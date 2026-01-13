Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»

Кинотеатры на праздниках посетило более 19 млн зрителей

Министр культуры Ольга Любимова представила в официальном телеграм-канале статистику по минувшей «новогодней битве».

По данным ведомства, кинотеатры на праздниках посетило более 19 млн зрителей, что почти на 50% превышает посещаемость прошлого года. Помимо этого, подчеркивается, что на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года. 96,4% посещаемости обеспечили отечественные картины.

«Впечатляющие показатели российского кинопроката в начале года служат подтверждением заметного роста интереса зрителей к семейному кино. Впереди нас ждут новые яркие киноновинки», – подчеркнула Любимова.

По данным ЕАИС, кассовые сборы в период с 1 по 11 января составили рекордные 10,3 млрд рублей (+65% год к году).

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2