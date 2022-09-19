«Новый сезон», день первый. «Голиаф» на церемонии открытия

Вечером 18 сентября в многофункциональном концертном комплексе «Роза Холл» на курорте «Роза Хутор» прошло открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Церемонию в формате digital-перфоманса провели актер Иван Василевский и группа «Единороги за мир». Ведущего интересовал вопрос, как человечеством был пройдет путь от разговоров у костра до сложного сторителлинга в аудиовизуальной форме, то есть современных сериалов от онлайн-платформ. Итогом его рассуждений стал тезис, что причиной современного успеха онлайн-контента являются искренность и любовь.

Чтобы объявить об открытии фестиваля, под занавес церемонии на сцену поднялись топ-менеджеры семи онлайн-кинотеатров. Это были генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, генеральный директор МТС Медиа / Kion Игорь Мишин, директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс» Ольга Филипук, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, заместитель генерального директора по контенту ИВИ Иван Гринин и заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов.

Эдуард Илоян подчеркнул, что «Новый сезон» — не имеющий аналогов в мире фестиваль крайне модного сегодня вида контента, как сериалы и фильмы от онлайн-платформ. Также он обратил внимание, что в программу вошли сериалы, которые выполнены на высоком кинематографическом уровне, и поэтому их можно смотреть на большом экране. Гавр в свою очередь отметил, что в последнее время представителей онлайн-кинотеатров постоянно зовут на различные панельные дискуссии и конференции, и наконец впервые все трендсеттеры рынка собрались вместе, но обсудить актуальные вопросы отрасли самостоятельно. Все поднявшиеся поблагодарили Полину Зуеву, которой удалось в короткие сроки подготовить и организовать крайне масштабное событие.

Программа смотра стартовала с показа фильма ГОЛИАФ, новой работы одного из ведущих режиссеров Казахстана Адильхана Ержанова. ГОЛИАФ («Белые ночи», 29 сентября) — неовестерн, действие которого развивается в живописно-пустынной казахской степи. По сюжету, головорез Пашаев держит в страхе поселок Каратас. Бедняк Арзу по вине Пашаева теряет жену и брата. Он начинает вынашивать план мести, но пойти против безжалостного убийцы крайне непросто.

ГОЛИАФ — неторопливая картина, достоинства которой раскрываются далеко не сразу. Поначалу все важные события (например, смерти героев) остаются за кадром, напряжение в фильме нарастает подспудно. Кроме того, герои фильма разговаривают на двух языках — казахском и русском, постоянно переходя с одного на другой. Из-за сложного хитросплетения диалогов далеко не всем зрителям было легко уследить за сюжетом. В итоге накопившиеся противоречия проводят к эффектной кровавой развязке. ГОЛИАФ участвовал в программе Orizzonti Extra недавнего Венецианского кинофестиваля, где заслуженно получил приз Bisato d'oro за лучшую актерскую игру. Награду разделили актеры Берик Айтжанов (Арзу) и Данияр Алшинов (Пошаев).

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

19.09.2022 Автор: Никита Никитин