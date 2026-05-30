"Новое движение": Дискуссия ПРОДЮСЕРЫ VS МЕДИА: ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР БЕЗ КУПЮР

На третьем фестивале молодого кино «Новое движение» прошел открытый диалог между ключевыми игроками индустрии: опытными продюсерами, молодыми режиссерами и беспристрастными журналистами. Участники обсудили, чего на самом деле ждут критики и блогеры от современного кинопроизводства, где медиа игнорирует запросы индустрии и где медийное поле проявляет излишнюю несправедливость. Особое внимание было уделено весу профессионального мнения: насколько Telegram-каналы и профильные критики реально способны влиять на кассовые сборы и успех проектов на стриминговых платформах.

Зависимость зрительского успеха от медиа

Вопрос, который задал модератор встречи Трифон Бебутов, звучал провокационно: насколько зрительский успех проекта зависит от медиа? Продюсер Максим Добромыслов в своем ответе подчеркнул автономность массового кино. В качестве примера он привел феномен ЧЕБУРАШКИ, напомнив, что даже массированная критика не способна остановить кассовый успех. Тут же нашелся пример дебютного фильма КОММЕРСАНТ, собравшего полмиллиарда при нулевой рекламе на старте. Сарафанное радио, телеграм-каналы, обычные люди, делящиеся эмоциями. «Это полевой маркетинг, — констатировал один из режиссёров фильма Федор Кравчук. — Оглушительный успех, на который мы не рассчитывали». Несмотря на громкие высказывания со стороны критиков или медиа, реальный зрительский успех по-прежнему определяется не постами в Telegram, а способностью проекта попасть в запрос аудитории, с чем согласились все спикеры встречи.

Необходимость работать в сотворчестве

Действительно, подход к рекламе в нашей жизни сильно изменился. Как отмечает PR-директор Okko Артем Саргсян, на платформе периодически проводится опрос среди 2- 2,5 тысяч человек: «Откуда вы узнали про этот проект?». Ответ очень удивил, поскольку, по большей части, зрители узнают о новинках из рецензий, статей или какой-либо подборки. Если прибегнуть к статистике, все это оказалось намного выше, чем «наружка»: «диджитал» и радиореклама. Именно поэтому необходимо работать в синтезе – и продюсерам, и медиа. Громкое сокращение «VS» в названии встречи на самом деле довольно условно, поскольку обе стороны стремятся работать вместе, прислушиваясь друг к другу. Как отмечает Артем Саргсян по отношению к работе продюсеров, «не стоит заходить со своим самоваром и рассказывать, что и как». Журналист Сусанна Альперина поделилась личным опытом на это счет: ей доводилось пересекаться с продюсерами, которые предлагали деньги за материал написанный исключительно в положительным ключе, однако, такие «работодатели» сразу получают ее отказ. Медиа должны сохранять свою свободу в данном вопросе.

Сарафанное радио сильнее маркетинга

Участники встречи также вспомнили любопытный случай из истории проката: новогоднюю битву 2020 года, когда неизвестный никому ХОЛОП обошел по сборам выходившие в тот же период СОЮЗ СПАСЕНИЯ и ВТОРЖЕНИЕ. Все три проекта, безусловно, вложились в маркетинговые кампании, и все с нетерпением наблюдали, кто же в этой схватке выйдет победителем. Несмотря на всеобщую веру в более проверенные бренды, вперед вырвался ХОЛОП, поскольку сарафанное радио оказалось мощнее, чем многочисленная реклама и трейлеры. Это стало очередным примером необходимости работы в синтезе со зрителем: не снимать с расчетом на яркие трейлеры, которые заманят всех к себе, а просто делать кино, которое любишь, и которое полюбит ваша аудитория.

Проблематика звезд

Также на дискуссии прозвучала несколько провокационная тема, затрагивающая проблему «погони за громким именем». Довольно часто, желая дать огласку своему проекту, продюсеры стали прибегать к следующей стратегии – делать акцент на известном имени. Они стремятся выпустить максимум контента, связанного с конкретной личностью: интервью, встречи с ведущим актером и т.д. Однако тогда интерес аудитории к фильму смещается на интерес к звезде проекта. Участники дискуссии пришли к мнению, что чуть более рационально подсвечивать маленькие авторские проекты, поскольку «писать о таких проектах для медиа интересно, потому что можно почувствовать себя таким… вершителем судьбы», как отмечает Сергей Маевский. Освещать большие премьеры со звездами можно чуть меньше – они все равно соберут и запомнятся более традиционными СМИ.

Найти решение

В завершении разговора спикеры и зрители смогли обсудить актуальные проблемы рынка. Одним из ключевых вопросов стала судьба короткометражного кино. В ходе дискуссии участники пришли к выводу, что короткий метр редко попадает на стриминговые платформы из-за низкой коммерческой эффективности для сервисов — тезис, который высказал Сергей Маевский. Также стороны затронули роль медиа в развитии кинорынка. Было отмечено, что СМИ должны максимально полно освещать все процессы в индустрии, создавая информационное поле для новых проектов. Финальным аккордом встречи стало обсуждение парадокса современного рынка: при огромном объеме выпускаемого контента наблюдается снижение посещаемости кинотеатров. Спикеры признали остроту этой проблемы и призвали аудиторию активнее поддерживать кинопоказы, подчеркнув важность живого зрительского опыта.

30.05.2026 Автор: Валерий КАЙКОВ, Полина ЗЮМЧЕНКО