Официальная касса России: возрождение легенды

Новый фильм Люка Бессона ДРАКУЛА показал третий лучший старт среди официальных зарубежных релизов этого года, заработав за первые выходные 103 млн рублей. Больше получали лишь МАСТЕР (112 млн) и БАЛЕРИНА (121 млн). Французская лента обошла по показателям первого уикенда «сарафанный» хит ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (56 млн) и стилистически схожую ленту ВОРОН (86,2 млн), а также превзошла боевик Бессона АННА (93,1 млн), выходивший в 2019 году.

Соучредитель компании и директор по стратегии и маркетингу «Атмосферы Кино» Николай Борунков положительно оценил стартовые результаты ДРАКУЛЫ: «Новый блокбастер Люка Бессона мы посмотрели еще весной, поэтому была возможность заблаговременно оценить высокий коммерческий потенциал и вдумчиво, обстоятельно разработать рекламную кампанию. Аутентичное нуарное прочтение хорошо знакомого всем образа Дракулы пришлось по вкусу массовому зрителю. Приятно осознавать, что цифры первого уикенда оказались ощутимо выше рыночных ожиданий».

Мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД принес кинотеатрам в первый уикенд 45 млн рублей, что близко к показателям весенней анимации ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн) также от кинокомпании «Вольга». Это второй старт среди зарубежных мультфильмов в этом году. Также проект продемонстрировал высокую посещаемость – 14 человек на сеанс.

Директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина довольна показателями релиза: «Фильм открылся в полном соответствии с нашими прогнозами. Мы видим общую тенденцию к снижению средних сборов анимации, но ЗВЕРОПОЕЗД обладает сильным концептом и высоким уровнем исполнения, поэтому мы рады, что он заинтересовал широкую аудиторию».

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывалось продолжение культовой франшизы ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД, составила 28,6 млн рублей. Это на 77,6% выше сборов прошлого уикенда.

Отечественный триллер ВНИЗ опустился на четвертое место и с уменьшением выручки на 44% пополнил кассу на 26,6 млн рублей. Общий бокс-офис фильма с Егором Кридом в одной из главных ролей достиг 90,4 млн. Это больше итоговых сборов ближайших аналогов ленты: КЕНТАВР (73,9 млн) и БЕШЕНСТВО (75 млн).

Японский триллер ВЫХОД 8 демонстрирует отличную стойкость: по итогам третьего уикенда лента потеряла умеренные 35,5% и заработала еще 19,2 млн. Суммарно фильм заработал 122 млн, повторив динамику сборов хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ (121 млн за аналогичный период). Для кинокомпании «Про:взгляд» экранизация популярной видеоигры стала самым кассовым проектом, превзошедшим итоговые сборы триллера ПАРАЗИТЫ (112 млн). А среди японских картин в российском прокате триллеру удалось обойти тотал аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (119 млн), и теперь он уступает только МАЛЬЧИКУ И ПТИЦЕ Хаяо Миядзаки (466 млн).

Российский мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ освоил 18,3 млн рублей, заработав за три недели 129 млн. Это второе место среди анимационных проектов текущего года. На первом остаются ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (225 млн за тот же отрезок времени).

Криминальная комедия БЕГИ стартовала с седьмой строчки. Фильм с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым за первые выходные принес кинотеатрам 16,7 млн рублей, что немногим выше сборов схожих проектов КОРЕША (15,1 млн) и ГЕЛЯ (12 млн). Средняя посещаемость составила всего 5 человек на сеанс. Это самый низкий показатель в топ-10.

Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК продемонстрировала минимальное падение в топ-10 – всего 29,2%, и заметно увеличила число зрителей: от 8 до 14 человек в среднем на сеанс. Фильм, в котором также задействован Никита Кологривый, но уже в соперничестве с Максимом Лагашкиным, заработал за три недели 83,4 млн рублей. Это заметно больше тотала схожего релиза СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (73 млн).

Фэнтези ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ на второй неделе проката потеряло 45,4% сборов и увеличило общую выручку до 36,2 млн рублей. Это сопоставимо с итоговыми сборами другой южнокорейской ленты ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (36,5 млн) и превосходит кассы триллеров КОРАБЛЬ В ПУСАН (27,2 млн) и ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (22,2 млн).

Топ-10 замкнула отечественная комедия КОЛБАСА, потерявшая на второй неделе половину своих сборов. Это самое существенное падение в десятке. Касса фильма с Александром Метелкиным пополнилась на 7,3 млн рублей, а в общей сумме составила 27,5 млн. Это больше, чем в этом году заработали ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (25,1 млн), БЕС ПОПУТАЛ (24,1 млн) и ГЕЛЯ (22,6 млн).

В прокат также вышли хоррор СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (12-е место, 6,5 млн), перевыпуск оскароносной драмы ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ (16-е место, 3,6 млн), экранизация произведения Льва Толстого СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (17-е место, 3 млн), романтическая комедия ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ (18-е место, 2,6 млн) и фильм ужасов ПОЕЗД-ПРИЗРАК (20-е место, 2,6 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 332 млн рублей, с учетом стран СНГ – 364 млн. Это на 37,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 34,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате третью неделю лидировала отечественная анимация ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

17.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина