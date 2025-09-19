top banner

Лето в деревне: итоги российского онлайн-проката в августе 2025 года

Наиболее широко оказалась представлена семейная комедия «На деревню дедушке»

Август 2025 года запомнится российским стримингам равномерным распределением новинок и отсутствием безоговорочных лидеров среди полнометражных проектов. Зрители в последний месяц школьных каникул отдавали предпочтение семейному и детскому контенту, который и составил костяк рейтингов.

Наиболее широко оказалась представлена семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ – она попала в четыре чарта. Лента с Юрием Стояновым стала лидером на Start, серебро она получила в онлайн-кинотеатрах Okko и KION, а вот на платформе «Иви» не дотянула до пятерки лучших, расположившись на седьмой строчке.

Свою долю внимания получил и сиквел приключений в известном летнем лагере, АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ. Выше всех комедия поднялась на «Иви», где у нее третья строчка, а в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko утвердилась на четвертой.

Еще одна нашумевшая летняя комедия, но уже для взрослой аудитории, ПЛАГИАТОР, стартовала одновременно на трех стримингах. У музыкального хита золото на Okko и бронза на «Кинопоиске». Среди пользователей «Иви» картина стала шестой по популярности в августе.

Отдельно стоит отметить ориджиналс онлайн-кинотеатра KION, который вышел сразу на платформе, минуя кинотеатры. Речь о полнометражном продолжении уже известной истории, ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ. ФИЛЬМ, которому хватило буквально нескольких дней, чтобы возглавить рейтинг на родной платформе. Аналогичным спросом фильм с Павлом Прилучным пользовался на «Иви».

Среди зарубежных релизов самыми заметными стали романтическая комедия МАТЕРИАЛИСТКА и экшн БАЛЕРИНА. Фильм с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом дважды заработал серебро – на «Кинопоиске» и «Иви». На Okko история современных романтиков замкнула топ-5. Боевик с Аной де Армас выбил себе первое место на «Кинопоиске» и третье – на Okko.

Зато в сериальном сегменте в этом месяце обозначился безоговорочный лидер. Им стал новый сезон ситкома «Папины дочки. Новые», вышедший одновременно в пяти онлайн-кинотеатрах. На Wink приключения большого семейства сместили с первого места долгоиграющего лидера «Фишера». Серебро проект получил на «Кинопоиске», бронзу – на «Иви», на Okko у него четвертая строчка. И лишь на Start находчивые девчонки не смогли преодолеть интерес аудитории к проектам повзрослее – там у сериала восьмое место.

Второй яркой новинкой стал медицинский триллер «Хирург» производства «Иви» и Start. На обеих площадках он занял первое место. Зрители KION поставили новинку на вторую позицию, отдав золото сатирическому проекту «Три сестры». А вот на платформе Okko победитель фестиваля «Пилот», медицинская драма «Дыши», не смог опередить лидера июля «Открытый брак. Акт второй». Впрочем, у проекта еще есть шанс добрать свою аудиторию в сентябре, когда выйдут финальные серии.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

19.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина

