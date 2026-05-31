«Дискуссия КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОКАТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: ОТ ГОТОВОГО ФИЛЬМА ДО ЭКРАНА»

В рамках деловой программы третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» состоялась открытая дискуссия «Как получить прокатное удостоверение: от годового фильма до экрана».

Участниками встречи стали Анна Ярина — директор департамента кинематографии в Министерстве Культуры РФ, Денис Аксенов — генеральный директор Госфильмофонда России, модератором дискуссии выступила Надежда Королева — главный редактор программы «Кино в деталях» на СТС и отборщик фестивалей.

Поделившись в том числе личным опытом, Анна Ярина и Денис Аксенов подробно рассказали о правилах подачи документов на получение прокатного удостоверения, о деятельности Министерства Культуры РФ и Госфильмофонда России в этом контексте.

Необходимость прокатного удостоверения

Многие ошибочно предполагают, что это всего лишь формальность. Анна Ярина напомнила о том, что прокатное удостоверение помогает фильму легально существовать в кинотеатрах. Выдает прокатное удостоверение Министерство Культуры, получить его могут только те, у кого есть авторские права на кинопроизведение. Немаловажен возрастной рейтинг: во многих случаях это помощь родителям в выборе что посмотреть с детьми. Бывают случаи, когда некоторым лентам с адаптивным возрастным ограничением рекомендуют получать одновременно два прокатных удостоверения: с рейтингом 16+ и 18+.

Хранение фильма в Госфильмофонде

Перед получением прокатного удостоверения необходимо сдать материалы фильма на хранение в Госфильмофонд. Денис Аксенов отметил, что в этом нуждается не только архив, но и сами создатели. Хранение в Госфильмофонде позволит картине быть увиденной в будущем уже следующим поколениям. Приоритет Госфильмофонда в том, чтобы у создателей была возможность хранить свое кино как можно дольше, так как это в том числе материалы о нашем времени. Одна из ключевых задач этой процедуры — «не потерять будущих Тарковского и Эйзенштейна». При этом Аксенов посоветовал внимательнее относиться к сдаваемым материалам: одна из самых распространенных причин, по которой со стороны Госфильмофонда акт о принятии на хранение может быть не выдан — брак в изображении и звуке. Часто встречается рассинхрон звука и изображения, что по словам спикера, скорее вызвано спешкой и невнимательностью авторов.

Анна Ярина посоветовала получить прокатное удостоверение, даже если кажется, что оно никогда не понадобится, и не хранить свою работу только в облачной системе. Наличие копии в Госфильмофонде может вовремя помочь в распространении фильма, так как в архиве навсегда остаются копии на надежных носителях. Важно учитывать: если фильм снят при поддержке Министерства Культуры и Фонда кино, сдача исходных материалов в Госфильмофонд прописана в контракте.

Внимание к содержанию

Помимо технических и документационных аспектов, большое значение имеет специфика содержания фильма. Яркий пример ситуации, вызывающей потенциальные проблемы в получении прокатного удостоверения — несоответствие возрастного рейтинга и содержания фильма. Анна Ярина привела в пример курение: если фильм претендует на рейтинг 16+ курение должно быть заблюрено или вовсе удалено. С рейтингом 18+ в этом нет необходимости. Намного сложнее, когда в фильме присутствуют сцены жестокости. Поскольку эти ситуации часто дискуссионные, в них необходим диалог с авторами, в том числе включающий в себя покадровый анализ картины.

Ясность и прозрачность

Денис Аксенов рекомендует авторам изучать получение прокатного удостоверения самостоятельно, по возможности, не прибегая к услугам посредников. Знание этого процесса — необходимый опыт для создателей кино. На любые вопросы правообладателей фильмов могут ответить сотрудники Министерства Культуры и Госфильмофонда.

Завершением дискуссии стал открытый диалог с аудиторией: спикеры и представители киноиндустрии, заинтересованные в получении прокатного удостоверения, смогли обсудить актуальные проблемы в получении прокатного удостоверения. В ходе дискуссии Анна Ярина смогла ответить на вопрос из зала о возможности проката фестивального кино без прокатного удостоверения, указав на то, что такая возможность возникает, когда фестиваль становится международным. Спикеры акцентировали внимание на том, что ключевая цель разговора — привлечь внимание к теме необходимости получения прокатного удостоверения, которое в том числе дает возможность качество хранить шедевры киноискусства в самых надежных условиях.

31.05.2026 Автор: Екатерина Кученева