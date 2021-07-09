Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2021 года

Часть проектов лидировала в аналогичных месячных топах

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в первой половине 2021 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Самым популярным у пиратов за первые шесть месяцев текущего года оказался проект НИКТО Ильи Найшуллера. Ранее боевик также возглавил топ пиратов в апреле. Примечательно, что в российский прокат фильм вышел 18 марта, а его цифровой релиз в России состоится лишь 10 июня. В тройке лидеров расположились МОРТАЛ КОМБАТ и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, которые легально вышли онлайн также через месяц после кинотеатральной премьеры. 

В лидеры полугодия успело попасть ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, которое вышло на больших экранах 10 июня. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА, расположившаяся на девятой позиции, возглавляла аналогичный топ в марте. А вот лидером февраля был проект ТОМ И ДЖЕРРИ

  1. ОНИКТО
  2. МОРТАЛ КОМБАТ
  3. ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
  4. ТОМ И ДЖЕРРИ
  5. ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ 
  6. ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА 
  7. ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ / Way Down / The Vault / Crime Game
  8. РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
  9. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА 
  10. ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ 

Полный список самых распираченных кинофильмов полугодия и отдельно июня можно будет увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 9 июля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8(495)785-62-82, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

09.07.2021 Автор: БК

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