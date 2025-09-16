Виктория Ларина: «Мы видим общую тенденцию к снижению средних сборов анимации»

Директор по маркетингу «Вольги» рассказала БК о том, как выстраивалось продвижение «Зверопоезда»

Новый анимационный проект «Вольги» ЗВЕРОПОЕЗД в этом году показал четвертый лучший старт среди мультфильмов и пятый результат первого уикенда для релизов прокатчика. ЗВЕРОПОЕЗД лишь немного уступил ЗВЕРОПОИСКУ, выпущенному компанией в марте. Директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина рассказала БК, как дистрибьютор работал с релизом.

Как вы оцениваете стартовый уикенд мультфильма ЗВЕРОПОЕЗД? Какие у вас были предстартовые ожидания?

Фильм открылся в полном соответствии с нашими прогнозами. Главным референсом, конечно, был ЗВЕРОПОИСК, который мы выпустили весной. Эти проекты во многом схожи – и по тональности, и по юмору, рассчитанному не только на детей, но и на подростков и родителей. Мы видим общую тенденцию к снижению средних сборов анимации, но ЗВЕРОПОЕЗД обладает сильным концептом и высоким уровнем исполнения, поэтому мы рады, что он заинтересовал широкую аудиторию.

«Зверо-» в названии гарантирует интерес зрителей к проекту?

Не секрет, что говорящие животные в центре сюжета – одна из самых выигрышных формул для анимации. Достаточно вспомнить успехи ЗВЕРОПОЛИСА, ЗВЕРОПОЯ или ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. Но само по себе название не работает: если за ним не стоит яркая идея и качественная реализация, далеко такой поезд не уедет.

Означает ли то, что и ЗВЕРОПОЕЗД, и ЗВЕРОПОИСК собрали на одном уровне, что у вас есть примерный алгоритм продвижения зарубежных анимационных проектов? Как он выглядит в общих чертах?

У нас действительно огромный опыт в выпуске анимации – как зарубежной, так и российской. Мы постоянно анализируем кампании и ищем баланс между медийными и немедийными затратами. Принципы продвижения схожих проектов близки, так как целевая аудитория у них одна, но у каждого релиза есть свои особенности, которые учитываются при запуске.

Кинотеатральная реклама по-прежнему играет ключевую роль. Мы благодарны партнерам, подклеивавшим трейлер ЗВЕРОПОЕЗДА к летним семейным релизам. Для этого проекта мы смонтировали собственный трейлер, более динамичный и смешной, чем оригинальный, и он хорошо сработал на подростковую аудиторию. Традиционно сильную поддержку нам оказали «ВКонтакте» и «Одноклассники», включая видеохостинг «VK Видео», что значительно усилило кампанию.

Удастся ли ЗВЕРОПОЕЗДУ превысить сборы ЗВЕРОПОИСКА, как вы думаете?

Мы надеемся, что да. До октября в прокате не ожидается сильных семейных релизов, поэтому ЗВЕРОПОЕЗД имеет все шансы показать отличную динамику. У проекта очень хороший «сарафан», который в полной мере запустился с замечательным стартом, а дети и подростки вернулись в школы, где они обсуждают, что делали и смотрели на выходных.

Достаточно ли в целом в российском прокате анимационных проектов, по вашему мнению?

Окончательное слово всегда за зрителем, но со своей стороны мы стараемся делать все, чтобы таких проектов становилось как можно больше. Поход в кино остается одним из самых доступных видов досуга для всей семьи, и спрос на хорошие семейные релизы неизменно высок. Наша задача – принести в кинотеатры качественное предложение.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»