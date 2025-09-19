top banner
Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

Автор: БК

19 сентября 2025

Среди них – «Аты-баты, шли солдаты!», «Королек моей мечты» и «Левша»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 39 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

1812. ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (100 млн рублей, ООО «Пиманов и партнеры»)
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ (100 млн рублей, ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»)
АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (100 млн рублей, ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)
АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! (100 млн рублей, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП»)
БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (50 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)
БОГИ КНОРОЗОВА (230 млн рублей, ООО «Триикс Медиа»)
ВНИЗ (30 млн рублей, ООО «Вайс Филмс»)
ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА… (50 млн рублей, ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»)
ВРАГ (120 млн рублей, ООО «Кинокомпания Альянс»)
ДИВА (115 млн рублей, АО «Киностудия им. М. Горького»)
ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (75 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ (100 млн рублей, ООО Студия «ВоенФильм»)
ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ (150 млн рублей, ООО «ХЭШТЭГ МЕДИА»)
КОЛОТУН (50 млн рублей, ООО «Зебра»)
КОМАНДА (30 млн рублей, ООО «Проспект Мира»)
КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (75 млн рублей, ООО «МайВэйСтудия»)
КУМПАРСИТА (100 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
ЛЕВША (100 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
ЛЕРМОНТОВ (75 млн рублей, ООО «МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»)
ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ (50 млн рублей, ООО «МИРФИЛЬМ»)
МАЛЫШ (150 млн рублей, ООО «БиБиДжи»)
МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ (150 млн рублей, ООО Кинокомпания «Глобус-фильм»)
МОЛОДИНСКАЯ БИТВА (100 млн рублей, ООО «РБ ПРОДАКШН»)
МЫ ИЗ КОМИКСА (100 млн рублей, ООО «Мастерская»)
ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (100 млн рублей, ООО «ММЕ»)
ПАДШИЙ (100 млн рублей, ООО «ИРСНА МЕДИА»)
РЕЙТИНГ 4.9 (40 млн рублей, ООО «Кинотека»)
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (75 млн рублей, ООО «Кинокомпания «СОЛИВС»)
РУССКИЕ МОРОЗЫ (30 млн рублей, ООО «Студия «Хлеб»)
САНЬКЯ (100 млн рублей, ООО «Гринвич Продакшн»)
СПАСЕННЫЙ (75 млн рублей, ООО «ТПО «РОК»)
ТРЕНИРОВКА ГНЕВА (75 млн рублей, ООО «Дудка Филмс»)
УМКА (150 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)
ХАННА (100 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, ООО «НОТА БЕНЕ»)
ШУМ ВРЕМЕНИ (100 млн рублей, ООО «ТПО «РОК»)
ЩЕКОТУН (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»)
ЩЕЛКУНЧИК (150 млн рублей, ООО «Киностудия «Слово»)
Я – ПРИЗРАК (100 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕВША

