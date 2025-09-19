top banner
  • Предварительная касса четверга: «Долгая прогулка» возглавила прокат

Предварительная касса четверга: «Долгая прогулка» возглавила прокат

Автор: Георгий Романов

19 сентября 2025

В первой десятке расположились еще три новинки

Согласно предварительным данным, в четверг отечественный прокат возглавила новинка – американский триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG). Экранизация произведения Стивена Кинга освоила за первый день порядка 16 млн рублей, что может вылиться в 90-100 млн рублей по итогу всего уикенда. 

На четвертом месте среди официальных релизов оказался фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА (EXP) с результатом в почти 2 млн рублей. К вечеру воскресенья проект должен заработать 8-10 млн рублей. 

Также около 2 млн рублей записали на свой счет еще две новинки проката – фантастический боевик АЛЬТЕР (NMG) и романтическая комедия КЛЕВЫЙ УLOVE (CRP). За четыре дня проката в копилке обоих релизов может оказаться 12-14 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

