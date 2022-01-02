«Новогодняя битва»: «Последний богатырь: Посланник тьмы» лидирует, «Чемпион мира» буксует
А «Человек-паук: Нет пути домой» становится самым кассовым релизом 2021-го
Лидером первого дня 2022 года стал триквел отечественной фантастической франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Релиз заработал около 142 млн рублей, что уступает показателям предыдущей части, стартовавшей год назад. Тогда ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА собрал 156,5 млн рублей, то есть на 9,2% больше. Правда, нужно учесть, что для предыдущего фильма франшизы 1 января было первым днем в прокате, тогда как ПОСЛАННИК ТЬМЫ появился в кинотеатрах 22 декабря. Среди всех результатов первого дня года новинка заняла третью строчку, пропустив вперед еще и выходившего в 2020 году ХОЛОПА (147,6 млн рублей). В общей сложности на счету фильма Дмитрия Дьяченко порядка 650 млн рублей.
ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ 1 ЯНВАРЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ В ПРОКАТЕ РОССИИ
|#
|
Лидеры российского проката последних лет
|
Год
|
День проката
|
Сборы, млн рублей
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|2021
|1
|156,5
|2
|ХОЛОП
|2020
|7
|147,6
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|2021
|11
|142
|3
|ВИКИНГ
|2017
|4
|133,3
|4
|Т-34
|2019
|1
|114,6
|5
|СЕДЬМОЙ СЫН
|2015
|1
|111,3
Фантастический проект ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) подошел к новому году, имя в активе почти 2 млрд рублей, что не помешало ему занять вторую строчку чарта. Фильм записал на свой счет еще 72 млн рублей и стал самым кассовым релизом 2021 года. Учитывая его динамику и среднюю заполняемость в 44 человека на сеанс (данный результат уступает только ПОСЛАННИКУ ТЬМЫ с 55 зрителями на сеансе), можно осторожно предположить, что картина способна добраться до 3 млрд рублей по итогам проката. Пока этот рубеж в нашей стране покорялся лишь двум релизам - АВАТАРУ и ХОЛОПУ.
Замкнул тройку лучших по итогам 1 января мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI). Он собрал 33 млн рублей, что сопоставимо с показателями прошлогодней анимации Universal СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (35 млн рублей за 1 января 2021 года). Всего на счету анимационного релиза около 260 млн рублей и неплохие перспективы освоить в общей сложности 1 млрд рублей.
Среди других результатов стоит выделить анимацию ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (SPPR), освоившей 29,5 млн рублей. Это лучше прошлогоднего мультфильма студии "Мельница" КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ на 22%. Отечественная драма ЧЕМПИОН МИРА (CP) начала неважно - в первый день нового года сборы проекта студии ТРИТЭ составили 26 млн рублей. Это на 35% меньше, собирал 1 января СОЮЗ СПАСЕНИЯ и уступает 10% покзаателям прошлогоднего фильма студии ОГОНЬ. Фильм Алексея Сидорова демонстрирует самую низкую среди учатсников новогодней битвы среднюю заполняемость на сеанс (16 человек). Впрочем, тут он не одинок - абсолютно такой же показатель посещаемости у комедии СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ (CRP), освоившей 1 января 7,5 млн рублей. В случае с ЧЕМПИОНОМ МИРА остаются шансы разогнаться - здесь все решит «сарафан», который пока еще не включился на полную мощь.
ТОП-8 РЕЛИЗОВ ПО КАССОВЫМ СБОРАМ ЗА 1 ЯНВАРЯ 2022 года, БЕЗ УЧЕТА СНГ
(млн рублей)*
|#
|
Название фильма
|Дистрибьютор
|Релиз
|
до
01.01.22
|
01.01.22
|
Всего
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|23.12.21
|506
|142
|648
|2
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|15.12.21
|1 982
|72
|2 054
|3
|ЗВЕРОПОЙ 2
|UPI
|23.12.21
|277
|33
|260
|4
|ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|SPPR
|30.12.21
|24
|29,5
|54
|5
|ЧЕМПИОН МИРА
|CP
|30.12.21
|15
|26
|41
|6
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
|UPI
|16.12.21
|471
|12
|483
|7
|СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ
|CRP
|30.12.21
|5
|7,5
|13
|8
|ДОМ GUCCI
|UPI
|02.12.21
|528
|5,5
|534
|9
|ЕЛКИ 8
|MG
|16.12.21
|47
|3
|50
ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЕЙ СБОРОВ ФИЛЬМОВ И СЕАНСОВ ТОП-9 ПРОКАТА РОССИИ*
|#
|Название фильма
|
Доля сборов
|
Доля сеансов
|1
|43%
|29%
|2
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|22%
|16%
|3
|ЗВЕРОПОЙ 2
|10%
|12%
|4
|ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|9%
|13%
|5
|ЧЕМПИОН МИРА
|8%
|16%
|6
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
|4%
|4%
|7
|СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ
|2%
|5%
|8
|ДОМ GUCCI
|2%
|1%
|9
|ЕЛКИ 8
|1%
|1%
* Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.
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02.01.2022 Автор: Георгий Романов