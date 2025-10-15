top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Встав на ноги: фестиваль «Новый сезон» как индикатор положения дел в сегменте стримингов

Аналитика


Встав на ноги: фестиваль «Новый сезон» как индикатор положения дел в сегменте стримингов

БК традиционно делится своими впечатлениями от смотра

20 сентября на курорте «Роза Хутор» завершился уже четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Задуманный и созданный самими стримингами, он верно служит им витриной для главных проектов ближайших месяцев. БК традиционно делится своими впечатлениями от смотра.

СТИЛЬ И АЙДЕНТИКА

В программе фестиваля этого года было представлено в общей сложности девятнадцать проектов, отбор которых осуществляли сами платформы. Среди них три полных метра сформировали свою, отдельную конкурсную секцию, а два анимационных релиза были показаны вне конкурса. Фильмом открытия стал документальный проект БРАТ НАВСЕГДА, анонсированный на закрытии смотра ровно год назад.

Пресс-служба фестиваля сообщила, что в этом году он собрал на «Розе Хутор» более полутора тысяч аккредитованных гостей: «Новый сезон» – это одновременно и индустриальное соревнование, и место встреч, объединения рынка. В рамках деловой программы смотра, каждую сессию которой посещало более 550 гостей, часто звучал тезис о том, что конкуренция сейчас переходит в кооперацию. Отдельно организаторы фестиваля обратили внимание на новый приз: «В 2025 году у нас появилась новая номинация – «Лучший трейлер сезона» (платформы), теперь в соревновании участвуют не только создатели проектов, но и маркетинговые команды онлайн-кинотеатров».

Напомним, что основные призы распределились следующим образом: самым ожидаемым проектом было признано драмеди «Встать на ноги» (Okko). За главную мужскую роль в нем награду получил Гоша Куценко. Звание «Героини «Нового сезона» досталось Анне Михалковой за роль в сериале «Полураспад» (Okko), повествующем о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне в 1954 году. Открытием «Нового сезона» попечительский совет смотра признал режиссера Мигеля за танцевальную драму «Искусство падения» (Okko). Среди полных метров приз получил СЕМЬЯНИН (Start и «Иви»), семейно-романтическая комедия с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь.

Подобное распределение призов вызывает легкое чувство дежавю: в 2024 году главный приз смотра достался также проекту Okko – «Аутсорсу». Но все же тогда остальные награды разошлись по другим платформам. Впрочем, нынешним результатам не стоит удивляться: победителей во всех номинациях, кроме «Открытия «Нового сезона», определяют зрители. А они, представляя по большей части саму индустрию, а также многочисленные СМИ и телеграм-каналы, тянутся все же к серьезному, драматическому, остросоциальному контенту. И это вызывает своеобразный эффект: получается, что в рамках фестиваля побеждают те проекты, которые могут это стремление достаточно специфичной аудитории удовлетворить. При этом «Новый сезон» – не «Оскар» или Канны, здесь нет неформального, но всеми понимаемого профиля проектов, который по умолчанию подходил бы ему в большей степени (и в итоге трагедия «Полураспада» оказывается здесь в одном забеге с няней Оксаной).

Напротив, созданный самими стримингами фестиваль служит репрезентацией разнообразия контентной политики российских онлайн-кинотеатров. В этом смысле представленные на смотре проекты сами по себе говорят о ситуации в отрасли едва ли не больше, чем то, кто какие награды получает. Последнее, разумеется, тоже крайне важно – это индикатор внутреннего, скажем так, огня, который запускает весь паровой механизм индустрии. Это то, что сама индустрия признает наиболее, если угодно, вдохновляющим; однако концентрироваться на победителях и не замечать остальных участников этого соревнования – фатальная ошибка для любой аналитики.

Поэтому давайте посмотрим подробнее на контент, представленный каждой платформой, и ту логику, которую он в себе содержит. Заметно, что Okko всеми тремя уже упомянутыми релизами готов привлекать свою аудиторию драмой. В ней может сильным акцентом служить юмор (как во «Встать на ноги») или яркая эстетика (как в «Искусстве падения»), но фундамент всех этих произведений покоится на некоем травматическом событии. Впрочем, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев несколько иначе видит жанровый профиль стриминга: «Я бы не приравнивал сериал «Встать на ноги» к драме. Скорее это лирическая комедия – более осмысленная и глубокая. Если раньше мы действительно задавали тренды в драме и говорили об успешности этого жанра, то сейчас обратили внимание на лирическую комедию и превратили ее в еще один тренд. Сначала мы опробовали это на собственном опыте, а потом поделились с фестивалем «Новый сезон».

Со стороны «Иви» в конкурсе сериалов были представлены два проекта – эпатажный «Жар» и гораздо более выверенная и подстроенная под свою целевую аудиторию комедия «Интересное положение». Очевидно, что платформа готова и дальше проводить опыты с люксовыми драмами, но все же комедийно-романтический формат в сочетании с обильно рекламируемой в трейлере платформы турецкой обоймой актеров является фундаментом стриминга.

Жанровые предпочтения KION, по крайней мере, частично, очевидны – от онлайн-кинотеатра в конкурсе участвовали детективы «Тоннель» и «Отпечатки». Это логичная эволюция стилистики и нарратива, заложенного в ДНК платформы ее хитами «Хрустальный», «Коса» и прочими.

Wink привез на смотр историческую драму «Берлинская жара» (в создании которой также принимали участие Premier и KION, а поддерживал весь процесс ИРИ) и мелодраму «Тысяча «нет» и одно «да». Учитывая, что проект «Москва слезам не верит. Все только начинается» позиционируется платформой как главный сериал года, в данном случае тоже можно говорить о некотором крене в романтическую составляющую.

И «Царь ночи» (созданный при поддержке ИРИ), и «Няня Оксана» по-своему отражают главный контентный вектор Premier – это сериалы, сфокусированные на взрослой аудитории. Подробнее этот вектор был раскрыт генеральным продюсером платформы Давидом Кочаровым на отдельной презентации онлайн-кинотеатра: подавляющее большинство представленных там проектов носили развлекательный и при этом либо остросюжетный, либо комедийный характер – но так или иначе все работали на столь привлекательного для рекламодателей зрителя в возрасте 25–34 лет.

Чуть сложнее, пожалуй, дистиллировать стратегию Start – в конкурсе сериалов от платформы участвовала только третья глава «Вампиров средней полосы». Впрочем, сам этот факт достаточно красноречив – контента в медиуме становится меньше, все более важную роль играют фирменные бренды и актеры. Это еще одно свидетельство стремления онлайн-кинотеатров отстроить для аудитории пространство «комфортного» смотрения. Актерский состав, ки-арты, промоматериалы, даже названия проектов не пытаются создавать интригу, вместо этого они предлагают понятные форматы и жанры. Образы платформ становятся все более сегментированными по своим зрителям: «Иви» делает упор на женскую аудиторию, Wink предлагает опыт, находящийся на границе между премиальным контентом стримингов и телевизионным эфиром, «Кинопоиск», о котором чуть ниже, мощно опирается на фанатскую, киноманскую базу.

ВОПРОС ФОРМАТА

«Кинопоиск», который в предыдущей главе не рассматривался подробно, был представлен на смотре тремя релизами, из которых в конкурсной борьбе принимал участие лишь второй сезон «Кибердеревни» (что, кстати, косвенно подтверждает верность заявленной ранее политике – очень аккуратно работать с количеством ориджиналсов и делать исключительно событийные проекты, пусть и значительно реже). Оставив пока в стороне вопрос об уместности присутствия в состязании продолжений в принципе, вспомним, что остальные два релиза стриминга – это анимационные «Киберслав» (вторая серия) и «Принц Галактики» режиссера и сценариста Алексея Лебедева.

Это кажется крайне интересным шагом для такого гиганта, как «Кинопоиск»: выставить на главную индустриальную витрину года сразу два мультфильма, заточенных на взрослую аудиторию. Очень хочется верить, что подобный интерес к сегменту, который долгое время остается как минимум недозаполненным на российском рынке, не является сиюминутным – и получит продолжение и поддержку со стороны других платформ в будущем. Даже по традиционному, кинотеатральному прокату мы видим, какой запрос есть у взрослой публики на соответствующую анимацию: совсем недавно аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ смогло, будучи «пираткой», заработать как минимум 83 млн рублей. А чуть ранее представители кинотеатров в разговорах с БК сетовали на то, что российскому рынку даже в пиратском виде не был доступен проект КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ.

Чуть ранее мы уже упомянули вскользь практику показа в конкурсе наряду с оригинальными проектами вторые или даже третьи сезоны уже знакомых сериалов. Такой подход выглядит, пожалуй, не до конца отрефлексированным: может быть, площадкам стоило завести под это отдельный конкурс (подобный тому, что был анонсирован на последнем «Пилоте»), может быть, постараться значительнее разнообразить количество и объем продолжений.

Однако что точно нуждается в переосмыслении, так это конкурс фильмов. В этом году данная секция была сформирована тремя проектами, каждый из которых выполнен в комедийном жанре. С одной стороны, вероятно, такая репрезентация что-то говорит об отношении стримингов к самому формату полного метра. С другой – мы понимаем, что у KION фактически готова, например, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, которая могла бы прекрасно жанрово разнообразить секцию, а также установить в некотором роде новую планку качества.

Продюсер Гевонд Андреасян отмечает: «Полнометражных фильмов было всего три, и это катастрофа. Нельзя выбирать лишь из трех фильмов, какими бы хорошими они ни были. Это само по себе показывает определенный кризис в целом и жанра в частности. Потому что раньше многие онлайн-кинотеатры входили в полные метры, а в этом году стало понятно, что это время закончилось. Это первый признак того, что онлайн-кинотеатры больше не инвестируют в полнометражное кино, что это уже прошлый век, что в действительно дорогое кино у них нет средств вкладываться, а в небольшие комедии – уже нерентабельно, потому что один онлайн неспособен их окупить, а кинопрокат приносит минусы или работает в ноль. Так что это не имеет финансового смысла».

Но даже в таком раскладе конкурса полных метров можно прийти к любопытному выводу: по сути, индустрия, не сговариваясь, оказалась на одном, общем треке, вход в который формируют три условия. Во-первых, в принципе должен быть интерес со стороны платформы производить с той или иной целью полный метр. Во-вторых, стоимость фильма не должна быть слишком высокой, что резко сужает выбор жанра, и комедия видится здесь наиболее очевидным вариантом. В-третьих, для кинотеатрального проката жизненно важно привлечь семейную аудиторию, чтобы хотя бы немного поднять эстимейты проектов – и вот уже две из трех рассматриваемых лент расширяют или полностью смещают фокус своего сценария на детских персонажей. Тем не менее для формирования полноценной конкурсной программы в рамках фестиваля это все еще не кажется достаточной выработкой – и тогда получается, что «Новый сезон» служит этим лентам скорее удобной площадкой для премьерного, закрытого показа.

При этом создатели фильма-победителя с оптимизмом смотрят на его дальнейшую судьбу в том числе благодаря импульсу, полученному на «Новом сезоне». Генеральный продюсер и генеральный директор онлайн-кинотеатра Start, продюсер картины СЕМЬЯНИН Эдуард Илоян отмечает: «Команда компаний Start совместно с Yellow, Black and White уже много лет создают популярные сериалы – сначала для телеканалов («Даешь молодежь», «Кухня», «Отель «Элеон»), а затем и для онлайн-кинотеатра Start. Подписчики и зрители давно ассоциируют нашу платформу не только с глянцевыми драмами, но и с качественными комедиями, как сериалами, так и фильмами: за последний год восемь комедийных сериалов – «Олдскул», «Инспектор Гаврилов», «Хутор» и другие – получили высокую зрительскую оценку. СЕМЬЯНИН – это хорошая семейная история с сильным и талантливым актерским составом. Мы рады, что индустрия и гости фестиваля оценили ее по достоинству. Но все же успех будет понятен только после проката фильма в декабре. Думаю, что СЕМЬЯНИН станет хорошим поводом для зрителя сходить в кино в предновогодний период».

С Илояном соглашается генеральный директор All Media Company, коммерческий директор Start, продюсер проекта Георгий Шабанов: «Кино получилось очень трогательное, все звезды сложились – в главных ролях любимые артисты: Павел Деревянко и Юлия Снигирь. Но, несмотря на победу на фестивале, которой мы, безусловно, рады, выводы делать еще рано. Мы ждем премьеры в кино в декабре и уже затем будем оценивать успех СЕМЬЯНИНА. После проката фильм появится на платформе Start, где комедии и семейное кино пользуются особой популярностью у наших подписчиков».

СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС

Если же перейти от скромной критики к безусловным удачам «Нового сезона» этого года, то, пожалуй, самой яркой из них стала деловая программа. Помимо того, что она была содержательной и максимально «звездной», ее еще и прекрасно диверсифицировали по форматам. Начавшись с круглого (в прямом смысле) стола, она продолжилась классической конференцией, а завершилась двумя острыми и крайне живыми панелями. В случае с обсуждением искусственного интеллекта на «Новом сезоне», возможно, не хватило критического взгляда на вопрос и попытки все-таки как-то отрефлексировать зарубежный опыт (в том числе постараться разобраться, почему нейросети стали одним из ключевых камней преткновения в череде недавних голливудских забастовок). Но, видимо, в России индустрия пока что переживает исключительно восторженную фазу знакомства с этой технологией.

Максимально порадовала (и развлекла) публику дискуссия, в которой приняли участие представители маркетинга, актерских агентств и продюсерского цеха: степень откровенности этого разговора была, кажется, исключительной для нашей отрасли.

Гевонд Андреасян так оценивает итоги встречи: «Что касается агентов и актеров, то, я думаю, ни к чему мы не пришли – но впервые за последние десять лет агенты услышали в достаточно жесткой форме о том, что происходит. А мною и моими коллегами было описано только 10 процентов насущных и актуальных проблем. Я считаю, агентам надо прислушаться, потому что в какой-то момент оцениваться начнет не только талант, но и адекватность, и тогда многие артисты могут потерять свою работу. Наш диалог должен быть услышан и агенты должны донести до артистов, что время халявы закончилось. И я знаю, что агенты прислушались, у них есть теперь пища для ума, и они несколько раз после нашей встречи тоже собирались и обсуждали, что это было. А это было очень серьезно – это первые звонки того, что о проблемах мы будет говорить жестко и громко».

К схожим выводам приходит и креативный директор онлайн-кинотеатра KION, генеральный продюсер студии KIONFILM Илья Бурец: «Деловая программа «Нового сезона» в этом году показала главное – индустрия готова обсуждать сложные вопросы открыто. Сессия про «любовный треугольник» продюсеров, агентов и маркетологов ярко высветила то, что могло решаться кулуарно: правила ценообразования, гонорары и их основание, участие актеров в промо. Ценность подобной площадки – возможность услышать и договориться. Вывод, который сделала индустрия: пора работать по понятным правилам. Это касается и гонорарной политики, и договоренностей по маркетингу, и поиска единых метрик эффективности сериалов. Без прозрачности и общих стандартов трудно двигаться вперед».

Любопытно, что финальная деловая панель фестиваля высветила два несколько противоречащих друг другу момента. Первый из них можно обобщить примерно следующим образом: со стороны представителей онлайн-кинотеатров неоднократно прозвучала мысль о том, что инвестиционная фаза развития стримингов фактически подошла к концу, теперь это бизнес, который требует внимательно относиться к стоимости контента, тщательно считать прибыль и в целом повзрослеть.

Гевонд Андреасян формулирует это чуть иначе, но общая мысль примерно та же: «Главный итог фестиваля, на мой взгляд, – это очевидность того, что деньги закончились или, по крайней мере, они ограничены. Даже если они найдутся, то будут идти только на очень важные, стопроцентно хитовые проекты или какие-то большие продолжения. Деньги на средние или мелкие продукты исчерпаны. Завершилась гонка за количеством в целом, теперь вопрос стоит даже не о качестве (это само собой, и мы все ему научились), а о попадании в нерв зрителя, в его генетику, в общественный интерес и резонанс. Я думаю, что в следующем году будет еще большее сокращение контента, процентов на 30. Всем стало ясно, что лучше не будет и что надо становиться мощнее с точки зрения креативной команды и важности попадания в зрителя».

Второй момент, пожалуй, более тревожен по своей природе. Буквально один-два года назад казалось, что по вопросу о едином измерителе стримингов достигнут консенсус – это инструмент, необходимый для развития отрасли, и все упирается только в технологические и методологические детали. Но теперь былое согласие, кажется, нарушено, и общей уверенности в этом со стороны руководителей платформ не наблюдается. В этом смысле будет очень жаль, если разговоры о стримингах как о бизнесе не смогут подкрепиться статистикой, которая позволит рассмотреть успехи и неудачи проектов именно относительно друг друга, а не просто в абсолютных величинах. Будем надеяться, что такие колебания носят только временный характер, и с надеждой ждем от индустрии открытости и прозрачности, которые так ярко и живо выглядели в рамках деловой программы «Нового сезона».

Фото: пресс-служба фестиваля

15.10.2025 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2025 год
Подробнее
Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Заключительный сезон «Очень странных дел» станет самым дорогим в истории
Подробнее
Сигурни Уивер может вернуться во франшизу «Чужой»
Подробнее
Фрэнсис Форд Коппола начнет съемки нового фильма в ноябре
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Главы киноподразделения Warner Bros. продлили свои контракты
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» открыл прием заявок
Подробнее
Сиквел «Злой» поставил рекорд по предпродажам первого дня в 2025 году
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день четвертый
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 октября 2025 года
Подробнее
Приквелу фильма Любови Аркус «Антон тут рядом» не выдали прокатное удостоверение
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Первый на Олимпе» уступает «Родниной»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Хроники русской революции»
Подробнее
Летнее время: скудные итоги
Подробнее