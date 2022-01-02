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Аналитика


«Новогодняя битва»: «Последний богатырь: Посланник тьмы» лидирует, «Чемпион мира» буксует

А «Человек-паук: Нет пути домой» становится самым кассовым релизом 2021-го

Лидером первого дня 2022 года стал триквел отечественной фантастической франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Релиз заработал около 142 млн рублей, что уступает показателям предыдущей части, стартовавшей год назад. Тогда ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА собрал 156,5 млн рублей, то есть на  9,2% больше. Правда, нужно учесть, что для предыдущего фильма франшизы 1 января было первым днем в прокате, тогда как ПОСЛАННИК ТЬМЫ появился в кинотеатрах 22 декабря. Среди всех результатов первого дня года новинка заняла третью строчку, пропустив вперед еще и выходившего в 2020 году ХОЛОПА (147,6 млн рублей)В общей сложности на счету фильма Дмитрия Дьяченко порядка 650 млн рублей.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ 1 ЯНВАРЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ В ПРОКАТЕ РОССИИ

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Лидеры российского проката последних лет

Год 

День    проката   

Сборы, млн рублей
1 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 2021 1 156,5
2  ХОЛОП 2020 7 147,6
  ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 2021 11 142
3  ВИКИНГ 2017 4 133,3
4  Т-34 2019 1 114,6
5  СЕДЬМОЙ СЫН 2015 1 111,3

Фантастический проект ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) подошел к новому году, имя в активе почти 2 млрд рублей, что не помешало ему занять вторую строчку чарта. Фильм записал на свой счет еще 72 млн рублей и стал самым кассовым релизом 2021 года. Учитывая его динамику и среднюю заполняемость в 44 человека на сеанс (данный результат уступает только ПОСЛАННИКУ ТЬМЫ с 55 зрителями на сеансе), можно осторожно предположить, что картина способна  добраться до 3 млрд рублей по итогам проката. Пока этот рубеж в нашей стране покорялся лишь двум релизам - АВАТАРУ и ХОЛОПУ.

Замкнул тройку лучших по итогам 1 января мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI). Он собрал 33 млн рублей, что сопоставимо с показателями прошлогодней анимации Universal СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (35 млн рублей за 1 января 2021 года). Всего на счету анимационного релиза около 260 млн рублей и неплохие перспективы освоить в общей сложности 1 млрд рублей.

Среди других результатов стоит выделить анимацию ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (SPPR), освоившей 29,5 млн рублей. Это лучше прошлогоднего мультфильма студии "Мельница" КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ на 22%. Отечественная драма ЧЕМПИОН МИРА (CP) начала неважно - в первый день нового года сборы проекта студии ТРИТЭ составили 26 млн рублей. Это на 35% меньше, собирал 1 января СОЮЗ СПАСЕНИЯ и уступает 10% покзаателям прошлогоднего фильма студии ОГОНЬ. Фильм Алексея Сидорова демонстрирует самую низкую среди учатсников новогодней битвы среднюю заполняемость на сеанс (16 человек). Впрочем, тут он не одинок - абсолютно такой же показатель посещаемости у комедии СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ (CRP), освоившей 1 января 7,5 млн рублей. В случае с ЧЕМПИОНОМ МИРА остаются шансы разогнаться  - здесь все решит «сарафан», который пока еще не включился на полную мощь. 

 

ТОП-8 РЕЛИЗОВ ПО КАССОВЫМ СБОРАМ ЗА 1 ЯНВАРЯ 2022 года, БЕЗ УЧЕТА СНГ
(млн рублей)*

#

Название фильма

 Дистрибьютор Релиз

до

01.01.22

01.01.22

Всего
1  ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS 23.12.21 506 142 648
2  ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 15.12.21 1 982 72 2 054
3 ЗВЕРОПОЙ 2 UPI 23.12.21 277 33 260
4  ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ SPPR 30.12.21 24 29,5 54
5  ЧЕМПИОН МИРА CP 30.12.21 15 26 41
6  МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ UPI 16.12.21 471 12 483
7 СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ CRP 30.12.21 5 7,5 13
8  ДОМ GUCCI UPI 02.12.21 528 5,5 534
9  ЕЛКИ 8 MG 16.12.21 47 3 50

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЕЙ СБОРОВ ФИЛЬМОВ И СЕАНСОВ  ТОП-9 ПРОКАТА РОССИИ*

# Название фильма                    

Доля сборов

 

Доля сеансов

 
1

 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ

 43% 29%
2  ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 22% 16%
3  ЗВЕРОПОЙ 2 10% 12%
4  ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ 9% 13%
5  ЧЕМПИОН МИРА 8% 16%
6  МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ 4% 4%
7  СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ 2% 5%
8  ДОМ GUCCI 2% 1%
9 ЕЛКИ 8 1% 1%

 

* Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

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02.01.2022 Автор: Георгий Романов

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