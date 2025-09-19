Фонд кино проведет защиту анимационных проектов и картин о Дальнем Востоке

Экспертам представят 32 фильма

24 сентября в Министерстве культуры России состоится очная защита анимационных национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке. Экспертам представят 13 новых мультфильмов, десять проектов, которые претендуют на дофинансирование, а также девять картин о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

Полный список проектов доступен на сайте Фонда.

Очная защита начнется в 11:30. Все желающие смогут наблюдать за ней посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице сайта Фонда кино.