«Новый сезон», день второй: Темные времена

В первый день конкурсных показов на фестивале «Новый сезон» состоялись премьеры сразу четырех проектов – сериалов «Союз спасения. Время гнева», «Конец света», «Алиса не может ждать» и фильма МАЖОР В СОЧИ.

«Союз спасения. Время гнева» – многосерейная версия проекта «Дирекции кино» СОЮЗ СПАСЕНИЯ, над которым в качестве режиссеров работали Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Участники смотра смогли посмотреть две первые серии. Премьера сериала состоится на Kion уже 28 сентября, после чего он появится в эфире Первого канала.

Как рассказал Никита Высоцкий перед началом показа, им пришлось не только перемонтировать проект, но и снимать дополнительные эпизоды. И в самом деле сериальная версия содержит много сцен, не вошедших в фильм. В частности, сериал начинается с масштабного наводнения, самого разрушительного в истории Петербурга, произошедшего в ноябре 1824 года. Сериальная версия более пристально следит за рядом героев, в том числе Сергеем Муравьевым-Апостолом (Леонид Бичевин), Михаилом Бестужевым-Рюминым (Иван Янковский) и Александром I (Виталий Кищенко). Подробнее раскрыта романтическая линия между Муравьевым-Апостолом и Анной Бельской (Софья Эрнст). В то же время приходится отметить, что «Время гнева» сохранило в себе как достоинства фильма, так и его шероховатости. К достоинствам следует отнести актерские работы, бережно воссозданную эстетику и материальную среду эпохи – костюмы, интерьеры дворцов и величественную архитектуру. Но также сериал сохранил мозаичность повествования, из-за чего внимание зрителей неминуемо рассеивается.

Следом за «Временем гнева» был показан «Конец света» – хулиганская комедия про апокалипсис, снятая Александром Незлобиным. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске». В роли Сатаны, разгуливающим в красном пальто по улицам Москвы, предстает Юрий Колокольников. Впервые он появляется, поднявшись со дна джакузи в полностью обнаженном виде и устраивая кровавую рапсраву над воротилами похоронного бизнеса. У единственного выжившего вов ремя этой сцены героя Сатана требует одежду и забирает ушастую маленькую собачку. Задача дьявола – наконец запустить на Земле апокалипсис, для чего необходимо инициировать Антихриста, которого играет Семен Трескунов. Тот - типичный обитатель московской окраины, совершенно не подозревающий о своем происхождении. Сатана начнет всячески помогать отпрыску, но в то же время будет стараться перетянуть его на темную сторону, чтобы Демьян наконец выполнил предназначение и раскрыл врата ада.

«Конец света» заходит на территорию комедий про отношения рая и ада в духе ныне уже классических фильмов НИККИ – ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ, ДОГМА или, например, недавних «Благих знамений». Окончательно сравнить с предшествнниками новинку можно будет, когда сериал станет доступен полностью. Пока же, если судить по первым двум сериям, создатели не планируют взваливать на себя что-то непосильное и, например, глубоко философствовать о добре и зле. В их задачи входит прокомментировать окружающую действительность и современные нравы в духе телевизионных комедийных шоу федеральных каналов, придуманных бывшими кавээнщиками.

Второй сериальной премьерой дня стал проект «Алиса не может ждать» – новая работа Натальи Мещаниновой, автора КОМБИНАТА «НАДЕЖДА», СЕРДЦА МИРА и «Пингвинов моей мамы». Алиса (Елизавета Ищенко) – 15-летняя школьница, которая узнает, что скоро ослепнет. Героиня решает пожить «по-настоящему», бросает школу и планирует заработать легкие деньги, продав свою двевственность. Вторая сюжетная линия посвящена старшей сестре Алисы Юле (Таисия Вилкова), у которой проблемы в собственной семье - она замужем за патологически ревнивым мужчиной (Степан Девонин).

«Алиса» – семейная мелодрама, которая никуда не торопится. Две первые серии можно назвать одной большой экспозицией. В подобном проекте важно было не ошибиться с исполнительницей главной роли, и Мещанинова не промахнулась – Елизавета Ищенко справляется отлично. Впрочем, первые две серии почти «крадет» Степан Девонин, сыгравший неуверенного в себе мужа. На сервисе Start «Алиса не может ждать» появится 27 октября.

Завершающим аккордом второго дня фестиваля стала премьера МАЖОРА В СОЧИ . Новый фильм не перекидывает мостик в новый сезон, но продолжает следить за судьбами главных персонажей после событий четвертого. Игорь и Ваня вместе с Соней переезжают в Сочи, где они открыли эко-отель. Но мечты о спокойных временах в райском уголке, конечно же, не сбудутся. Герои начнут попадать из одной заварушки в другую и в итоге обнаружат себя врагами местного воротилы, решившего любой ценой построить крупную винодельню на месте сочинских фавел. Игорь, Иван и Соня заводят дружбу с обителями местных трущоб, после чего помочь сохранить им жилье становится для них делом чести.

Создатели подчеркивали, что новый фильм будет одинаково интересно смотреть как давним поклонникам сериала, так и новым зрителям. Это оказалось правдой, но все же в более выигрышном положении будут именно фанаты проекта, для которых МАЖОР В СОЧИ станет возвращением в любимую киновселенную. Как сообщал БК, «Кинопоиск» и компания «Среда» рассматривают вероятность выпуска МАЖОРА В СОЧИ на больших экранах.

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20.09.2022 Автор: Никита Никитин