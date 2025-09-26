На фестивале «Одна шестая» стартовала деловая программа, посвященная влиянию ИИ на киноиндустрию

Перед началом деловой секции фестиваля «Одна шестая» с приветственным словом перед собравшимися выступили куратор международной деловой программы и актриса Юлия Хамитова, продюсер деловой программы Мария Елисеева и президент фестиваля Евгений Григорьев. «Я думаю, даже в условиях такого усеченного и труднодоступного формата существования, в котором сегодня находятся мировые сервисы в России, мы все равно должны ими пользоваться. Рынок сжимается, денег становится меньше, а эффективности требуется все больше», – объяснил Григорьев причину выбора ИИ как сквозной темы всей деловой программы фестиваля в этом году.

Первым в рамках программы по видеосвязи выступил основатель кинофестиваля A.I. FILM AWARDS CANNES 2025 Жак Дюран. Он рассказал, что данный смотр ИИ-работ был проведен уже девять раз в различных точках мира. Впервые мероприятие состоялось в Каннах. Он отметил, что проведение подобного фестиваля открывает множество возможностей для культурного сотрудничества, создания деловых связей, развития технологического наследия регионов. Следом также по видеосвязи выступил Дэйв Мэн, мультимедийный художник, автор, композитор, режиссер и дизайнер, участник команды Жака Дюрана. Он поделился опытом одиночной работы над своей картиной THE 3 GATES OF WISDOM, получившей множество наград на фестивалях ИИ-фильмов.

Неподдельный интерес собравшихся вызвала презентация нового сервиса «КиноПрофи», проведенная предпринимателем Ольгой Майкоповой. Предполагается, что новая платформа будет помогать быстрее собирать съемочные команды под конкретные проекты. Искусственный интеллект «КиноПрофи» уже проанализировал тысячи титров фильмов и сериалов и собрал базу специалистов и их работ. Сегодня у платформы состоялся официальный запуск. Майкопова отметила, что «КиноПрофи» на данный момент ориентирована, в первую очередь, на поиск второго съемочного состава. В ходе обсуждения было отмечено, что данный запрос особенно актуален для региональных киностудий. В перспективе предполагается развивать платформу по разным направлениям – как добавлять новые профессии (например, из сферы анимации или административные), так и масштабировать сервис на другие страны СНГ.

Также Ольга Майкопова рассказала о том, как ИИ сегодня может помогать искать и находить работу в киноиндустрии. Уже сейчас ИИ может быть персональным карьерным коучем в сфере кино. С ним можно провести коучинговую сессию, которая поможет выяснить, какая именно профессия в отрасли вам подойдет. Также ИИ может помочь составить резюме или подготовить портфолио. Под озвученные задачи Майкопова предложила готовые конкретные промпты.

Светлана Фричинская, заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации, рассказала о специфике применения ИИ с точки зрения правовой регуляции. Первым делом она предложила разделять понятия «творческая инициатива» и «творческий труд». Второй термин как раз требует регулирования и защиты в соответствии с законодательством об авторских и смежных правах. На данный момент понимание, что такое «творческий труд», основывается на Гражданском кодексе. Как известно, автором художественного произведения может быть признано только физическое лицо. Соответственно, на данном этапе ИИ не может быть признан со-автором какого-либо художественного произведения.

Фричинская рассказала, что им приходилось задаться вопросом – «Может ли ИИ считаться автором?» – при работе над выдачей прокатных удостоверений. Бывали случаи, когда ChatGPT указывали в документах на получение ПУ. Эксперт призвала изучить кодекс ИРИ на предмет применения ИИ и другие правовые документы на данную тему во избежание недоразумений при процессе получения прокатных удостоверений.

Также она вспомнила об участии цифровой копии Юрия Никулина в фильме МАНЮНЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ. Фричинская отметила, что, несмотря на согласие семьи артиста использовать его образ в фильме, сам Юрий Владимирович не подписывался на это. Подобные ситуации рождают ряд не только правовых, но и этических вопросов, ведь ИИ-образ актера сделал МАНЮНЮ частью наследия артиста, хотя сам Никулин об этом по понятным причинам не знает.

Завершился первый день деловой программы на фестивале «Одна шестая» рассказом креативного директора анимационной компании «ЯРКО» Дмитрия Аверкиева о том, каким образом ИИ помогает ускорять процессы в предпроизводстве. Аверкиев напомнил, что анимация всегда была в авангарде кинотехнологий, но еще двадцать лет назад при производстве мультфильмов сохранялось очень много рутинной работы. И применение нейросетей помогает экономить самый важный в данной сфере ресурс – время. По мнению Аверкиева, лучше всего ИИ использовать при начальном дизайне персонажей (что дает художникам большую вариативность образов), при создании презентационных материалов (например, для питчингов), для ускорения перевода героев в объем, для колорскрипта (генерации референсов по цвету) и в иных сферах. При этом непосредственно в анимации, когда героев уже нужно приводить в движение, ИИ-инструменты пока не применимы.

Также Аверкиев рассказал собравшимся о самой студии «ЯРКО» (входит в ГК ГПМ «Кит» в составе «Газпром-Медиа Холдинга») и ее планах на ближайшие пять лет. На данный момент в активе компании – 2220+ минут произведенной анимации, 300+ млн просмотров ее продукции онлайн, 84+ млн касаний с брендами. В команде «ЯРКО» работает более 220 сотрудников. В планах компании – производство не менее семи полнометражных проектов до 2030 года. Цепочка началась с недавнего ДОКТОРА ДИНОЗАВРОВА и продолжится мультфильмами ДЕТЕКТИВ МУРЗИЛКА, КОТ УЧЕНЫЙ, САМЫЙ УМНЫЙ ДОМ и другими проектами.

26.09.2025 Автор: Никита Никитин