top banner

Аналитика


Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года

Главной новинкой можно назвать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Главной новинкой ноябрьского онлайн-проката смело можно назвать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Вызвавший бурную общественную дискуссию проект от автора ГОРЬКО! и «Звоните ДиКаприо!» уверенно возглавил рейтинги сервисов Wink и Start. В свою очередь, на платформе Okko золото досталось собственной сериальной премьере «Волшебный участок». Фэнтези сместило на второе место октябрьского лидера, комедийный ромком «Секс. До и после». Среди зарубежных сериалов в ноябре можно выделить первенство на сервисе Amediateka вышедшего в конце октября детективного проекта «Исчезнувшие».

В полнометражной секции в первую очередь обращает на себя внимание уверенное выступление драмы Александра Велединского 1993. Картина замкнула тройку лучших на платформе KION, а на Okko заняла пятую позицию. Сразу в трех рейтингах можно встретить приключенческий проект Светланы Дружининой ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР. На Wink лента заняла четвертое место, на платформе KION – восьмое, а в чарте «Иви» расположилась на десятой позиции. В двух рейтингах обнаружена комедия НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ. Среди проектов «Иви» новинка с Екатериной Гусевой стала третьей, а на сервисе Okko – четвертой.

Что касается зарубежных фильмов, то тут стоит отметить онлайн-премьеру ЗАЛОЖНИКОВ. Новый экшн-триллер с Лиамом Нисоном занял третье место в рейтинге Wink и шестое – в чарте «Иви». Еще один боевик со звездным составом, НЕУДЕРЖИМЫЕ 4, смог пробиться только на шестое место в топе сервиса Wink.

Декабрьский график онлайн-релизов в первую очередь богат на полнометражные проекты, причем как для широкой, так и для взыскательной аудитории. Здесь можно выделить ленты ГОД РОЖДЕНИЯ и ЧУВСТВА АННЫ (обе вышли 10 декабря), спортивный байопик ЛЕГЕНДА О САМБО (доступен с 14 декабря), мультфильм МЕГАМОЗГ (с 16 декабря), триллер ТРИГГЕР. ФИЛЬМ (с 21 декабря), драму АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (с 23 декабря), комедию СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (с 28 декабря). Сериальными премьерами в декабре порадует Premier. На сервисе стартуют триллер «Сны Алисы» (доступен с 7 декабря), а также комедии «Наследство» (с 12 декабря) и «Букины» (с 18 декабря). 1 декабря на KION появился релиз «Кеша должен умереть». А 22 декабря уже на платформе Start выйдет проект с провокационным названием «Куплю актрису».

ИВИ*
Год запуска: 2007
Модели монетизации: Рекламная, платная
Число пользователей: Более 50 млн человек
* Рейтинг составлен по количеству подписчиков сервиса «Иви» (включая подписки Amediateka и «Иви» + Amediateka).

Топ полнометражных проектов

Место
в предыдущем
топе

 Название фильма Дата открытия
прав на площадке		 Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1 1 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 19.10.2023 11 «Кинопоиск»
2 8 ПРАЗДНИКИ 26.10.2023 7 Premier
3   НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ 16.11.2023 4 RWV
4 3 ЧЕБУРАШКА 16.09.2023 37 All Media
5 2 Я БОГИНЯ 26.10.2023 5 All Media
6  

ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА / She Came to Me

 04.11.2023 3 «Парадиз»
7  

НА ГЛУБИНЕ СТРАХА / Deep Fear

 04.11.2023 - «Вольга»
8 4 ЧУЖАЯ 19.10.2023 4 «Планета Информ»
9 9

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ / The Boat

 19.10.2023 4 «Веста»
10   ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 03.11.2023 4 «Медиа-Телеком»

Топ сериальных проектов
* В подписке «Иви» + Amediateka.

Место
в предыдущем
топе

 Название сериала

Дата старта / Старт

последнего сезона

 Правообладатель
1 2

«Зимородок» / Yali Çapkini

 15.04.2023 OGM Prodüksiyon ve Medya
2 8 «Скорая помощь» Каталог НТВ
3 5 «Мастодонт» 04.10.2023 Global Film
4 1 «Теория больших денег» 19.10.2023 «Иви»
5   «Такси под прикрытием» 31.10.2023 Первый канал
6  

«Совершенно другой» / Bambaşka Biri

 31.10.2023 «Кинопоиск»
7 4 «Бизон: Дело манекенщицы» 09.10.2023 Первый канал
8   «Сама виновата?» 23.11.2023 «Иви»
9 10

«Семья» / Aile

 15.03.2023 Ma Production Filmcilik Ve Yapim
10 6 «Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti 08.08.2023 Global Telif Hakları Yapımcılık

WINK*
Год запуска: 2018
Модель монетизации: Платная
Количество пользователей (IPTV + OTT): 12,9 млн человек
* Топ составлен на основе данных по SVOD.

Топ полнометражных проектов
Место
в предыдущем
топе		 Название фильма Дата открытия
прав на площадке		 Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1 1 ВЫЗОВ 01.09.2023 19 All Media
2 2 ЧУЖАЯ 19.10.2023 4 «Планета Информ»
3 5 ЧЕБУРАШКА 16.03.2023 11 All Media
4  

ЗАЛОЖНИКИ / Retribution

 31.10.2023 10 Global Film
5   ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 03.11.2023 4 «Медиа-Телеком»
6  

НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 / Expend4bles

 21.11.2023 9 Global Film
7 4 ЗА ПАЛЫЧА! 16.09.2023 7 ЦПШ
8 3

ПОСЛЕ. НАВСЕГДА / After Everything

 10.10.2023 4 «Вольга»
9 8 БАРБОСКИНЫ TEAM 06.10.2022 6 «Яндекс.Студия»
10 6

ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ / La maison

 07.10.2023 18 ЦПШ

Топ сериальных проектов
Место в
предыдущем
топе		 Название сериала

Дата старта / Старт

последнего сезона

 Правообладатель
1   «Слово пацана. Кровь на асфальте» 09.11.2023 «Медиа-Телеком»
2 2

«Великолепный век» / Muhtesem Yüzyil

 13.10.2023 ООО «МЗ»
3   «Отмороженные» 02.11.2023 «Медиа-Телеком»
4 1 «Плакса» 28.09.2023 «Медиа-Телеком»
5 4 «Молодежка» 17.08.2020 ООО «М3»
6 3

«Постучись в мою дверь» / Sen Çal Kapımı

 05.10.2021 «Русский Репортаж»
7  

«Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti

 08.08.2023 Start
8 10 «Политех» 26.10.2023 «Медиа-Телеком»
9  

«Ветреный» / Hercai

 17.03.2022 ООО «М3»
10 5 «Папины дочки. Новые» 18.09.2023 Art Pictures Distribution

OKKO
Год запуска: 2011
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 5,6 млн человек

Топ полнометражных проектов
Место
в предыдущем
топе		 Название фильма Дата открытия
прав на площадке		 Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1 1 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 21.10.2023 11 «Кинопоиск»
2 9 Я БОГИНЯ 26.10.2023 5 All Media
3 6 ЧЕБУРАШКА 16.03.2023 11 All Media
4   НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ 16.11.2023 4 RWV
5   1993 23.11.2023 8 «Планета Информ»
6  

ЗАЛОЖНИКИ / Retribution

 07.11.2023 11 Global Film
7 3 КЕНТАВР 15.09.2023 9 «Планета Информ»
8   У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ 27.10.2023 6 RWV
9   Я ДЕЛАЮ ШАГ 09.11.2023 9 «Наше кино»
10 8 ВЫЗОВ 01.09.2023 19 All Media

Топ сериальных проектов
Место в
предыдущем
топе		 Название сериала

Дата старта / Старт

последнего сезона

 Правообладатель
1   «Волшебный участок» 09.11.2023 Okko
2 1 «Секс. До и после» 12.10.2023 Okko
3 4

«Зимородок» / Yali Çapkini

 28.04.2023 «Иви»
4 5 «Мастодонт» 04.10.2023 Global Film
5   «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» 27.04.2023 Первый канал
6   «Ласт квест» 03.11.2023 Okko
7 3 «Черное облако» 07.09.2023 Okko
8   «Контейнер» 14.09.2023 Start
9 2 «Ира» 25.09.2023 Okko
10   «Против всех» 16.10.2023 Start

START
Год запуска: 2017
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 1,8 млн человек
 

Топ полнометражных проектов
Место
в предыдущем
топе		 Название фильма Дата открытия
прав на площадке		 Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1 1 Я БОГИНЯ 26.10.2023 5 Start
2 6 ПОДЕЛЬНИКИ 14.07.2022 13 All Media
3 2 ВЫЗОВ 01.09.2023 19 All Media
4   ХОЛОП 27.02.2020 9 All Media
5 3 ПОЕХАВШАЯ 21.04.2023 6 All Media
6 4 ЧЕБУРАШКА 16.03.2023 11 All Media
7   БЫК Каталог - «Новый фильм»
8   ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 17.02.2022 8 All Media
9   ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 21.04.2021 7 Start
10   ТЕКСТ Каталог - Start

Топ сериальных проектов
Место в
предыдущем
топе

Название сериала

Дата старта / Старт

последнего сезона

 Правообладатель
1   «Слово пацана. Кровь на асфальте» 09.11.2023 «Медиа-Телеком»
2 4 «Против всех» 16.10.2023 Start
3   «Абрек» 04.11.2023 Start
4   «Открытый брак» 15.06.2023 ООО «Лампа»
5 3 «Контейнер» 14.09.2023 Start
6 7 «Однажды в Абхазии» 13.10.2023 Start
7 1

«Зимородок» / Yali Çapkini

 27.04.2023 «Иви»
8   «Черная весна» 16.11.2022 Start
9 6

«Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti

 08.08.2023 Start
10 2 «Бедные Абрамовичи» 26.09.2023 Start

KION
Год запуска: 2021
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 7,6 млн подписчиков

Топ полнометражных проектов
Место
в предыдущем
топе		 Название фильма Дата открытия
прав на площадке		 Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1 5 ПРАЗДНИКИ 26.10.2023 7 Premier
2 4 ЧЕБУРАШКА 03.10.2023 39 All Media
3   1993 23.11.2023 8 «Планета Информ»
4 10

ГИПНОТИК / Hypnotic

 17.08.2023 6 ЦПШ
5   КРАШ-ТЕСТ 26.10.2023 - «МТС Медиа»
6 7 ЗА ПАЛЫЧА! 16.09.2023 7 ЦПШ
7  

ЭСКОРТНИЦЫ / Dziewczyny z Dubaju

 24.06.2022 4 «Наше кино»
8   ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 03.11.2023 4 «Медиа-Телеком»
9   РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ 08.05.2023 - «МТС Медиа»
10  

ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ / Xiao shi de ta

 15.11.2023 5 Artmainstream

Топ сериальных проектов
Место
в предыдущем
топе		 Название сериала

Дата старта / Старт

последнего сезона

 Правообладатель
1 1 «Жизнь по вызову» 01.09.2023 КБА
2   «Банда «ЗИГ ЗАГ» 01.11.2023 РЕН ТВ
Star Media Vision
3 3 «Клиника счастья» 27.10.2023 «МТС Медиа»
Look Film
4   «Тест на беременность» 16.11.2022 «МТС Медиа»
«Всемирные русские студии»
5  

«Постучись в мою дверь» / Sen Çal Kapımı

 22.06.2022 «Русский Репортаж»
6 4 «Лада Голд» 01.10.2023 «Иви»
7 2 «Замаячный» 01.08.2023 Первый канал
8 5 «Почка» 08.03.2023 «МТС Медиа»
Look Film
9 10 «Вика-ураган» 06.07.2023 Premier
10  

«Черная любовь» / Kara Sevda

 09.11.2020 ООО «М3»

PREMIER
Год запуска: 2018
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 3,6 млн человек

Топ сериальных проектов
Название сериала

Дата старта / Старт

последнего сезона

 Правообладатель
1 «Праздники» 06.11.2023 Premier
2 «Реальные пацаны» 29.08.2022 Premier
3 «Полярный» 20.11.2023 Premier
4 «Убить Риту» 19.11.2023 Premier
5 «Соседка» 20.11.2023 Premier
6 «Мастодонт» 04.10.2023 Global Film
7 «Иванько» 18.09.2023 Premier
8 «Два холма» 22.08.2023 Start
9 «Интерны» Каталог Premier
10 «Телохранители» 21.08.2023 Premier

AMEDIATEKA
Год запуска: 2011
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: Нет данных

Топ сериальных проектов
Место в
предыдущем
топе		 Название сериала Дата старта / Старт Правообладатель
1  

«Исчезнувшие» / The Gone

 23.10.2023 Amediateka
2 1

«Игра престолов» / Game of Thrones

 Каталог Amediateka
3  

«Маяк 23» / Beacon 23

 13.11.2023 Amediateka
4  

«Позолоченный век» / The Gilded Age

 17.11.2023 Amediateka
5  

«Абсолютное зло» / Ondskan

 06.11.2023 Amediateka
6 4

«Дом дракона» / House of the Dragon

 21.08.2022 Amediateka
7 5

«Капкан» / Ófærð

 01.09.2023 Amediateka
8 2

«И просто так» / And Just Like That...

 26.06.2023 Amediateka
9 9

«Лето 1990» / Un'estate fa

 16.10.2023 Amediateka
10 3

«Секс в большом городе» / Sex and the City

 Каталог Amediateka

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

18.12.2023 Автор: Никита Никитин, Максим Острый

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Рабочие версии последних серий «Слова пацана» появились в интернете
Подробнее
«Централ Партнершип» представил проекты на 2024-2025 годы
Подробнее
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию
Подробнее
«Новогодняя битва 2023»: без медведя, зато с тещей
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Манюня: Новогодние приключения» обходит «Чука и Гека»
Подробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее
Николай Картозия займется производством сериалов и реалити-шоу для ТНТ и ТВ-3
Подробнее
«Кинопоиск» рассказал о самых популярных проектах на сервисе в 2023 году
Подробнее
Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились
Подробнее
Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей
Подробнее
Российские кинотеатры хотят выйти на сборы в 45 млрд рублей в 2024 году и избежать роста цен билетов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 декабря 2023 года
Подробнее
Lionsgate анонсировала «Пилу 11»
Подробнее