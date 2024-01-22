Итоги российского онлайн-проката в 2023 году

Ключевым полнометражным релизом декабря вполне можно назвать фэнтези ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Картина, прекрасно отработавшая в традиционном прокате, в прошлом месяце стала самым востребованным фильмом на Wink и Okko. Среди других российских новинок можно отметить успехи детектива БЕЛЫЙ СПИСОК (золото KION) и комедии ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (четвертое место на Okko).

Среди зарубежных декабрьских проектов ярко выступил вестерн В ПОИСКАХ ЗВЕРЯ с Николасом Кейджем. Картина, миновавшая большие экраны, стала пятой по популярности на KION и девятой – на Okko. Заметную роль в формировании чартов первого зимнего месяца сыграли ленты, премьеры которых состоялись в конце ноября. В первую очередь речь о комедийном экшне ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ. Ему досталось серебро Wink и Okko, а также бронза KION. Байопик ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, также стартовавший на стримингах в конце ноября, стал третьим в чарте Okko.

На сериальные топы зимние новинки оказали не меньшее, а то и большее влияние. Новый сезон «Трудных подростков» стал третьим на Wink; в чарте Okko места со второго по четвертое заняли продолжения «Оффлайна» и «Манюни», а также проект «Загадай любовь»; на KION серебро завоевал сериал «Кеша должен умереть»; верхушка чарта Premier покорилась триллеру «Сны Алисы». В десятку лучших «Амедиатеки» пробились две новинки – криминальная история «Роковая черта» и добравшаяся до российского зрителя драма «Предложение».

Что касается итогов года, то среди полнометражных проектов в первую очередь привлекает внимание ЧЕБУРАШКА. Впрочем, тотального доминирования ленты Дмитрия Дьяченко в чартах не наблюдается. Картине досталось золото Wink и Okko, однако в рейтинге KION она стала третьей, пропустив вперед НЕПОСЛУШНИКА 2 и МИРУ, а в десятке «Иви» – и вовсе только восьмой. Такой разброс связан, очевидно, в том числе с разными датами стартов на этих площадках.

Российское кино в целом доминирует в предоставленных чартах: ему достались 26 из 40 мест. Ключевыми проектами выступили, помимо уже упомянутого ЧЕБУРАШКИ, мелодрама НЕПОСЛУШНАЯ (третье место в Okko, четвертое – в Wink, пятое – в «Иви»), комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (золото KION, серебро Okko, восьмая строчка в Wink), драмы ВЫЗОВ (второе место в Wink и четвертое – в Okko) и ПРАВЕДНИК (четвертая строчка в десятке «Иви», пятая – в Wink), фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (серебро «Иви», шестое место на Okko).

Впрочем, зарубежное кино тоже выглядит уверенно: так, экшн ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ стал самым востребованным релизом среди пользователей «Иви» и замкнул десятку лучших Okko. Свою долю популярности получили и другие импортные проекты – ДЖОН УИК 4, ЖАННА ДЮБАРРИ и прочие. Тот факт, что иностранный контент рано сбрасывать со счетов, подтверждают в пресс-службе Premier: «Принципиальных изменений на рынке стримингов мы не ждем, однако предполагаем, что отношения с зарубежными киностудиями начнут постепенно налаживаться – предпосылки к этому мы наблюдали еще в 2023 году».

Ключевым трендом последнего времени и как минимум ближайшего будущего останется интерес стримингов к оригинальным многосерийным проектам, что заметно и по итоговым годовым чартам. В рейтинге «Иви» золото досталось турецкому «Зимородку», а серебро – родной для платформы «13 клинической». Рейтинг Wink, что вполне ожидаемо, возглавила криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» (выходившая там коэксклюзивно со Start). На Okko всех опередил «Волшебный участок» собственного производства, на KION – эксклюзив «Жизнь по вызову» («МТС Медиа» и Кинокомпания братьев Андреасян). Пресс-служба KION подтверждает неугасающий интерес отрасли к данному сегменту: «Среди онлайн-кинотеатров самым крупным трендом остается производство originals. Онлайн-кинотеатры активно инвестируют в оригинальные проекты и предлагают зрителям разнообразные жанры и форматы. Для KION направление originals остается флагманским. Так, за все время существования платформы мы выпустили около 70 оригинальных проектов». Схожую цифру в 65 оригинальных проектов называют и представители Premier. По словам продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева, успех видеосервиса во многом обеспечен оригинальными сериалами: «Их в 2023 году смотрели в полтора раза больше, чем год назад». В целом рынок стримингов в минувшем году, судя по всему, продолжил рост: Premier указывает на увеличение выручки на 113%, а числа пользователей – на треть, до 4,8 млн. Позитивно оценивают год и в Okko: количество смотрящих подписчиков там увеличилось на 57%, а общее время смотрения выросло в два раза.

Усилия по работе над originals приводят отрасль к тому, что более качественный контент выходит на более широкую аудиторию. Гордеев так описывает эту логику: «Самый важный для нас тренд года заключается в том, что оригинальные сериалы онлайн-кинотеатров стали крупными событиями в киноиндустрии. Если раньше большинство знаковых проектов выходило на телевидении, то теперь все больше сериалов от онлайн-кинотеатров получают внимание широкой аудитории. «Волшебный участок», стартовавший в ноябре, не просто оказался самым просматриваемым сериалом Okko – он стал народным хитом. Народные хиты есть и у наших коллег по индустрии. Это очень вдохновляет, и мы рассчитываем, что в 2024 году тренд на увеличение количества знаковых проектов в онлайн-кинотеатрах будет усиливаться».

Телевидение, в свою очередь, отслеживает подобные изменения и стремится принять в них участие. Пресс-служба Premier обращает внимание на эту динамику: «Онлайн-кинотеатры вслед за нами начинают активно сотрудничать с телеканалами и производить совместные проекты. Этот тренд позволяет создавать более дорогие и сложные в производстве картины, поскольку затраты делятся между онлайн-кинотеатром и телеканалом».

Оригинальные проекты остаются основным драйвером индустрии стримингов в России (тем более после ухода голливудских мейджоров). Регулярность появления подобного контента притягивает зрителя. «Недостаточно выпустить один яркий оригинальный проект и на этом остановиться, потому что в следующем месяце, когда сезон завершится, а нового сериала собственного производства не появится, подписчики просто не найдут причины остаться с онлайн-кинотеатром», – указывает Гордеев. Так рост собственного производства идет на пользу всей отрасли, задает для нее стабильный рабочий ритм. Топ-менеджер Okko подчеркивает и творческую, и психологическую важность данного тренда: «Киноиндустрия обращает на онлайн-кинотеатры все больше внимания, прислушивается и вдохновляется нами».

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

22.01.2024 Автор: Максим Острый