Сериал «Хирург» продлен на второй сезон
16 сентября 2025
Разработкой продолжения занимается компания Team Films
Team Films приступила к разработке продолжения криминальной драмы «Хирург». Шоураннером проекта выступает генеральный продюсер компании Теймур Джафаров.
Сериал рассказывает о талантливом хирурге, который по воле судьбы оказывается ввязан в запутанный мир подпольной трансплантологии.
Напомним, что «Хирург» продемонстрировал отличные показатели на старте – за первый уикенд сериал совокупно собрал 2 млн просмотров в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.
Фото: кадр со съемок сериала «Хирург»
Самое читаемое
Школа кино «Индустрия» и Wink запускают курс по подготовке продюсеров онлайн-кинотеатровПодробнее
Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других шоу ТНТПодробнее
Международный фестиваль аутентичного кино «Алания» объявил программуПодробнее
Предварительная касса четверга: «Дракула» вырвался в лидерыПодробнее
Фестиваль «Маяк» представил жюриПодробнее
Кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко» представил программуПодробнее
Фонд кино проведет защиту фильмов для семейной аудитории и анимацииПодробнее
Контент Start будет доступен в казахстанском онлайн-кинотеатре UnicoПодробнее
Касса четверга: «Дракула» возглавил чартПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 сентября 2025 годаПодробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2025»Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителейПодробнее
Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom FestivalПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Дракула» уверенно возглавил прокатПодробнее
Фонд кино провел защиту фильмов для семейной аудиторииПодробнее
Фонд кино провел защиту авторских национальных анимационных фильмовПодробнее
Официальная касса России: падение под контролемПодробнее
Семь цветков для рэкетира: итоги рынка кинопроката в Казахстане за первое полугодие 2025 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Дракула» обходит «Графа Монте-Кристо»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 сентябряПодробнее