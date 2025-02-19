От центра к периферии: динамика посещаемости кинотеатров в разных городах России в 2024 году

Подводя итоги года, БК неоднократно отмечал тот факт, что сборы в 2024-м относительно 2023-го выросли, в то время как посещаемость сократилась. Однако эти результаты на обширной территории России формировались неравномерно, и теперь настало время пристальнее изучить динамику в отдельных городах.

ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 1 МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ: ВСЁ В ПЛЮСЕ

Можно сказать, что все ключевые показатели проката и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в миллионниках в 2024 году прибавили относительно 2023-го. В столице сборы выросли на 25,1%, посещаемость – на 5,4%, цена билета – на 18,6%. В Санкт-Петербурге динамика этих показателей составила +24,8%, +7,2% и +16,5% соответственно. В миллионниках в среднем касса выросла сразу на 22,8%, число зрителей – лишь на 1,3%. Билет в кино подорожал на 21,2%. Исключением стали Волгоград и Нижний Новгород. Первый потерял в посещаемости сразу 11,6%. При этом по уровню сборов (384 млн рублей) Волгоград находится на последнем месте среди миллионников и уступает сразу четырем городам с населением от полумиллиона до миллиона человек.

«Думаю, что тут сыграло несколько факторов. Во-первых, в Волгограде высокая концентрация добровольцев на СВО и тех, кто уже ушел на фронт. Соответственно, многие женщины остались на время одни, и они не используют в качестве досуга поход в кино. Во-вторых, играет свою роль уровень жизни. В Волгограде, кажется, он один из самых низких наряду с Астраханью и Улан-Удэ. Ну и в-третьих, у людей сейчас в целом бюджет перераспределяется на первоочередные нужды, не исключаю, что досуг находится далеко не на первом месте», – объясняет генеральный директор сети Mori Cinema Алексей Шабарин.

Что касается Нижнего Новгорода, то там падение посещаемости достигло 8,8%. Оба города были вынуждены компенсировать отток зрителей резким повышением цены билета. В Волгограде оно достигло 31,7%, в Нижнем Новгороде – 34,8% (максимум среди миллионников).

Города-миллионники, наиболее успешно проведшие 2024 год относительно 2023-го – это Екатеринбург (+29,2% по сборам) и Краснодар (+14,2% по количеству проданных билетов). Любопытно, что при этом именно в Краснодаре прирост цены похода в кино оказался минимальным в данной группе городов – 8,5%. Успешным по сборам минувший год стал для Омска – там касса площадок выросла на 27,3%. Единственным городом, помимо столиц, сборы кинотеатров которого превысили миллиардную отметку, стала Казань. Относительно 2023-го касса там увеличилась на 25,7%, посещаемость – на 1,2%.

«Прирост по Краснодару произошел за счет открытия новых площадок. В октябре открылся кинотеатр «Киносет», рассчитанный на пять залов, а в мае открылся двухзальник «Городское кино» плюс набрал обороты «КАРО Галерея Краснодар». Цена билета у нас была максимально высокая после пандемии, нам не было смысла открываться с другой ценой, так как были максимальные ограничения по рассадке. Поэтому сейчас все остальные игроки местного рынка просто подтянулись к нашей цене», – отмечает директор по букингу киносети «Монитор» Елена Полянская.

Отдельный любопытный факт – это динамика показателя числа проданных билетов на душу населения. В 2023 году ни в одном из городов-миллионников он не поднимался выше двух. В 2024-м он превысил эту отметку в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также вплотную подобрался к ней в Казани.

ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 500 ТЫСЯЧ ДО 1 МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ: ПРИМОРСКИЙ СЕЗОН

Среди городов с численностью населения от полумиллиона до миллиона человек лидером по сборам стал Владивосток: местные кинотеатры освоили 552 млн рублей. Это на 24,9% выше показателей 2023 года. Число проданных билетов здесь также выросло, причем на солидные 8%. Активность кинохождения подтверждается и соотношением проданных билетов к общей численности населения – за год этот показатель увеличился с 2,03 до 2,19.

В целом среди городов данной группы наблюдается более разнообразная динамика основных показателей, нежели среди миллионников. Так, в Томске сборы увеличились за год на 38,2%, посещаемость – на 23,8%. Однако в близком по объему сборов Саратове касса прибавила лишь 19,1%, а число зрителей и вовсе просело на 1,7%.

В отличие от миллионников, в городах с численностью населения от полумиллиона до миллиона человек сокращение посещаемости – явно более обыденное явление, которое можно было наблюдать в семи из девятнадцати городов. В Рязани оно достигло 6,4%, в Ижевске – 5,1%. Как и в миллионниках, тут крайне значительно колебался и рост цены билета: от минимальных 2,9% в Махачкале до 34,4% в Ижевске. Динамика в столице Дагестана вообще выглядит, по большому счету, уникальной: там за год на 20,4% выросла касса и на близкие 17,7% – число зрителей.

«В Махачкале прирост посещаемости произошел за счет открытия двух новых кинотеатров, один из которых достаточно большой, на более чем 800 мест. Учитывая, что в городе в целом до этого было всего три кинотеатра, два из которых маленькие, открытие новых площадок – это очень важное событие. Конечно, прирост посещаемости большой, люди там всегда активно ходили в кино. Что касается стоимости билета, то когда растет конкуренция, цена не сильно меняется. Когда увеличивается количество площадок, она даже падает, я это видел на примере Екатеринбурга. Возможно, в следующем году в Махачкале будут другие данные по динамике стоимости билета, потому что пройдет время работы без появления новых кинотеатров», – рассказывает менеджер по прокату независимых кинотеатров Павел Поляков.

ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 250 ТЫСЯЧ ДО 500 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ: ПЕПЕЛ И АЛМАЗЫ

Глядя на таблицу в данном разделе, становится видно: чем меньше население в рассматриваемых городах, тем более драматичная ситуация с посещаемостью там складывается. В местах проживания от 250 тысяч до 500 тысяч человек сразу в 24 случаях из 39-ти количество зрителей в 2024 году отстало от цифр 2023-го. Хуже всего дела обстоят, по понятным причинам, в Белгороде (-63,2%). Но даже если оставить его за скобками, то в Костроме отрицательная разница достигла 49,2%, в Грозном – 29,7%, в Йошкар-Оле – 14,8%.

При этом нельзя сказать, что во всех регионах картина одинаково негативная: в Якутске сборы выросли на 43,5%, число зрителей – на 35,2%. Судя по всему, неплохо себя чувствуют, например, Симферополь (+29,3% и +16,2% соответственно) и Астрахань (+32,9% и +14,4%).

«Думаю, тут все дело в фильме КАРИНА. Таких продаж билетов я не видела ни разу, даже близко ни один распиаренный российский фильм не вызывал подобного ажиотажа. У нас продажи были на неделю вперед и стопроцентная загрузка начиная с утренних сеансов. И зрителей было больше, чем предполагалось сеансов. Я добавляла каждый день по нескольку показов, если были пустые. За 30 минут разбирали билеты», – объясняет якутские цифры менеджер по репертуарному планированию и рекламе кинотеатра «Азия» Виктория Баишева.

Что касается цены билета, то выросла она все же повсеместно, однако в Якутске этот показатель достиг умеренных 6,1%, в то время как в Йошкар-Оле – сразу 39,5%, а в Череповце – 27,3%. Таким образом, колебания этого показателя составляют от 229 рублей до 479 рублей, то есть разница более чем двукратная.

При взгляде на цифры в данной таблице возникает соблазн сделать вывод о том, что в городах поменьше кинохождение в 2024 году оказалось более чувствительным к повышению цены билета: в трех из пяти населенных пунктов с максимальной ценой билета наблюдалось сокращение посещаемости. Однако снижение трафика вынуждает кинотеатры только дальше повышать цену, и возникает замкнутый круг.

Так это или нет, но очевидно одно: падение посещаемости в целом по стране связано в первую очередь с регионами – жители миллионников и обеих столиц продолжали ходить в кино как минимум в прежнем объеме, а вот по мере уменьшения городов этот принцип уже зачастую переставал работать.

Фото: Freepik

19.02.2025 Автор: Дмитрий Некрасов, Максим Острый