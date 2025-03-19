Сказочная реальность: итоги российского онлайн-проката в феврале 2025 года

Основной тенденцией месяца стало детское и семейное смотрение фильмов, которые правили прокатом в зимние праздники, а теперь перетекли в онлайн: это ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, ДОМОВЕНОК КУЗЯ, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. Сохранился интерес к фильмам с участием Юры Борисова: кроме АНОРЫ, в топах оказались победитель Каннского кинофестиваля КУПЕ НОМЕР 6, триллер КЕНТАВР и драма БЫК. Из зарубежных новинок наибольший интерес вызвал турецкий ремейк ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

Новая часть популярной анимационной франшизы, ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, возглавила рейтинги сразу двух онлайн-кинотеатров, «Кинопоиск» и Wink. В Okko мультфильм замкнул пятерку наиболее востребованных проектов. Интерес со стороны самых младших зрителей вызвали новые полнометражные приключения ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Появившийся на платформах в январе проект в феврале поднялся в рейтинге «Кинопоиска» с седьмой строчки на пятую, а на Wink взял серебро, подтянув за собой приквел ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (шестое место). Похожая ситуация сложилась в Okko: ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ оказались на шестом месте, МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ – на десятом.

Тренд на семейный контент поддержал и свежий релиз ДОМОВЕНОК КУЗЯ. Он стартовал в середине месяца, но сумел получить золото от подписчиков «Иви» и Okko, серебро от аудитории «Кинопоиска» и бронзу на KION. Главным конкурентом лохматого героя стал ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. Фэнтези стартовало на платформах на неделю позже, но это не помешало ему стать лидером на Start. Кроме того, история персонажа Кирилла Зайцева попала в чарты еще четырех площадок: на Okko и Premier сказка оказалась на третьем месте, в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Wink – на четвертом.

Альтернативой сказкам для всей семьи стали комедии ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ и БРАТЬЯ. Участие звезды ТНТ и Premier Дениса Дорохова явно помогло завоевать БРАТЬЯМ золото на упомянутой платформе. В онлайн-кинотеатре KION лента стала второй, на Okko – четвертой, пятой – на «Иви» и шестой – на «Кинопоиске». Новинка с Павлом Прилучным логично возглавила рейтинг KION – работы актера на этой платформе стабильно востребованы. Зрители Okko и «Иви» поставили ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ на второе место. В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» комедия расположилась на четвертой строчке.

В ожидании вручения премии «Оскар» в рейтинге расширилось представительство фильмов с Юрой Борисовым. АНОРА, хоть и потеряла несколько строчек, сохранила присутствие на Start (где стала четвертой) и на «Кинопоиске» (там она девятая). Также на Start не утрачивает популярности драма ПОДЕЛЬНИКИ – там у нее пятое место. Триллер КЕНТАВР на «Иви» замкнул десятку самых востребованных релизов. Драма КУПЕ НОМЕР 6, которая открыла Юру Борисова для международного киносообщества в 2021 году, поднялась в десятку самых популярных фильмов на Premier (седьмое место). А в онлайн-кинотеатре KION на восьмой строчке оказалась драма про 90-е БЫК.

Главным иностранным релизом месяца стала комедия ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. Идеальное сочетание популярного бренда и звезды турецких сериалов Керима Бюрсина помогли релизу занять высокие строчки: второе место на платформе Start, третье – на «Иви» (где сконцентрирована основная целевая аудитория фильма), четвертое – на Premier. В Okko новинка оказалась на седьмой строчке, уступив отечественным релизам.

В сериальном сегменте максимальное внимание со стороны публики в феврале получили комедии производства Premier и ТНТ. Новый сезон хита «Девушки с Макаровым», кроме самого Premier (третье место), был представлен на Okko, где заработал серебро, и на «Кинопоиске», где занял пятое место. Продолжение «Патриота» оказалось вторым на домашней платформе Premier, заняло третью строчку на Okko и шестую – на «Кинопоике». А второй сезон «Телохранителей» одинаково оценили подписчики Premier и «Кинопоиска», отдав ему четвертое место в соответствующих рейтингах. Лидером просмотров в онлайн-кинотеатре холдинга ГПМ стал мистический комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске», впервые показанный на фестивале «Новый сезон». В онлайн-кинотеатре Start у сериала с Тимофеем Трибунцевым лишь серебро, поскольку здесь в конце января вышел новый сезон местного хита «Инспектор Гаврилов».

Лидером просмотров на «Кинопоиске» стал ориджиналс Wink «Ландыши. Такая нежная любовь». Музыкальная мелодрама сместила на второе место «Красную Поляну». На самом Wink «Ландыши» не дали выбиться в лидеры новинке «Челюскин. Первые», которая открывала смотр «Новый сезон» в сентябре. Победитель фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», драма «Аутсорс», ожидаемо стал лидером в Okko. Мелодрама «Танго на осколках», также впервые показанная на осеннем смотре, стала второй на платформе KION, уступив золото комедийному ориджиналсу «Дорогой человек». На Start проекту с Юлией Снигирь досталась бронза. Отдельно упомянем «Иви», где уникальную коллаборацию стриминга с турецкой звездой Бураком Озчивитом «Я к тебе надолго» обошел классический детектив производства НТВ «Первый отдел».

Фото: кадр из фильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6

19.03.2025 Автор: Вероника Cкурихина