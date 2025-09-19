Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

Среди них – «Аты-баты, шли солдаты!», «Королек моей мечты» и «Левша»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 39 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

– 1812. ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (100 млн рублей, ООО «Пиманов и партнеры»)

– АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ (100 млн рублей, ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»)

– АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (100 млн рублей, ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)

– АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! (100 млн рублей, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП»)

– БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (50 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)

– БОГИ КНОРОЗОВА (230 млн рублей, ООО «Триикс Медиа»)

– ВНИЗ (30 млн рублей, ООО «Вайс Филмс»)

– ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА… (50 млн рублей, ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»)

– ВРАГ (120 млн рублей, ООО «Кинокомпания Альянс»)

– ДИВА (115 млн рублей, АО «Киностудия им. М. Горького»)

– ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (75 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)

– ЗНАМЯ ПОБЕДЫ (100 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)

– ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ (150 млн рублей, ООО «ХЭШТЭГ МЕДИА»)

– КОЛОТУН (50 млн рублей, ООО «Зебра»)

– КОМАНДА (30 млн рублей, ООО «Проспект Мира»)

– КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (75 млн рублей, ООО «МайВэйСтудия»)

– КУМПАРСИТА (100 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)

– ЛЕВША (100 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ЛЕРМОНТОВ (75 млн рублей, ООО «МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»)

– ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ (50 млн рублей, ООО «МИРФИЛЬМ»)

– МАЛЫШ (150 млн рублей, ООО «БиБиДжи»)

– МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ (150 млн рублей, ООО Кинокомпания «Глобус-фильм»)

– МОЛОДИНСКАЯ БИТВА (100 млн рублей, ООО «РБ ПРОДАКШН»)

– МЫ ИЗ КОМИКСА (100 млн рублей, ООО «Мастерская»)

– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (100 млн рублей, ООО «ММЕ»)

– ПАДШИЙ (100 млн рублей, ООО «ИРСНА МЕДИА»)

– РЕЙТИНГ 4.9 (40 млн рублей, ООО «Кинотека»)

– РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (75 млн рублей, ООО «Кинокомпания «СОЛИВС»)

– РУССКИЕ МОРОЗЫ (30 млн рублей, ООО «Студия «Хлеб»)

– САНЬКЯ (100 млн рублей, ООО «Гринвич Продакшн»)

– СПАСЕННЫЙ (75 млн рублей, ООО «ТПО «РОК»)

– ТРЕНИРОВКА ГНЕВА (75 млн рублей, ООО «Дудка Филмс»)

– УМКА (150 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)

– ХАННА (100 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, ООО «НОТА БЕНЕ»)

– ШУМ ВРЕМЕНИ (100 млн рублей, ООО «ТПО «РОК»)

– ЩЕКОТУН (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»)

– ЩЕЛКУНЧИК (150 млн рублей, ООО «Киностудия «Слово»)

– Я – ПРИЗРАК (100 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША