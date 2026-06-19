«Пилот» 2026, день второй: блок независимых проектов

На фестивале сериалов «Пилот» продолжается деловая программа. Второй день открыл второй блок независимых проектов.

Проект «Шиша» представили продюсер Валентина Соломенникова и режиссер Ксения Золланд. Это комедийный сериал о региональной нечисти, которая сталкивается с теми же проблемами, что и обычные люди. В центре сюжета – компания сверхъестественных существ, среди которых вампир, бес, дух и другие представители потустороннего мира. Все они живут вместе и работают в «Агентстве пакостей». Когда становится ясно, что организация уже 17 лет не получала заказов и рискует быть закрытой Министерством равновесия, герои решают обратиться за помощью к начинающему видеопродакшну, чтобы раскрутить агентство в социальных сетях и вернуть ему былую востребованность.

Судя по представленным материалам, одним из главных ориентиров для авторов при создании комедийного мокьюментари стал культовый сериал «Что мы делаем в тени» и полнометражные РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ. При этом создатели стремятся не ограничиваться исключительно славянской мифологией. Как подчеркнула Солобейникова, в проекте появятся персонажи, представляющие различные народы России, благодаря чему история сможет найти отклик у жителей самых разных регионов страны. Первый сезон будет состоять из восьми серий. Однако авторы рассматривают его лишь как начало более масштабной истории и рассчитывают на дальнейшее развитие вселенной. Сценарий первого сезона уже полностью готов. На фестивале «Пилот» команда ищет единомышленников и потенциальных партнеров для реализации проекта. При этом у сериала уже есть как региональные, так и международные партнеры. Тэглайн звучит так: «Из ада есть выход».

Комедийный сериал «Космос наш» представили продюсер Денис Бриус и сценарист Руслан Дмитриев. В центре сюжета – агент межгалактической полиции по имени Эля, которой поручено остановить стремительно набирающего популярность блогера Космоса. Его деятельность может привести к тому, что человечество получит неопровержимые доказательства существования инопланетян, а это грозит серьезными последствиями для всей галактики. Однако, после неудачной попытки выполнить задание Эля вынуждена объединиться с тем самым блогером, которого должна была нейтрализовать. Вместе герои начинают расследовать загадочную аномальную активность на Земле, постепенно оказываясь втянутыми в гораздо более масштабные события. Проект заявлен как десятисерийная комедия с эпизодами продолжительностью по 26 минут. По словам создателей, за фантастической и юмористической оболочкой скрывается вполне универсальная идея: сериал должен напомнить зрителям о том, насколько важно стремиться понимать друг друга и находить общий язык, несмотря на любые различия.

Фото: пресс-служба фестиваля

19.06.2026 Автор: Никита Никитин