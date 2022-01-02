«Новогодняя битва»: «Последний богатырь: Посланник тьмы» лидирует, «Чемпион мира» буксует

Лидером первого дня 2022 года стал триквел отечественной фантастической франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Релиз заработал около 142 млн рублей, что уступает показателям предыдущей части, стартовавшей год назад. Тогда ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА собрал 156,5 млн рублей, то есть на 9,2% больше. Правда, нужно учесть, что для предыдущего фильма франшизы 1 января было первым днем в прокате, тогда как ПОСЛАННИК ТЬМЫ появился в кинотеатрах 22 декабря. Среди всех результатов первого дня года новинка заняла третью строчку, пропустив вперед еще и выходившего в 2020 году ХОЛОПА (147,6 млн рублей). В общей сложности на счету фильма Дмитрия Дьяченко порядка 650 млн рублей.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ 1 ЯНВАРЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ В ПРОКАТЕ РОССИИ

Фантастический проект ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) подошел к новому году, имя в активе почти 2 млрд рублей, что не помешало ему занять вторую строчку чарта. Фильм записал на свой счет еще 72 млн рублей и стал самым кассовым релизом 2021 года. Учитывая его динамику и среднюю заполняемость в 44 человека на сеанс (данный результат уступает только ПОСЛАННИКУ ТЬМЫ с 55 зрителями на сеансе), можно осторожно предположить, что картина способна добраться до 3 млрд рублей по итогам проката. Пока этот рубеж в нашей стране покорялся лишь двум релизам - АВАТАРУ и ХОЛОПУ.



Замкнул тройку лучших по итогам 1 января мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI). Он собрал 33 млн рублей, что сопоставимо с показателями прошлогодней анимации Universal СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (35 млн рублей за 1 января 2021 года). Всего на счету анимационного релиза около 260 млн рублей и неплохие перспективы освоить в общей сложности 1 млрд рублей.



Среди других результатов стоит выделить анимацию ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (SPPR), освоившей 29,5 млн рублей. Это лучше прошлогоднего мультфильма студии "Мельница" КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ на 22%. Отечественная драма ЧЕМПИОН МИРА (CP) начала неважно - в первый день нового года сборы проекта студии ТРИТЭ составили 26 млн рублей. Это на 35% меньше, собирал 1 января СОЮЗ СПАСЕНИЯ и уступает 10% покзаателям прошлогоднего фильма студии ОГОНЬ. Фильм Алексея Сидорова демонстрирует самую низкую среди учатсников новогодней битвы среднюю заполняемость на сеанс (16 человек). Впрочем, тут он не одинок - абсолютно такой же показатель посещаемости у комедии СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ (CRP), освоившей 1 января 7,5 млн рублей. В случае с ЧЕМПИОНОМ МИРА остаются шансы разогнаться - здесь все решит «сарафан», который пока еще не включился на полную мощь.

ТОП-8 РЕЛИЗОВ ПО КАССОВЫМ СБОРАМ ЗА 1 ЯНВАРЯ 2022 года, БЕЗ УЧЕТА СНГ

(млн рублей)*

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЕЙ СБОРОВ ФИЛЬМОВ И СЕАНСОВ ТОП-9 ПРОКАТА РОССИИ*

* Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

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02.01.2022 Автор: Георгий Романов