтинги ожидания. * Конкуренция за целевую аудиторию на дате с другим крупным голливудским блокбастером, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. * С момента выхода последнего фильма франшизы прошло 18 лет. Для современного поколения посетителей кинотеатров культовый статус произведения остается под вопросом. * Одновременный старт в США на платформе HBO Max. Пиратская копия отличного качества утечет в Сеть уже через неделю после российской премьеры. * Маркетинговые материалы вызывают серьезные опасения относительно качества фильма. * Выход картины в формате IMAX станет возможным лишь через неделю после официального старта. 800 16.12.2021 ЕЛКИ 8 MG * Возвращение популярной новогодней франшизы. * Комедия – самый востребованный в праздники жанр. * Богатый актерский состав. * Новогодняя тематика фильма. * Низкая событийность. Рекламная кампания фильма вызывает серьезные вопросы. * После официального закрытия франшизы ее скорое возрождение может вызвать негатив и восприниматься исключительно как желание продолжать монетизировать бренд. * Очень мощная конкуренция на дате старта, что может сильно повлиять на стартовые цифры проекта. * Выход на стриминговой платформе уже 30 декабря, из-за чего крупные киносети отказались от проката фильма. 100 23.12.2021 ЗВЕРОПОЙ 2 UPI * Принадлежность к узнаваемой франшизе, первая часть которой в 2017 году собрала почти 900 млн рублей. * Единственная крупная зарубежная анимация на новогодних каникулах. * Дистрибьютор два года подряд выпускал на Новый год мультфильмы (ГРИНЧ и СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ), которые показывали отличные результаты. * Конкуренция за детскую аудиторию с отечественным релизом ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ. * Релиз может показаться слишком детским для подростковой публики. * Никак не обыгрывается новогодняя тематика, что явно стало подспорьем для того же ГРИНЧА и чего не хватило сиквелу СЕМЕЙКИ КРУДС. 1 000 23.12.2021 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS * Продолжение сверхпопулярной отечественной франшизы. * Низкий возрастной рейтинг 6+, позволяющий проекту работать на максимально широкую целевую аудиторию. * В прошлом году выходивший в новогодние праздники ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА собрал более 2 млрд рублей. * Поддержка холдинга ВГТРК. * Возможна усталость от франшизы, промежуток между второй и третьей частью составил всего год. * Отсутствие премиальных форматов. 2 200 30.12.2021 ЧЕМПИОН МИРА CP * Духоподъемные истории, основанные на реальных событиях, любимы отечественным зрителем и, как правило, хорошо работают в длину. * Богатый актерский состав во главе с Константином Хабенским. * Главное предложение для возрастного зрителя в новогодние праздники. * Предыдущий новогодний проект студии ТРИТЭ ОГОНЬ собрал в прокате свыше 900 млн рублей. * Поддержка холдинга ВГТРК. * Шахматы – хоть и достаточно популярный в России спорт (а благодаря успеху сериала «Ход королевы» эта тема еще и актуальна), но визуально не особенно эффектный, что может повлиять на интерес более молодого зрителя. * Целевая аудитория фильма – самый уязвимый для ковида слой населения, что может сказаться на посещаемости. * Тема и жанр фильма не ассоциируется с новогодними праздниками. * Внушительный хронометраж, что должно сказаться на росписи проекта. 700 30.12.2021 ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ SPPR * Принадлежность к популярной детской франшизе. * Возможность успешно поработать в длину, серьезной конкуренции среди анимационных новинок не будет до конца января. * Конкуренция за детскую аудиторию с иностранным релизом ЗВЕРОПОЙ 2. * Сборы новогодних проектов студии «Мельница» в последние три года неизменно падают. * «Богатырская» тема может быть закрыта более хайповым релизом ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ. 400 30.12.2021 СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ CRP * Комедия – самый востребованный в праздники жанр. * Обмен телами – популярный в России концепт. * Известный и любимый в регионах каст фильма во главе с Павлом Волей. * Новогодняя тематика фильма, которая к тому же отражена сразу в названии. * Информационная поддержка канала СТС * Прямая конкуренция за целевую аудиторию с ЕЛКАМИ 8 и СВИНГЕРАМИ. * Взрослый юмор, не совсем подходящий для семейного просмотра. * Однозначно негативный прием предыдущей комедии Ильи Куликова ДРАКУЛОВ с комедийными телезвездами в главных ролях. * Низкая событийность. Позднее начало промокампании. 150 06.01.2022 СВИНГЕРЫ VLG * Комедия – самый востребованный в праздники жанр. * Сыгравший одну из главных ролей в фильме Дмитрий Нагиев все еще очень популярен, особенно у регионального зрителя. * Пикантная тема фильма может выступить на контрпрограммировании семейным и подростковым релизам. * Новогодняя тематика фильма. * Прямая конкуренция за целевую аудиторию с ЕЛКАМИ 8 и СНЕГУРОЧКОЙ ПРОТИВ ВСЕХ. * Самый низкий уровень ожидания среди всех участников «новогодней битвы». * Слабая узнаваемость, отсутствие бренда. * Захватит всего четыре праздничных дня проката. 80

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08.12.2021 Автор: Георгий Романов