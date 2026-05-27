Второй срок Салтана: итоги российского онлайн-проката за апрель

Сказки и комедии остаются наиболее востребованными жанрами на онлайн-платформах, однако именно в цифровом пространстве конкурировать с ними способны более камерные проекты с сильным звездным составом, такие как триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ или драмеди К СЕБЕ НЕЖНО, которые в прокате не смогли пробиться на лидирующие позиции из-за высокой активности семейных релизов.

Наиболее представленным в текущем топе стал проект Марюса Вайсберга УВОЛИТЬ ЖОРУ. Из семи участников рейтинга он не вышел только в онлайн-кинотеатре Start. Пользователи Premier, не раз демонстрировавшие свою любовь к комедиям и к звездам ТНТ, поставили фильм с Михаилом Галустяном, Данилой Козловским и Наташей Бардо на первое место. Зрители Okko и «Иви» отдали истории про неувольняемого айтишника серебро. На Wink и КИОН лента стала третьей и четвертой соответственно. Ниже всего новинка расположилась в чарте «Кинопоиска», заняв там шестую строчку.

У СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ на одну площадку меньше, чем у февральской комедии. Однако на всех платформах экранизация произведения А.С.Пушкина стала первой. Единодушие в выборе показали подписчики «Кинопоиска», Okko, «Иви», Wink и КИОН.

Менее однородная картина смотрения наблюдается у камерного триллера КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. Представленный также на пяти стримингах, выше всего он поднялся на Start, заняв там третье место. Не исключено, что фильм мог идти в рекомендательной связке с постоянными хитами платформы, причем как массовыми, вроде сериала «Жить жизнь», так и авторскими, как фильм ПОДЕЛЬНИКИ от того же режиссера Евгения Григорьева и с тем же Павлом Деревянко в одной из главных ролей. В онлайн-кинотеатре Okko лента о запутанных семейных отношениях стала пятой, седьмой на «Иви» и Premier, а на КИОН – девятой.

Киноучебник о любви К СЕБЕ НЕЖНО, который должен был привлечь женскую аудиторию в кинотеатры в марте, в итоге отлично показал себя в онлайне. Вышедший во второй половине апреля, он взял серебро на Start, занял третье место на «Кинопоиске» и пятое – на КИОН, где эта позиция особенно ценна, учитывая, что онлайн-кинотеатр МТС всегда отмечался более «мужским» смотрением.

Необычный взгляд на будни блокадного Ленинграда в фильме КРАСАВИЦА оценили подписчики трех онлайн-кинотеатров: в Okko и Wink лента про бегемотиху с голосом Марии Ароновой стала шестой, а в «Иви» – девятой. С большим разбросом по местам выступила картина о современных боевых действиях МАЛЫШ. Пользователи КИОН поставили фильм с Глебом Калюжным на второе место, в Okko он оказался на четвертой строчке, а на Wink, где традиционно превалирует детский и семейный контент, военная драма стала девятой.

Свою аудиторию расширила комедия с Ольгой Бузовой РАВИОЛИ ОЛИ, которая вышла онлайн в конце марта и уже тогда сумела утвердиться в топе Premier. В апреле она поднялась в рейтинге на два пункта – с четвертого места на второе, а также стала четвертой на «Иви» и десятой – на Okko. Востребованность комедий в минувшем апреле можно также отследить по присутствию в топах картин КОММЕНТИРУЙ ЭТО (первое место на Start, десятое – на «Иви»), ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (третье место на Premier, десятое – на КИОН). Кроме того, на площадке ГПМ пользователи обратили внимание на НОВУЮ ТЕЩУ (четвертое место) и ТЮЛЬПАНЫ (шестая позиция).

Зарубежные релизы были представлены преимущественно ГОРНИЧНОЙ, которая удержалась в топах трех стримингов, а среди новинок выделилась черная комедия НАСЛЕДНИК (четвертое место на Start и восьмое – на Okko) от того же прокатчика и правообладателя, что и у голливудского триллера.

В сериальном сегменте впервые за долгое время образовался явный лидер по присутствию и зрительской востребованности. Пятый сезон ситкома «Папины дочки. Новые» вышел сразу на пяти стримингах, ожидаемо став лидером на производящей платформе Start. На другой традиционной для сериала площадке, Wink, он оказался третьим, не сумев обойти триллеры в ретро-сеттинге «Грачи» и «СМЕРШ» (первое и второе места соответственно). В онлайн-кинотеатре «Иви» история про вернувшуюся в семью маму стала пятой, на «Кинопоиске» – шестой, а на Okko – девятой. Рейтинг «Кинопоиска» возглавил проект ГПМ РТВ «Универ. 15 лет спустя», который на домашнем стриминге не сумел обогнать бессменного лидера, «Реальных пацанов», и стал вторым. Впрочем, на площадке «Яндекса» наблюдается похожая ситуация: комедия производства «Плюс Студии» «Беспринципные» стала лишь третьей. Однако если посмотреть на дату выхода пятого сезона, 30 апреля, бронза у комедии оказывается на вес золота.

Стремительный взлет интереса на Okko показал костюмированный детектив «Черная графиня», который поднялся с десятой строчки в марте на первую в апреле. А фантастический подростковый триллер «Радар», стартовавший 24 апреля, занял пятое место рейтинга онлайн-кинотеатра. Строчкой выше оказался еще один лидер присутствия – проект «Молодежка. Новая смена» со вторым сезоном. На «Иви», где и оригинальный сериал середины 2010-х стабильно оказывается в топе, история о жарком соперничестве бывших хоккеистов стала второй (первое место у политического триллера «Страх над Невой. Огненный круг»), а на Wink – четвертой.

Лидером КИОН стал участник фестиваля «Новый сезон», детектив «Отпечатки» о тесной связи детдомовцев. Также до онлайн-кинотеатров добралась комедия «Большой человек», выпущенная в память об исполнителе главной роли Романе Попове: у проекта второе место на Okko и девятое – на Wink.

Фото: кадр из фильма УВОЛИТЬ ЖОРУ

27.05.2026 Автор: Вероника Скурихина