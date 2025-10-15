Встав на ноги: фестиваль «Новый сезон» как индикатор положения дел в сегменте стримингов

20 сентября на курорте «Роза Хутор» завершился уже четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Задуманный и созданный самими стримингами, он верно служит им витриной для главных проектов ближайших месяцев. БК традиционно делится своими впечатлениями от смотра.

СТИЛЬ И АЙДЕНТИКА

В программе фестиваля этого года было представлено в общей сложности девятнадцать проектов, отбор которых осуществляли сами платформы. Среди них три полных метра сформировали свою, отдельную конкурсную секцию, а два анимационных релиза были показаны вне конкурса. Фильмом открытия стал документальный проект БРАТ НАВСЕГДА, анонсированный на закрытии смотра ровно год назад.

Пресс-служба фестиваля сообщила, что в этом году он собрал на «Розе Хутор» более полутора тысяч аккредитованных гостей: «Новый сезон» – это одновременно и индустриальное соревнование, и место встреч, объединения рынка. В рамках деловой программы смотра, каждую сессию которой посещало более 550 гостей, часто звучал тезис о том, что конкуренция сейчас переходит в кооперацию. Отдельно организаторы фестиваля обратили внимание на новый приз: «В 2025 году у нас появилась новая номинация – «Лучший трейлер сезона» (платформы), теперь в соревновании участвуют не только создатели проектов, но и маркетинговые команды онлайн-кинотеатров».

Напомним, что основные призы распределились следующим образом: самым ожидаемым проектом было признано драмеди «Встать на ноги» (Okko). За главную мужскую роль в нем награду получил Гоша Куценко. Звание «Героини «Нового сезона» досталось Анне Михалковой за роль в сериале «Полураспад» (Okko), повествующем о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне в 1954 году. Открытием «Нового сезона» попечительский совет смотра признал режиссера Мигеля за танцевальную драму «Искусство падения» (Okko). Среди полных метров приз получил СЕМЬЯНИН (Start и «Иви»), семейно-романтическая комедия с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь.

Подобное распределение призов вызывает легкое чувство дежавю: в 2024 году главный приз смотра достался также проекту Okko – «Аутсорсу». Но все же тогда остальные награды разошлись по другим платформам. Впрочем, нынешним результатам не стоит удивляться: победителей во всех номинациях, кроме «Открытия «Нового сезона», определяют зрители. А они, представляя по большей части саму индустрию, а также многочисленные СМИ и телеграм-каналы, тянутся все же к серьезному, драматическому, остросоциальному контенту. И это вызывает своеобразный эффект: получается, что в рамках фестиваля побеждают те проекты, которые могут это стремление достаточно специфичной аудитории удовлетворить. При этом «Новый сезон» – не «Оскар» или Канны, здесь нет неформального, но всеми понимаемого профиля проектов, который по умолчанию подходил бы ему в большей степени (и в итоге трагедия «Полураспада» оказывается здесь в одном забеге с няней Оксаной).

Напротив, созданный самими стримингами фестиваль служит репрезентацией разнообразия контентной политики российских онлайн-кинотеатров. В этом смысле представленные на смотре проекты сами по себе говорят о ситуации в отрасли едва ли не больше, чем то, кто какие награды получает. Последнее, разумеется, тоже крайне важно – это индикатор внутреннего, скажем так, огня, который запускает весь паровой механизм индустрии. Это то, что сама индустрия признает наиболее, если угодно, вдохновляющим; однако концентрироваться на победителях и не замечать остальных участников этого соревнования – фатальная ошибка для любой аналитики.

Поэтому давайте посмотрим подробнее на контент, представленный каждой платформой, и ту логику, которую он в себе содержит. Заметно, что Okko всеми тремя уже упомянутыми релизами готов привлекать свою аудиторию драмой. В ней может сильным акцентом служить юмор (как во «Встать на ноги») или яркая эстетика (как в «Искусстве падения»), но фундамент всех этих произведений покоится на некоем травматическом событии. Впрочем, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев несколько иначе видит жанровый профиль стриминга: «Я бы не приравнивал сериал «Встать на ноги» к драме. Скорее это лирическая комедия – более осмысленная и глубокая. Если раньше мы действительно задавали тренды в драме и говорили об успешности этого жанра, то сейчас обратили внимание на лирическую комедию и превратили ее в еще один тренд. Сначала мы опробовали это на собственном опыте, а потом поделились с фестивалем «Новый сезон».

Со стороны «Иви» в конкурсе сериалов были представлены два проекта – эпатажный «Жар» и гораздо более выверенная и подстроенная под свою целевую аудиторию комедия «Интересное положение». Очевидно, что платформа готова и дальше проводить опыты с люксовыми драмами, но все же комедийно-романтический формат в сочетании с обильно рекламируемой в трейлере платформы турецкой обоймой актеров является фундаментом стриминга.

Жанровые предпочтения KION, по крайней мере, частично, очевидны – от онлайн-кинотеатра в конкурсе участвовали детективы «Тоннель» и «Отпечатки». Это логичная эволюция стилистики и нарратива, заложенного в ДНК платформы ее хитами «Хрустальный», «Коса» и прочими.

Wink привез на смотр историческую драму «Берлинская жара» (в создании которой также принимали участие Premier и KION, а поддерживал весь процесс ИРИ) и мелодраму «Тысяча «нет» и одно «да». Учитывая, что проект «Москва слезам не верит. Все только начинается» позиционируется платформой как главный сериал года, в данном случае тоже можно говорить о некотором крене в романтическую составляющую.

И «Царь ночи» (созданный при поддержке ИРИ), и «Няня Оксана» по-своему отражают главный контентный вектор Premier – это сериалы, сфокусированные на взрослой аудитории. Подробнее этот вектор был раскрыт генеральным продюсером платформы Давидом Кочаровым на отдельной презентации онлайн-кинотеатра: подавляющее большинство представленных там проектов носили развлекательный и при этом либо остросюжетный, либо комедийный характер – но так или иначе все работали на столь привлекательного для рекламодателей зрителя в возрасте 25–34 лет.

Чуть сложнее, пожалуй, дистиллировать стратегию Start – в конкурсе сериалов от платформы участвовала только третья глава «Вампиров средней полосы». Впрочем, сам этот факт достаточно красноречив – контента в медиуме становится меньше, все более важную роль играют фирменные бренды и актеры. Это еще одно свидетельство стремления онлайн-кинотеатров отстроить для аудитории пространство «комфортного» смотрения. Актерский состав, ки-арты, промоматериалы, даже названия проектов не пытаются создавать интригу, вместо этого они предлагают понятные форматы и жанры. Образы платформ становятся все более сегментированными по своим зрителям: «Иви» делает упор на женскую аудиторию, Wink предлагает опыт, находящийся на границе между премиальным контентом стримингов и телевизионным эфиром, «Кинопоиск», о котором чуть ниже, мощно опирается на фанатскую, киноманскую базу.

ВОПРОС ФОРМАТА

«Кинопоиск», который в предыдущей главе не рассматривался подробно, был представлен на смотре тремя релизами, из которых в конкурсной борьбе принимал участие лишь второй сезон «Кибердеревни» (что, кстати, косвенно подтверждает верность заявленной ранее политике – очень аккуратно работать с количеством ориджиналсов и делать исключительно событийные проекты, пусть и значительно реже). Оставив пока в стороне вопрос об уместности присутствия в состязании продолжений в принципе, вспомним, что остальные два релиза стриминга – это анимационные «Киберслав» (вторая серия) и «Принц Галактики» режиссера и сценариста Алексея Лебедева.

Это кажется крайне интересным шагом для такого гиганта, как «Кинопоиск»: выставить на главную индустриальную витрину года сразу два мультфильма, заточенных на взрослую аудиторию. Очень хочется верить, что подобный интерес к сегменту, который долгое время остается как минимум недозаполненным на российском рынке, не является сиюминутным – и получит продолжение и поддержку со стороны других платформ в будущем. Даже по традиционному, кинотеатральному прокату мы видим, какой запрос есть у взрослой публики на соответствующую анимацию: совсем недавно аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ смогло, будучи «пираткой», заработать как минимум 83 млн рублей. А чуть ранее представители кинотеатров в разговорах с БК сетовали на то, что российскому рынку даже в пиратском виде не был доступен проект КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ.

Чуть ранее мы уже упомянули вскользь практику показа в конкурсе наряду с оригинальными проектами вторые или даже третьи сезоны уже знакомых сериалов. Такой подход выглядит, пожалуй, не до конца отрефлексированным: может быть, площадкам стоило завести под это отдельный конкурс (подобный тому, что был анонсирован на последнем «Пилоте»), может быть, постараться значительнее разнообразить количество и объем продолжений.

Однако что точно нуждается в переосмыслении, так это конкурс фильмов. В этом году данная секция была сформирована тремя проектами, каждый из которых выполнен в комедийном жанре. С одной стороны, вероятно, такая репрезентация что-то говорит об отношении стримингов к самому формату полного метра. С другой – мы понимаем, что у KION фактически готова, например, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, которая могла бы прекрасно жанрово разнообразить секцию, а также установить в некотором роде новую планку качества.

Продюсер Гевонд Андреасян отмечает: «Полнометражных фильмов было всего три, и это катастрофа. Нельзя выбирать лишь из трех фильмов, какими бы хорошими они ни были. Это само по себе показывает определенный кризис в целом и жанра в частности. Потому что раньше многие онлайн-кинотеатры входили в полные метры, а в этом году стало понятно, что это время закончилось. Это первый признак того, что онлайн-кинотеатры больше не инвестируют в полнометражное кино, что это уже прошлый век, что в действительно дорогое кино у них нет средств вкладываться, а в небольшие комедии – уже нерентабельно, потому что один онлайн неспособен их окупить, а кинопрокат приносит минусы или работает в ноль. Так что это не имеет финансового смысла».

Но даже в таком раскладе конкурса полных метров можно прийти к любопытному выводу: по сути, индустрия, не сговариваясь, оказалась на одном, общем треке, вход в который формируют три условия. Во-первых, в принципе должен быть интерес со стороны платформы производить с той или иной целью полный метр. Во-вторых, стоимость фильма не должна быть слишком высокой, что резко сужает выбор жанра, и комедия видится здесь наиболее очевидным вариантом. В-третьих, для кинотеатрального проката жизненно важно привлечь семейную аудиторию, чтобы хотя бы немного поднять эстимейты проектов – и вот уже две из трех рассматриваемых лент расширяют или полностью смещают фокус своего сценария на детских персонажей. Тем не менее для формирования полноценной конкурсной программы в рамках фестиваля это все еще не кажется достаточной выработкой – и тогда получается, что «Новый сезон» служит этим лентам скорее удобной площадкой для премьерного, закрытого показа.

При этом создатели фильма-победителя с оптимизмом смотрят на его дальнейшую судьбу в том числе благодаря импульсу, полученному на «Новом сезоне». Генеральный продюсер и генеральный директор онлайн-кинотеатра Start, продюсер картины СЕМЬЯНИН Эдуард Илоян отмечает: «Команда компаний Start совместно с Yellow, Black and White уже много лет создают популярные сериалы – сначала для телеканалов («Даешь молодежь», «Кухня», «Отель «Элеон»), а затем и для онлайн-кинотеатра Start. Подписчики и зрители давно ассоциируют нашу платформу не только с глянцевыми драмами, но и с качественными комедиями, как сериалами, так и фильмами: за последний год восемь комедийных сериалов – «Олдскул», «Инспектор Гаврилов», «Хутор» и другие – получили высокую зрительскую оценку. СЕМЬЯНИН – это хорошая семейная история с сильным и талантливым актерским составом. Мы рады, что индустрия и гости фестиваля оценили ее по достоинству. Но все же успех будет понятен только после проката фильма в декабре. Думаю, что СЕМЬЯНИН станет хорошим поводом для зрителя сходить в кино в предновогодний период».

С Илояном соглашается генеральный директор All Media Company, коммерческий директор Start, продюсер проекта Георгий Шабанов: «Кино получилось очень трогательное, все звезды сложились – в главных ролях любимые артисты: Павел Деревянко и Юлия Снигирь. Но, несмотря на победу на фестивале, которой мы, безусловно, рады, выводы делать еще рано. Мы ждем премьеры в кино в декабре и уже затем будем оценивать успех СЕМЬЯНИНА. После проката фильм появится на платформе Start, где комедии и семейное кино пользуются особой популярностью у наших подписчиков».

СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС

Если же перейти от скромной критики к безусловным удачам «Нового сезона» этого года, то, пожалуй, самой яркой из них стала деловая программа. Помимо того, что она была содержательной и максимально «звездной», ее еще и прекрасно диверсифицировали по форматам. Начавшись с круглого (в прямом смысле) стола, она продолжилась классической конференцией, а завершилась двумя острыми и крайне живыми панелями. В случае с обсуждением искусственного интеллекта на «Новом сезоне», возможно, не хватило критического взгляда на вопрос и попытки все-таки как-то отрефлексировать зарубежный опыт (в том числе постараться разобраться, почему нейросети стали одним из ключевых камней преткновения в череде недавних голливудских забастовок). Но, видимо, в России индустрия пока что переживает исключительно восторженную фазу знакомства с этой технологией.

Максимально порадовала (и развлекла) публику дискуссия, в которой приняли участие представители маркетинга, актерских агентств и продюсерского цеха: степень откровенности этого разговора была, кажется, исключительной для нашей отрасли.

Гевонд Андреасян так оценивает итоги встречи: «Что касается агентов и актеров, то, я думаю, ни к чему мы не пришли – но впервые за последние десять лет агенты услышали в достаточно жесткой форме о том, что происходит. А мною и моими коллегами было описано только 10 процентов насущных и актуальных проблем. Я считаю, агентам надо прислушаться, потому что в какой-то момент оцениваться начнет не только талант, но и адекватность, и тогда многие артисты могут потерять свою работу. Наш диалог должен быть услышан и агенты должны донести до артистов, что время халявы закончилось. И я знаю, что агенты прислушались, у них есть теперь пища для ума, и они несколько раз после нашей встречи тоже собирались и обсуждали, что это было. А это было очень серьезно – это первые звонки того, что о проблемах мы будет говорить жестко и громко».

К схожим выводам приходит и креативный директор онлайн-кинотеатра KION, генеральный продюсер студии KIONFILM Илья Бурец: «Деловая программа «Нового сезона» в этом году показала главное – индустрия готова обсуждать сложные вопросы открыто. Сессия про «любовный треугольник» продюсеров, агентов и маркетологов ярко высветила то, что могло решаться кулуарно: правила ценообразования, гонорары и их основание, участие актеров в промо. Ценность подобной площадки – возможность услышать и договориться. Вывод, который сделала индустрия: пора работать по понятным правилам. Это касается и гонорарной политики, и договоренностей по маркетингу, и поиска единых метрик эффективности сериалов. Без прозрачности и общих стандартов трудно двигаться вперед».

Любопытно, что финальная деловая панель фестиваля высветила два несколько противоречащих друг другу момента. Первый из них можно обобщить примерно следующим образом: со стороны представителей онлайн-кинотеатров неоднократно прозвучала мысль о том, что инвестиционная фаза развития стримингов фактически подошла к концу, теперь это бизнес, который требует внимательно относиться к стоимости контента, тщательно считать прибыль и в целом повзрослеть.

Гевонд Андреасян формулирует это чуть иначе, но общая мысль примерно та же: «Главный итог фестиваля, на мой взгляд, – это очевидность того, что деньги закончились или, по крайней мере, они ограничены. Даже если они найдутся, то будут идти только на очень важные, стопроцентно хитовые проекты или какие-то большие продолжения. Деньги на средние или мелкие продукты исчерпаны. Завершилась гонка за количеством в целом, теперь вопрос стоит даже не о качестве (это само собой, и мы все ему научились), а о попадании в нерв зрителя, в его генетику, в общественный интерес и резонанс. Я думаю, что в следующем году будет еще большее сокращение контента, процентов на 30. Всем стало ясно, что лучше не будет и что надо становиться мощнее с точки зрения креативной команды и важности попадания в зрителя».

Второй момент, пожалуй, более тревожен по своей природе. Буквально один-два года назад казалось, что по вопросу о едином измерителе стримингов достигнут консенсус – это инструмент, необходимый для развития отрасли, и все упирается только в технологические и методологические детали. Но теперь былое согласие, кажется, нарушено, и общей уверенности в этом со стороны руководителей платформ не наблюдается. В этом смысле будет очень жаль, если разговоры о стримингах как о бизнесе не смогут подкрепиться статистикой, которая позволит рассмотреть успехи и неудачи проектов именно относительно друг друга, а не просто в абсолютных величинах. Будем надеяться, что такие колебания носят только временный характер, и с надеждой ждем от индустрии открытости и прозрачности, которые так ярко и живо выглядели в рамках деловой программы «Нового сезона».

Фото: пресс-служба фестиваля

15.10.2025 Автор: Максим Острый