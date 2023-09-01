Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года
Главной новинкой можно назвать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Главной новинкой ноябрьского онлайн-проката смело можно назвать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Вызвавший бурную общественную дискуссию проект от автора ГОРЬКО! и «Звоните ДиКаприо!» уверенно возглавил рейтинги сервисов Wink и Start. В свою очередь, на платформе Okko золото досталось собственной сериальной премьере «Волшебный участок». Фэнтези сместило на второе место октябрьского лидера, комедийный ромком «Секс. До и после». Среди зарубежных сериалов в ноябре можно выделить первенство на сервисе Amediateka вышедшего в конце октября детективного проекта «Исчезнувшие».
В полнометражной секции в первую очередь обращает на себя внимание уверенное выступление драмы Александра Велединского 1993. Картина замкнула тройку лучших на платформе KION, а на Okko заняла пятую позицию. Сразу в трех рейтингах можно встретить приключенческий проект Светланы Дружининой ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР. На Wink лента заняла четвертое место, на платформе KION – восьмое, а в чарте «Иви» расположилась на десятой позиции. В двух рейтингах обнаружена комедия НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ. Среди проектов «Иви» новинка с Екатериной Гусевой стала третьей, а на сервисе Okko – четвертой.
Что касается зарубежных фильмов, то тут стоит отметить онлайн-премьеру ЗАЛОЖНИКОВ. Новый экшн-триллер с Лиамом Нисоном занял третье место в рейтинге Wink и шестое – в чарте «Иви». Еще один боевик со звездным составом, НЕУДЕРЖИМЫЕ 4, смог пробиться только на шестое место в топе сервиса Wink.
Декабрьский график онлайн-релизов в первую очередь богат на полнометражные проекты, причем как для широкой, так и для взыскательной аудитории. Здесь можно выделить ленты ГОД РОЖДЕНИЯ и ЧУВСТВА АННЫ (обе вышли 10 декабря), спортивный байопик ЛЕГЕНДА О САМБО (доступен с 14 декабря), мультфильм МЕГАМОЗГ (с 16 декабря), триллер ТРИГГЕР. ФИЛЬМ (с 21 декабря), драму АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (с 23 декабря), комедию СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (с 28 декабря). Сериальными премьерами в декабре порадует Premier. На сервисе стартуют триллер «Сны Алисы» (доступен с 7 декабря), а также комедии «Наследство» (с 12 декабря) и «Букины» (с 18 декабря). 1 декабря на KION появился релиз «Кеша должен умереть». А 22 декабря уже на платформе Start выйдет проект с провокационным названием «Куплю актрису».
ИВИ*
Год запуска: 2007
Модели монетизации: Рекламная, платная
Число пользователей: Более 50 млн человек
* Рейтинг составлен по количеству подписчиков сервиса «Иви» (включая подписки Amediateka и «Иви» + Amediateka).
|№
|
Место
|Название фильма
|Дата открытия
прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|1
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|19.10.2023
|11
|«Кинопоиск»
|2
|8
|ПРАЗДНИКИ
|26.10.2023
|7
|Premier
|3
|НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ
|16.11.2023
|4
|RWV
|4
|3
|ЧЕБУРАШКА
|16.09.2023
|37
|All Media
|5
|2
|Я БОГИНЯ
|26.10.2023
|5
|All Media
|6
|
ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА / She Came to Me
|04.11.2023
|3
|«Парадиз»
|7
|
НА ГЛУБИНЕ СТРАХА / Deep Fear
|04.11.2023
|-
|«Вольга»
|8
|4
|ЧУЖАЯ
|19.10.2023
|4
|«Планета Информ»
|9
|9
|
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ / The Boat
|19.10.2023
|4
|«Веста»
|10
|ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР
|03.11.2023
|4
|«Медиа-Телеком»
|№
|
Место
|Название сериала
|
Дата старта / Старт
последнего сезона
|Правообладатель
|1
|2
|
«Зимородок» / Yali Çapkini
|15.04.2023
|OGM Prodüksiyon ve Medya
|2
|8
|«Скорая помощь»
|Каталог
|НТВ
|3
|5
|«Мастодонт»
|04.10.2023
|Global Film
|4
|1
|«Теория больших денег»
|19.10.2023
|«Иви»
|5
|«Такси под прикрытием»
|31.10.2023
|Первый канал
|6
|
«Совершенно другой» / Bambaşka Biri
|31.10.2023
|«Кинопоиск»
|7
|4
|«Бизон: Дело манекенщицы»
|09.10.2023
|Первый канал
|8
|«Сама виновата?»
|23.11.2023
|«Иви»
|9
|10
|
«Семья» / Aile
|15.03.2023
|Ma Production Filmcilik Ve Yapim
|10
|6
|«Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti
|08.08.2023
|Global Telif Hakları Yapımcılık
WINK*
Год запуска: 2018
Модель монетизации: Платная
Количество пользователей (IPTV + OTT): 12,9 млн человек
* Топ составлен на основе данных по SVOD.
|№
|Место
в предыдущем
топе
|Название фильма
|Дата открытия
прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|1
|ВЫЗОВ
|01.09.2023
|19
|All Media
|2
|2
|ЧУЖАЯ
|19.10.2023
|4
|«Планета Информ»
|3
|5
|ЧЕБУРАШКА
|16.03.2023
|11
|All Media
|4
|
ЗАЛОЖНИКИ / Retribution
|31.10.2023
|10
|Global Film
|5
|ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР
|03.11.2023
|4
|«Медиа-Телеком»
|6
|
НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 / Expend4bles
|21.11.2023
|9
|Global Film
|7
|4
|ЗА ПАЛЫЧА!
|16.09.2023
|7
|ЦПШ
|8
|3
|
ПОСЛЕ. НАВСЕГДА / After Everything
|10.10.2023
|4
|«Вольга»
|9
|8
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|06.10.2022
|6
|«Яндекс.Студия»
|10
|6
|
ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ / La maison
|07.10.2023
|18
|ЦПШ
|№
|Место в
предыдущем
топе
|Название сериала
|
Дата старта / Старт
последнего сезона
|Правообладатель
|1
|«Слово пацана. Кровь на асфальте»
|09.11.2023
|«Медиа-Телеком»
|2
|2
|
«Великолепный век» / Muhtesem Yüzyil
|13.10.2023
|ООО «МЗ»
|3
|«Отмороженные»
|02.11.2023
|«Медиа-Телеком»
|4
|1
|«Плакса»
|28.09.2023
|«Медиа-Телеком»
|5
|4
|«Молодежка»
|17.08.2020
|ООО «М3»
|6
|3
|
«Постучись в мою дверь» / Sen Çal Kapımı
|05.10.2021
|«Русский Репортаж»
|7
|
«Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti
|08.08.2023
|Start
|8
|10
|«Политех»
|26.10.2023
|«Медиа-Телеком»
|9
|
«Ветреный» / Hercai
|17.03.2022
|ООО «М3»
|10
|5
|«Папины дочки. Новые»
|18.09.2023
|Art Pictures Distribution
OKKO
Год запуска: 2011
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 5,6 млн человек
|№
|Место
в предыдущем
топе
|Название фильма
|Дата открытия
прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|1
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|21.10.2023
|11
|«Кинопоиск»
|2
|9
|Я БОГИНЯ
|26.10.2023
|5
|All Media
|3
|6
|ЧЕБУРАШКА
|16.03.2023
|11
|All Media
|4
|НА РУБЛЕ БЕЗ РУБЛЯ
|16.11.2023
|4
|RWV
|5
|1993
|23.11.2023
|8
|«Планета Информ»
|6
|
ЗАЛОЖНИКИ / Retribution
|07.11.2023
|11
|Global Film
|7
|3
|КЕНТАВР
|15.09.2023
|9
|«Планета Информ»
|8
|У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ
|27.10.2023
|6
|RWV
|9
|Я ДЕЛАЮ ШАГ
|09.11.2023
|9
|«Наше кино»
|10
|8
|ВЫЗОВ
|01.09.2023
|19
|All Media
|№
|Место в
предыдущем
топе
|Название сериала
|
Дата старта / Старт
последнего сезона
|Правообладатель
|1
|«Волшебный участок»
|09.11.2023
|Okko
|2
|1
|«Секс. До и после»
|12.10.2023
|Okko
|3
|4
|
«Зимородок» / Yali Çapkini
|28.04.2023
|«Иви»
|4
|5
|«Мастодонт»
|04.10.2023
|Global Film
|5
|«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
|27.04.2023
|Первый канал
|6
|«Ласт квест»
|03.11.2023
|Okko
|7
|3
|«Черное облако»
|07.09.2023
|Okko
|8
|«Контейнер»
|14.09.2023
|Start
|9
|2
|«Ира»
|25.09.2023
|Okko
|10
|«Против всех»
|16.10.2023
|Start
START
Год запуска: 2017
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 1,8 млн человек
|№
|Место
в предыдущем
топе
|Название фильма
|Дата открытия
прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|1
|Я БОГИНЯ
|26.10.2023
|5
|Start
|2
|6
|ПОДЕЛЬНИКИ
|14.07.2022
|13
|All Media
|3
|2
|ВЫЗОВ
|01.09.2023
|19
|All Media
|4
|ХОЛОП
|27.02.2020
|9
|All Media
|5
|3
|ПОЕХАВШАЯ
|21.04.2023
|6
|All Media
|6
|4
|ЧЕБУРАШКА
|16.03.2023
|11
|All Media
|7
|БЫК
|Каталог
|-
|«Новый фильм»
|8
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|17.02.2022
|8
|All Media
|9
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|21.04.2021
|7
|Start
|10
|ТЕКСТ
|Каталог
|-
|Start
|№
|Место в
предыдущем
топе
|
Название сериала
|
Дата старта / Старт
последнего сезона
|Правообладатель
|1
|«Слово пацана. Кровь на асфальте»
|09.11.2023
|«Медиа-Телеком»
|2
|4
|«Против всех»
|16.10.2023
|Start
|3
|«Абрек»
|04.11.2023
|Start
|4
|«Открытый брак»
|15.06.2023
|ООО «Лампа»
|5
|3
|«Контейнер»
|14.09.2023
|Start
|6
|7
|«Однажды в Абхазии»
|13.10.2023
|Start
|7
|1
|
«Зимородок» / Yali Çapkini
|27.04.2023
|«Иви»
|8
|«Черная весна»
|16.11.2022
|Start
|9
|6
|
«Клюквенный щербет» / Kızılcık Şerbeti
|08.08.2023
|Start
|10
|2
|«Бедные Абрамовичи»
|26.09.2023
|Start
KION
Год запуска: 2021
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 7,6 млн подписчиков
|№
|Место
в предыдущем
топе
|Название фильма
|Дата открытия
прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|5
|ПРАЗДНИКИ
|26.10.2023
|7
|Premier
|2
|4
|ЧЕБУРАШКА
|03.10.2023
|39
|All Media
|3
|1993
|23.11.2023
|8
|«Планета Информ»
|4
|10
|
ГИПНОТИК / Hypnotic
|17.08.2023
|6
|ЦПШ
|5
|КРАШ-ТЕСТ
|26.10.2023
|-
|«МТС Медиа»
|6
|7
|ЗА ПАЛЫЧА!
|16.09.2023
|7
|ЦПШ
|7
|
ЭСКОРТНИЦЫ / Dziewczyny z Dubaju
|24.06.2022
|4
|«Наше кино»
|8
|ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР
|03.11.2023
|4
|«Медиа-Телеком»
|9
|РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ
|08.05.2023
|-
|«МТС Медиа»
|10
|
ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ / Xiao shi de ta
|15.11.2023
|5
|Artmainstream
|№
|Место
в предыдущем
топе
|Название сериала
|
Дата старта / Старт
последнего сезона
|Правообладатель
|1
|1
|«Жизнь по вызову»
|01.09.2023
|КБА
|2
|«Банда «ЗИГ ЗАГ»
|01.11.2023
|РЕН ТВ
Star Media Vision
|3
|3
|«Клиника счастья»
|27.10.2023
|«МТС Медиа»
Look Film
|4
|«Тест на беременность»
|16.11.2022
|«МТС Медиа»
«Всемирные русские студии»
|5
|
«Постучись в мою дверь» / Sen Çal Kapımı
|22.06.2022
|«Русский Репортаж»
|6
|4
|«Лада Голд»
|01.10.2023
|«Иви»
|7
|2
|«Замаячный»
|01.08.2023
|Первый канал
|8
|5
|«Почка»
|08.03.2023
|«МТС Медиа»
Look Film
|9
|10
|«Вика-ураган»
|06.07.2023
|Premier
|10
|
«Черная любовь» / Kara Sevda
|09.11.2020
|ООО «М3»
PREMIER
Год запуска: 2018
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: 3,6 млн человек
|№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт
последнего сезона
|Правообладатель
|1
|«Праздники»
|06.11.2023
|Premier
|2
|«Реальные пацаны»
|29.08.2022
|Premier
|3
|«Полярный»
|20.11.2023
|Premier
|4
|«Убить Риту»
|19.11.2023
|Premier
|5
|«Соседка»
|20.11.2023
|Premier
|6
|«Мастодонт»
|04.10.2023
|Global Film
|7
|«Иванько»
|18.09.2023
|Premier
|8
|«Два холма»
|22.08.2023
|Start
|9
|«Интерны»
|Каталог
|Premier
|10
|«Телохранители»
|21.08.2023
|Premier
AMEDIATEKA
Год запуска: 2011
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: Нет данных
|№
|Место в
предыдущем
топе
|Название сериала
|Дата старта / Старт
|Правообладатель
|1
|
«Исчезнувшие» / The Gone
|23.10.2023
|Amediateka
|2
|1
|
«Игра престолов» / Game of Thrones
|Каталог
|Amediateka
|3
|
«Маяк 23» / Beacon 23
|13.11.2023
|Amediateka
|4
|
«Позолоченный век» / The Gilded Age
|17.11.2023
|Amediateka
|5
|
«Абсолютное зло» / Ondskan
|06.11.2023
|Amediateka
|6
|4
|
«Дом дракона» / House of the Dragon
|21.08.2022
|Amediateka
|7
|5
|
«Капкан» / Ófærð
|01.09.2023
|Amediateka
|8
|2
|
«И просто так» / And Just Like That...
|26.06.2023
|Amediateka
|9
|9
|
«Лето 1990» / Un'estate fa
|16.10.2023
|Amediateka
|10
|3
|
«Секс в большом городе» / Sex and the City
|Каталог
|Amediateka
Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
18.12.2023 Автор: Никита Никитин, Максим Острый