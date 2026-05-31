Круглый стол «ОТ СТРАТЕГИИ К ЗРИТЕЛЮ: КАК КИНО СТАНОВИТСЯ СОБЫТИЕМ»

Одной из самых острых дискуссий в рамках деловой программы фестиваля молодого кино «Новое движение» стал круглый стол о том, как сделать кино событием, на что делать наибольший упор, чтобы проект выстрелил. Модератором встречи выступила Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией «Яндекс», которая задала направление разговору вопросом, что делает фильм событием именно для членов его съемочной команды.

«Когда говорят, обсуждают какие-то большие компании, традиционно воспринимают, что фильм-событие — это фильм, который собрал в прокате очень большую кассу. Но мы поняли, что скорее для фестиваля и для молодых режиссеров и продюсеров фильм-событие может представлять нечто иное», — пояснила она.



Эмоциональное и профессиональное

Директор по маркетингу студии Yellow, Black and White Александр Ильин определил, что сам факт появления на свет фильма — это уже событие для его создателей, начиная с показа своим родным и заканчивая настоящим выходом в прокат. Также он поделился своим опытом того, как, хотя и не напрямую, кино становится личным событием.

«У меня дочь сейчас выпускается, она создала свое первое кино. Она сейчас как раз находится в процессе монтажа. И для меня это уже будет событие. Потому что для близкого человека то, что твой ребенок сделал абсолютно классную, в ее понимании, работу — это здорово», — заявил он.

А главной темой выступления Ильина стала мысль: зритель должен получить хотя бы саму возможность увидеть кино, и чтобы оно ему понравилось, поскольку это открывает создателям фильма путь в профессию. Он считает, что в первую очередь даже формат не настолько важен, а сам результат: «Зритель может увидеть это в кино, может увидеть на платформе, может увидеть в YouTube, может увидеть в Телеграме, но главное, чтобы это кино получилось и вы были довольны результатом. Это самый, на мой взгляд, правильный путь», — заключил он.

Глава дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1» Ясмина Бен Аммар же видит событие только как следствие эволюции мастерства. В ее понимании первые фильмы авторов — это лишь вклад в их будущие проекты, которые уже станут событием. «Каждый раз у нас начинается новый шаг, каждый раз — это новый опыт. Не сразу режиссер снимает блокбастер, а писатель пишет бестселлер — они становятся ими потом», - уточнила она. Вдобавок Ясмина настаивает на важности наличия таланта у автора, который можно открыть как раз на фестивале. «На фестивалях мы смотрим фильмы. Мы находим, мы стараемся искать талантов. Мы находим молодых режиссеров, операторов». А сами фестивали, по ее мнению, это наиболее удачные площадки продвижения молодого кино.

Модель продвижения при малом бюджете

Директор по маркетингу и PR компании «Централ Партнершип» Юлия Калиновская решила начать с другой стороны — практических советов, как готовить продвижение фильма. Она подробно объяснила, с какими материалами надо работать в первую очередь. Во-первых, формат презентации. «Это должна быть презентация, где сформулированы мысли о том, что это за кино, почему его надо смотреть, кому оно может быть интересно». Следом создание постера из имеющихся со съемок материалов. И уже с готовым пакетом материалов Калиновская так же, как и предыдущий спикер, отправляться на фестиваль. По ее мнению, это отличная возможность найти и привлечь в свою команду единомышленников, с поддержкой которых можно сделать из фильма событие. «Надо смотреть, какие есть некоммерческие фонды, где можно получить грант на продвижение, какие могут быть информационные партнеры, к которым вы можете прийти со своей картиной, заразить своими идеями и вместе попробовать идти дальше. Я бы начала с этого», — заявила она.

Проблема тезиса «Это кино — для всех» и важность аудитории

Руководитель глобального контента и франшиз Фантеха («Яндекс») Елена Бродская заявила, что кино, которое стремится быть для «всех», не станет событием ни для кого. Также она отметила, что фильм обязательно должен встретиться со зрителем, поскольку именно большая аудитория помогает оценить произведение с объективной точки зрения. «Не любить свое творение невозможно, но иногда нужно посмотреть в зеркало. И это очень полезно для того, чтобы действительно сделать это событием и дотянуться до максимально широкой аудитории».

Заместитель руководителя по стратегическому маркетингу и промо «НМГ Кинопрокат» Дмитрий Леденев продолжил мысль Бродской насчет целевой аудитории. На его взгляд, комьюнити нельзя считать единой, однородной массой, а следует воспринимать, как множество конкретных людей со своими личными интересами. «Если кто-то любит аниме, вот эта группа людей, которые и есть целевая этого продукта. И просто в силу даже жанра за пределы этой целевой не вывалится», — пояснил он.

Старший исследователь видеосервиса КИОН Мария Климко считает, что определить перспективу фильма как события можно специальными методиками, которые замерят зрительскую реакцию. «Здесь можно спрашивать обо всем — бесконечное количество вопросов, либо ты ограничиваешься каким-то небольшим набором: привлекательность, готовность рекомендовать, что понравилось, что не понравилось, сцены, актерский состав. Все, достаточно».

Социальные связи и пассионарность

Тему необходимости социальных связей решила углубить в своей речи спикер Ксения Болецкая. Она заключила, что кино не станет событием без команды маркетологов, которая понимает, как сделать фильм успешным. По ее мнению, для начала даже не обязательно работать с профессионалами — достаточно начинающих специалистов из вашего круга. «Можете договориться со своими друзьями, студентами, которые возьмут проект как часть практической работы в проведении такого исследования. Часто и самые большие компании обращаются к студентам».

31.05.2026 Автор: Михаил Евланов