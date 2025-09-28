Деловая программа фестиваля «Одна шестая»: сессия «Локация – Урал. Рибейты, ресурсы и кадры»

Под занавес деловой программы фестиваля «Одна шестая» состоялась практическая сессия «Локация – Урал. Рибейты, ресурсы и кадры». В ней приняли участие секретарь Кинокомиссии Свердловской области Дарья Пастухова, директор по продвижению Свердловской киностудии Елена Князева, технический директор Свердловской киностудии Светлана Мельникова, директор продакшн-сервиса «Киноконтора» Олег Гришков, директор кинорентала «Светоцех» Алексей Ефимов, руководитель студии «Тридевятое» Денис Алатарцев. Модератором выступила Екатерина Самарина, руководитель департамента образовательной деятельности Свердловской киностудии.

В начале Дарья Пастухова рассказала о том, что требуется сделать производителям, чтобы претендовать на рибейты от региона. Она посоветовала обращаться в правительство Свердловской области на стадии препродакшна, а не когда фильм уже готов. Это поможет избежать множества ошибок, а местная кинокомиссия, в свою очередь, сможет всесторонне помочь, например, в перекрывании улиц, согласовании локаций, съемках с коптеров и многом другом. В регионе возмещается от 20% до 40% расходов, осуществленных на территории Свердловской области. Претендовать на компесацию затрат может совершенно любой проект – фильм, анимация, доки, клипы и так далее. В 2023 году по программе рибейтов было выплачено 22,5 млн рублей (7 победителей), в 2024 году – 28,2 млн рублей (14 проектов). В планах на этот год – потратить 22 млн. Также Пастухова рассказала о привлекательных для съемок сторонах региона. Кроме системы рибейтов, это присутствие специалистов второго состава, наличие необходимого оборудования, транспорта и рентала, а также доступность локаций и развитая инфраструктура.

Елена Князева рассказала о том, что на Свердловской киностудии создана экосистема полного цикла, благодаря которой студия может служить единым окном как конкретному кинопроекту на протяжении всего его жизненного цикла, так и отдельному профессионалу в его карьере, начиная с первых шагов в профессии. Свердловская студия не просто производит контент, а занимается образовательной, экскурсионной, дистрибьюторской деятельностью, а также проводит всестороннюю работу со зрителем, в частности, в рамках кинофестиваля «Одна шестая». Князева напомнила о флагманском проекте департамента образования киностудии по подготовке специалистов второго состава, в рамках которого студия выращивает профессионалов «под себя». Для студентов эта возможность по-прежнему остается бесплатной. В приоритете для студии – заявки на обучение именно от местных ребят и соседних регионов. Также на студии работает продюсерский центр, занимающийся поиском и отбором перспективных сценариев и способный провести полноценный девелопмент проектов.

По словам Светланы Мельниковой, ресурсный центр киностудии может закрыть все производственные потребности съемочной команды, начиная с материальной базы (павильоны, включая гримерные и мастерские, а также техника, костюмы и реквизит) и заканчивая базой локаций и кадрами (студия поможет в подборе местных специалистов). Благодаря этому Свердловская киностудия помогла обеспечить техническую и организационную базу недавно прошедшим в Екатеринбурге гастролям Театра Наций. Это стало для ее команды необычным кейсом, но теперь она открыта к иным подобным партнерствам.

В поиске локаций и решении других задач помогают партнеры студии – продакшн-сервисы. Как сообщил директор «Киноконторы» Олег Гришков, их работа начинается с оценки сценария: можно ли с точки зрения локаций, логистики и ресурсов реализовать предстоящий проект в Свердловской области. Иногда у съемочных команд бывают завышенные ожидания или, наоборот, их проект можно адаптировать под местные особенности, что делает будущий фильм лучше. Примером крупного фильма, который оказался испытанием для местных профессионалов, стала спортивная драма РОДНИНА, чьи съемки в холодный период года проходили очень непросто.

Алексей Ефимов поведал, что кинорентал «Светоцех» больше специализируется на съемках сериалов. В портфолио компании – «Мама будет против», «Удачные истории», «Холодец-молодец» и другие проекты. Совместными усилиями студии и кинорентала одновременно можно снимать два-три проекта – света и камер хватит на несколько параллельных съемок.

Денис Алатарцев рассказал, что хотя многие региональные кинематографисты стремятся осуществлять постпродашн в Москве, неоднократно бывали случаи, когда компьютерная графика у того или иного столичного проекта отдавалась в регионы. Компания «Тридевятое» занимается широким спектром задач, от клинапа до съемок взрывов. В портфолио компании есть зарубежные проекты, например, ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА.

