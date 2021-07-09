Названы самые популярные у пиратов фильмы в первом полугодии 2021 года

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в первой половине 2021 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Самым популярным у пиратов за первые шесть месяцев текущего года оказался проект НИКТО Ильи Найшуллера. Ранее боевик также возглавил топ пиратов в апреле. Примечательно, что в российский прокат фильм вышел 18 марта, а его цифровой релиз в России состоится лишь 10 июня. В тройке лидеров расположились МОРТАЛ КОМБАТ и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, которые легально вышли онлайн также через месяц после кинотеатральной премьеры.

В лидеры полугодия успело попасть ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, которое вышло на больших экранах 10 июня. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА, расположившаяся на девятой позиции, возглавляла аналогичный топ в марте. А вот лидером февраля был проект ТОМ И ДЖЕРРИ.

ОНИКТО МОРТАЛ КОМБАТ ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА ТОМ И ДЖЕРРИ ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ / Way Down / The Vault / Crime Game РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ

Полный список самых распираченных кинофильмов полугодия и отдельно июня можно будет увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 9 июля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8(495)785-62-82, написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

09.07.2021 Автор: БК