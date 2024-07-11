«Новый вектор 2024»: изучая кинопотенциал регионов

С 8 по 10 октября прошел форум регионального кинематографа «Новый Вектор». Кинематографисты из регионов во второй раз собрались в городе Светлогорск Калининградской области, чтобы обсудить общие проблемы, наладить связи и обменяться опытом успешных практик. На протяжении трех полных дней были проведены различные деловые панели, образовательные сессии и показы регионального кино, включая предпремьерный показ фильма КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ.

Перед стартом деловой программы генеральный продюсер форума «Новый вектор», член Совета Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин поделился результатами прошлогоднего мероприятия. Он подчеркнул, что организаторам крайне важно его дальнейшее развитие, и отметил, что из множества фильмов, представленных на «Новом Векторе 2023», в прокат за год вышли пять картин: ДУХ БАЙКАЛА, ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ, СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ, СУВОРОВЕЦ 1944 и ЕНИСЕЙСКИЙ МАРАФОН.

Первым мероприятием программы форума стала установочная сессия на тему «Модели развития регионального кинематографа». Нина Кочеляева, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК им. С.А. Герасимова, напомнила о главных моделях, по которым в России сегодня развивается региональный кинематограф. Среди них были названы работа кинокомиссий в различных регионах, условная «якутская» модель, когда развитие строится вокруг студии национального кино в той или иной республике, создание образовательных мастерских в регионах и другие форматы. Понятно, что ни одна из моделей не существует в реальности в чистом виде, но все же с оглядкой на те направления деятельности, которые поддерживаются в регионе, можно выделить тот трек, который является наиболее приоритетным. Примером наиболее комплексной модели служит Пермский край, в котором работает кинокомиссия с самым высоким рибейтом (до 50%), а также действуют частные киностудии и ведется работа с киносообществом. Как отметила Мария Бобрикова, проектный менеджер Пермской кинокомиссии, если раньше ее команда делала ставку на количество привлеченных кинопроектов, но теперь их интересует количество смен. Один, даже крупный фильм, может прийти в регион всего на три смены, а самый обычный сериал может зайти на 90 смен, и это очевидным образом обеспечивает специалистов работой на гораздо более долгий период.

Моделью, которая дала на данный момент наиболее яркий результат, смело можно считать поддержку в национальных республиках, ведь в Якутии на данный момент снимают половину всего регионального кино в России. Однако наиболее распространенной моделью остаются все же именно кинокомиссии. Наиболее эффективной и образцовой, на которую равняются остальные другие коллеги, по мнению большинства коллег признана АНО «Фестивальная дирекция», то есть калининградская команда, которая и принимала у себя форум «Новый вектор».

О том, какие возможности кинематографистам предоставляют именно кинокомиссии, участники подробно обсудили на сессии «Преимущества работы с кинокомиссиями», которую провела директор АНО «Фестивальная дирекция», заместитель председателя кинокомиссии Калининградской области Ольга Акопова. В начале она попросила вынести на сцену шесть челночных сумок, набитых «деньгами». Одна из них символизировала сумму, которая область компенсировала кинематографистам по программе рибейтов. Со стороны Калининградской области выплаты кинопроизводителям на сегодняшний день составили более 273 млн рублей. Другие пять таких же по объему сумок символизировали средства, которые производители оставили в ответ в регионе. За последние шесть лет, по данным Акоповой, кинопроизводители оплатили в регионе услуг на сумму более 1,2 млрд рублей. Таким образом, отдача от работы кинокомиссии и реализации рибейтов почти в пять раз превзошла расходы бюджета на поддержку съемочных групп, подчеркнула Акопова.

На пленарном заседании форума, которую провел киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино», программный директор ММКФ Иван Кудрявцев, были названы планируемые суммы рибейтов в текущем году. По данным АПКиТ, которые озвучил Дмитрий Якунин, сразу по 50 млн планируют выплатить Красноярский край, ХМАО и Калининградская область. Совсем немного отстал Краснодарский край – 49 млн. В общей сложности анонсированная выплата должна составить 304 млн рублей, что на 9% больше, чем было компенсировано в прошлом году (279,1 млн).

При этом объемы поддержки местных киностудий почти втрое уступают затратам на рибейты и составляют 103,2 млн рублей. Примечательно, что по данному показателю лидирует Башкортостан. Там на местных кинематографистов было потрачена почти половина всей суммы – 50 млн рублей. Республика Саха – только на втором месте с расходами в размере 20 млн. Число региональных картин, поддержанных из федерального бюджета в прошлом году, составляет всего 4 фильма, при этом всего федеральную поддержку получили 70 проектов. Также Дмитрий Якунин отметил, что 6 самых кассовых региональных фильмов на текущий момент в российском прокате вышли в период с марта 2023 по апрель 2024. Речь о проектах КАРИНА (50,5 млн валовых сборов), ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ (40 млн), ДУХ БАЙКАЛА (38,6 млн), АЙТА (26,4 млн), ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ (24,1 млн) и ЛООКУУТ УОННА НЬУРГУhУН (21,9 млн). Это говорит о том, что спрос на региональное кино в федеральном прокате продолжает усиливаться.

На сессии «Кинематограф в эпоху цифрового ренессанса» участники обсудили, как именно рынок технологий влияет на рынок кино, национальную стратегию развития ИИ в РФ и, соответственно, импортозамещение действующих решений в сфере производства кино. Модератор секции, продюсер «Студия Проспект», креативный продюсер питчинга региональных киностартапов ФПРК, сооснователь ИИ-стартапов Павел Перегудов подчеркнул, что считавшийся завтрашним день давно наступил, и то, что еще несколько месяцев назад казалось отделенной перспективой, сегодня уже прочно вошло в нашу жизнь. Речь, разумеется, о работе различных нейросетей, которые успели стать важнейшим отраслевым инструментом. При этом они стремительно совершенствуются, и важно не отрицать неизбежное и идти в ногу со временем.

Участники сессии «Фестиваль как драйвер развития кинематографа в регионе» задались вопросом, почему одни фестивали быстро взлетают, а иные смотры не получают такого же внимания со стороны зрителей и вероятных спонсоров. Успешными кейсами были признаны фестивали «Медвежонок» и «Одна шестая». Главное слагаемое их успеха, по мнению модератора, журналиста, продюсера, программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанны Альпериной – изначально удачно придуманные концепции, к чему также были добавлены качественный пиар и работа с информационным полем.

Довольно оживленно прошло подведение итогов образовательной сессии для представителей кинокомиссий. Гости секции открыто вносили свои предложения по развитию форума. То же продолжилось и на подведении итогов форума в последний день. Одна из озвученных основных болей регионалов – отсутствие всероссийской карты кинолокаций. Дмитрий Якунин не стал отрицать, что на данный момент программного решения по вопросу создания федеральной карты не существует. В глобальном контексте одна из проблем региональных киностудий – отсутствие развитых горизонтальных связей. Нередко даже в соседних областях не в курсе, что происходит у коллег и каков их каталог кинолокаций. Существование общего каталога локейшн-туров, единой базы региональных актеров и прочих похожих инструментов сильно бы упростило работу региональным кинопроизводителям.

Судя по количеству упоминаний со сцены, другой актуальной региональной проблемой остается нехватка сотрудников второго состава. Отчасти восполнить данный пробел среди прочего призвана программа ArtMasters. Это командные соревнования между сборными регионов федеральных округов, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи и молодых специалистов в сфере бэкстейдж-профессий киноиндустрии, а также театрального искусства. Об этом подробно собравшимся рассказал Борислав Володин, директор АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters.

Среди других задач и возможных точек роста для региональных киностудий по ходу форума также назывались отсутствие поддержки девелопмента, каналов дистрибуции, постоянного финансирования, недостаток образовательных программ и слабая техническая база.

Прошедший форум и структура его программы, судя по разговорам в кулуарах, была оценена большинством участников крайне положительно. Кинематографистам из разных регионов давно требовалась площадка, где могли бы обсуждаться возникающие у них проблемы максимально оперативно. Можно утверждать, что в качестве деловой платформы, которая способна масштабироваться и легко переезжать на новые территории, «Новый вектор» имеет серьезный потенциал к развитию. Следующий форум регионального кинематографа «Новый вектор» пройдет в столице республики Бурятия Улан-Удэ в сентябре.

Фото: пресс-служба фестиваля

11.07.2024 Автор: Никита Никитин