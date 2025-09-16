top banner

Сериал «Хирург» продлен на второй сезон

16 сентября 2025

Разработкой продолжения занимается компания Team Films

Team Films приступила к разработке продолжения криминальной драмы «Хирург». Шоураннером проекта выступает генеральный продюсер компании Теймур Джафаров.

Сериал рассказывает о талантливом хирурге, который по воле судьбы оказывается ввязан в запутанный мир подпольной трансплантологии.

Напомним, что «Хирург» продемонстрировал отличные показатели на старте – за первый уикенд сериал совокупно собрал 2 млн просмотров в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.

Фото: кадр со съемок сериала «Хирург»

