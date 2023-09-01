Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года

Главной новинкой ноябрьского онлайн-проката смело можно назвать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Вызвавший бурную общественную дискуссию проект от автора ГОРЬКО! и «Звоните ДиКаприо!» уверенно возглавил рейтинги сервисов Wink и Start. В свою очередь, на платформе Okko золото досталось собственной сериальной премьере «Волшебный участок». Фэнтези сместило на второе место октябрьского лидера, комедийный ромком «Секс. До и после». Среди зарубежных сериалов в ноябре можно выделить первенство на сервисе Amediateka вышедшего в конце октября детективного проекта «Исчезнувшие».

В полнометражной секции в первую очередь обращает на себя внимание уверенное выступление драмы Александра Велединского 1993. Картина замкнула тройку лучших на платформе KION, а на Okko заняла пятую позицию. Сразу в трех рейтингах можно встретить приключенческий проект Светланы Дружининой ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР. На Wink лента заняла четвертое место, на платформе KION – восьмое, а в чарте «Иви» расположилась на десятой позиции. В двух рейтингах обнаружена комедия НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ. Среди проектов «Иви» новинка с Екатериной Гусевой стала третьей, а на сервисе Okko – четвертой.

Что касается зарубежных фильмов, то тут стоит отметить онлайн-премьеру ЗАЛОЖНИКОВ. Новый экшн-триллер с Лиамом Нисоном занял третье место в рейтинге Wink и шестое – в чарте «Иви». Еще один боевик со звездным составом, НЕУДЕРЖИМЫЕ 4, смог пробиться только на шестое место в топе сервиса Wink.

Декабрьский график онлайн-релизов в первую очередь богат на полнометражные проекты, причем как для широкой, так и для взыскательной аудитории. Здесь можно выделить ленты ГОД РОЖДЕНИЯ и ЧУВСТВА АННЫ (обе вышли 10 декабря), спортивный байопик ЛЕГЕНДА О САМБО (доступен с 14 декабря), мультфильм МЕГАМОЗГ (с 16 декабря), триллер ТРИГГЕР. ФИЛЬМ (с 21 декабря), драму АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (с 23 декабря), комедию СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (с 28 декабря). Сериальными премьерами в декабре порадует Premier. На сервисе стартуют триллер «Сны Алисы» (доступен с 7 декабря), а также комедии «Наследство» (с 12 декабря) и «Букины» (с 18 декабря). 1 декабря на KION появился релиз «Кеша должен умереть». А 22 декабря уже на платформе Start выйдет проект с провокационным названием «Куплю актрису».

ИВИ*

Год запуска: 2007

Модели монетизации: Рекламная, платная

Число пользователей: Более 50 млн человек

* Рейтинг составлен по количеству подписчиков сервиса «Иви» (включая подписки Amediateka и «Иви» + Amediateka).

Топ полнометражных проектов № Место

в предыдущем

топе Название фильма Дата открытия

прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 1 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 19.10.2023 11 «Кинопоиск» 2 8 ПРАЗДНИКИ 26.10.2023 7 Premier 3 НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ 16.11.2023 4 RWV 4 3 ЧЕБУРАШКА 16.09.2023 37 All Media 5 2 Я БОГИНЯ 26.10.2023 5 All Media 6 ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА / She Came to Me 04.11.2023 3 «Парадиз» 7 НА ГЛУБИНЕ СТРАХА / Deep Fear 04.11.2023 - «Вольга» 8 4 ЧУЖАЯ 19.10.2023 4 «Планета Информ» 9 9 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ / The Boat 19.10.2023 4 «Веста» 10 ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 03.11.2023 4 «Медиа-Телеком»

Топ сериальных проектов

* В подписке «Иви» + Amediateka. № Место

в предыдущем

топе Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 2 «Зимородок» / Yali Çapkini 15.04.2023 OGM Prodüksiyon ve Medya 2 8 «Скорая помощь» Каталог НТВ 3 5 «Мастодонт» 04.10.2023 Global Film 4 1 «Теория больших денег» 19.10.2023 «Иви» 5 «Такси под прикрытием» 31.10.2023 Первый канал 6 «Совершенно другой» / Bambaşka Biri 31.10.2023 «Кинопоиск» 7 4 «Бизон: Дело манекенщицы» 09.10.2023 Первый канал 8 «Сама виновата?» 23.11.2023 «Иви» 9 10 «Семья» / Aile 15.03.2023 Ma Production Filmcilik Ve Yapim 10 6 «Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti 08.08.2023 Global Telif Hakları Yapımcılık

WINK*

Год запуска: 2018

Модель монетизации: Платная

Количество пользователей (IPTV + OTT): 12,9 млн человек

* Топ составлен на основе данных по SVOD.

Топ полнометражных проектов № Место

в предыдущем

топе Название фильма Дата открытия

прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 1 ВЫЗОВ 01.09.2023 19 All Media 2 2 ЧУЖАЯ 19.10.2023 4 «Планета Информ» 3 5 ЧЕБУРАШКА 16.03.2023 11 All Media 4 ЗАЛОЖНИКИ / Retribution 31.10.2023 10 Global Film 5 ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 03.11.2023 4 «Медиа-Телеком» 6 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 / Expend4bles 21.11.2023 9 Global Film 7 4 ЗА ПАЛЫЧА! 16.09.2023 7 ЦПШ 8 3 ПОСЛЕ. НАВСЕГДА / After Everything 10.10.2023 4 «Вольга» 9 8 БАРБОСКИНЫ TEAM 06.10.2022 6 «Яндекс.Студия» 10 6 ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ / La maison 07.10.2023 18 ЦПШ

Топ сериальных проектов № Место в

предыдущем

топе Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Слово пацана. Кровь на асфальте» 09.11.2023 «Медиа-Телеком» 2 2 «Великолепный век» / Muhtesem Yüzyil 13.10.2023 ООО «МЗ» 3 «Отмороженные» 02.11.2023 «Медиа-Телеком» 4 1 «Плакса» 28.09.2023 «Медиа-Телеком» 5 4 «Молодежка» 17.08.2020 ООО «М3» 6 3 «Постучись в мою дверь» / Sen Çal Kapımı 05.10.2021 «Русский Репортаж» 7 «Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti 08.08.2023 Start 8 10 «Политех» 26.10.2023 «Медиа-Телеком» 9 «Ветреный» / Hercai 17.03.2022 ООО «М3» 10 5 «Папины дочки. Новые» 18.09.2023 Art Pictures Distribution

OKKO

Год запуска: 2011

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: 5,6 млн человек

Топ полнометражных проектов № Место

в предыдущем

топе Название фильма Дата открытия

прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 1 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 21.10.2023 11 «Кинопоиск» 2 9 Я БОГИНЯ 26.10.2023 5 All Media 3 6 ЧЕБУРАШКА 16.03.2023 11 All Media 4 НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ 16.11.2023 4 RWV 5 1993 23.11.2023 8 «Планета Информ» 6 ЗАЛОЖНИКИ / Retribution 07.11.2023 11 Global Film 7 3 КЕНТАВР 15.09.2023 9 «Планета Информ» 8 У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ 27.10.2023 6 RWV 9 Я ДЕЛАЮ ШАГ 09.11.2023 9 «Наше кино» 10 8 ВЫЗОВ 01.09.2023 19 All Media

Топ сериальных проектов № Место в

предыдущем

топе Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Волшебный участок» 09.11.2023 Okko 2 1 «Секс. До и после» 12.10.2023 Okko 3 4 «Зимородок» / Yali Çapkini 28.04.2023 «Иви» 4 5 «Мастодонт» 04.10.2023 Global Film 5 «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» 27.04.2023 Первый канал 6 «Ласт квест» 03.11.2023 Okko 7 3 «Черное облако» 07.09.2023 Okko 8 «Контейнер» 14.09.2023 Start 9 2 «Ира» 25.09.2023 Okko 10 «Против всех» 16.10.2023 Start

START

Год запуска: 2017

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: 1,8 млн человек



Топ полнометражных проектов № Место

в предыдущем

топе Название фильма Дата открытия

прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 1 Я БОГИНЯ 26.10.2023 5 Start 2 6 ПОДЕЛЬНИКИ 14.07.2022 13 All Media 3 2 ВЫЗОВ 01.09.2023 19 All Media 4 ХОЛОП 27.02.2020 9 All Media 5 3 ПОЕХАВШАЯ 21.04.2023 6 All Media 6 4 ЧЕБУРАШКА 16.03.2023 11 All Media 7 БЫК Каталог - «Новый фильм» 8 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 17.02.2022 8 All Media 9 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 21.04.2021 7 Start 10 ТЕКСТ Каталог - Start

Топ сериальных проектов № Место в

предыдущем

топе Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Слово пацана. Кровь на асфальте» 09.11.2023 «Медиа-Телеком» 2 4 «Против всех» 16.10.2023 Start 3 «Абрек» 04.11.2023 Start 4 «Открытый брак» 15.06.2023 ООО «Лампа» 5 3 «Контейнер» 14.09.2023 Start 6 7 «Однажды в Абхазии» 13.10.2023 Start 7 1 «Зимородок» / Yali Çapkini 27.04.2023 «Иви» 8 «Черная весна» 16.11.2022 Start 9 6 «Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti 08.08.2023 Start 10 2 «Бедные Абрамовичи» 26.09.2023 Start

KION

Год запуска: 2021

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: 7,6 млн подписчиков

Топ полнометражных проектов № Место

в предыдущем

топе Название фильма Дата открытия

прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 5 ПРАЗДНИКИ 26.10.2023 7 Premier 2 4 ЧЕБУРАШКА 03.10.2023 39 All Media 3 1993 23.11.2023 8 «Планета Информ» 4 10 ГИПНОТИК / Hypnotic 17.08.2023 6 ЦПШ 5 КРАШ-ТЕСТ 26.10.2023 - «МТС Медиа» 6 7 ЗА ПАЛЫЧА! 16.09.2023 7 ЦПШ 7 ЭСКОРТНИЦЫ / Dziewczyny z Dubaju 24.06.2022 4 «Наше кино» 8 ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 03.11.2023 4 «Медиа-Телеком» 9 РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ 08.05.2023 - «МТС Медиа» 10 ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ / Xiao shi de ta 15.11.2023 5 Artmainstream

Топ сериальных проектов № Место

в предыдущем

топе Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 1 «Жизнь по вызову» 01.09.2023 КБА 2 «Банда «ЗИГ ЗАГ» 01.11.2023 РЕН ТВ

Star Media Vision 3 3 «Клиника счастья» 27.10.2023 «МТС Медиа»

Look Film 4 «Тест на беременность» 16.11.2022 «МТС Медиа»

«Всемирные русские студии» 5 «Постучись в мою дверь» / Sen Çal Kapımı 22.06.2022 «Русский Репортаж» 6 4 «Лада Голд» 01.10.2023 «Иви» 7 2 «Замаячный» 01.08.2023 Первый канал 8 5 «Почка» 08.03.2023 «МТС Медиа»

Look Film 9 10 «Вика-ураган» 06.07.2023 Premier 10 «Черная любовь» / Kara Sevda 09.11.2020 ООО «М3»

PREMIER

Год запуска: 2018

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: 3,6 млн человек

Топ сериальных проектов № Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Праздники» 06.11.2023 Premier 2 «Реальные пацаны» 29.08.2022 Premier 3 «Полярный» 20.11.2023 Premier 4 «Убить Риту» 19.11.2023 Premier 5 «Соседка» 20.11.2023 Premier 6 «Мастодонт» 04.10.2023 Global Film 7 «Иванько» 18.09.2023 Premier 8 «Два холма» 22.08.2023 Start 9 «Интерны» Каталог Premier 10 «Телохранители» 21.08.2023 Premier

AMEDIATEKA

Год запуска: 2011

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Нет данных

Топ сериальных проектов № Место в

предыдущем

топе Название сериала Дата старта / Старт Правообладатель 1 «Исчезнувшие» / The Gone 23.10.2023 Amediateka 2 1 «Игра престолов» / Game of Thrones Каталог Amediateka 3 «Маяк 23» / Beacon 23 13.11.2023 Amediateka 4 «Позолоченный век» / The Gilded Age 17.11.2023 Amediateka 5 «Абсолютное зло» / Ondskan 06.11.2023 Amediateka 6 4 «Дом дракона» / House of the Dragon 21.08.2022 Amediateka 7 5 «Капкан» / Ófærð 01.09.2023 Amediateka 8 2 «И просто так» / And Just Like That... 26.06.2023 Amediateka 9 9 «Лето 1990» / Un'estate fa 16.10.2023 Amediateka 10 3 «Секс в большом городе» / Sex and the City Каталог Amediateka

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

18.12.2023 Автор: Никита Никитин, Максим Острый