Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Среди них – «Аты-баты, шли солдаты!», «Королек моей мечты» и «Левша»
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 39 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.
– 1812. ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (100 млн рублей, ООО «Пиманов и партнеры»)
– АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ (100 млн рублей, ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»)
– АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (100 млн рублей, ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)
– АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! (100 млн рублей, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП»)
– БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (50 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)
– БОГИ КНОРОЗОВА (230 млн рублей, ООО «Триикс Медиа»)
– ВНИЗ (30 млн рублей, ООО «Вайс Филмс»)
– ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА… (50 млн рублей, ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»)
– ВРАГ (120 млн рублей, ООО «Кинокомпания Альянс»)
– ДИВА (115 млн рублей, АО «Киностудия им. М. Горького»)
– ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (75 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)
– ЗНАМЯ ПОБЕДЫ (100 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)
– ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ (150 млн рублей, ООО «ХЭШТЭГ МЕДИА»)
– КОЛОТУН (50 млн рублей, ООО «Зебра»)
– КОМАНДА (30 млн рублей, ООО «Проспект Мира»)
– КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (75 млн рублей, ООО «МайВэйСтудия»)
– КУМПАРСИТА (100 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
– ЛЕВША (100 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ЛЕРМОНТОВ (75 млн рублей, ООО «МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»)
– ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ (50 млн рублей, ООО «МИРФИЛЬМ»)
– МАЛЫШ (150 млн рублей, ООО «БиБиДжи»)
– МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ (150 млн рублей, ООО Кинокомпания «Глобус-фильм»)
– МОЛОДИНСКАЯ БИТВА (100 млн рублей, ООО «РБ ПРОДАКШН»)
– МЫ ИЗ КОМИКСА (100 млн рублей, ООО «Мастерская»)
– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (100 млн рублей, ООО «ММЕ»)
– ПАДШИЙ (100 млн рублей, ООО «ИРСНА МЕДИА»)
– РЕЙТИНГ 4.9 (40 млн рублей, ООО «Кинотека»)
– РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (75 млн рублей, ООО «Кинокомпания «СОЛИВС»)
– РУССКИЕ МОРОЗЫ (30 млн рублей, ООО «Студия «Хлеб»)
– САНЬКЯ (100 млн рублей, ООО «Гринвич Продакшн»)
– СПАСЕННЫЙ (75 млн рублей, ООО «ТПО «РОК»)
– ТРЕНИРОВКА ГНЕВА (75 млн рублей, ООО «Дудка Филмс»)
– УМКА (150 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)
– ХАННА (100 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, ООО «НОТА БЕНЕ»)
– ШУМ ВРЕМЕНИ (100 млн рублей, ООО «ТПО «РОК»)
– ЩЕКОТУН (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»)
– ЩЕЛКУНЧИК (150 млн рублей, ООО «Киностудия «Слово»)
– Я – ПРИЗРАК (100 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)
Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША