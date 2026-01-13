top banner

Обзор новинок проката на уикенде 15–18 января

С заявкой на «Оскар»

Главной новинкой ближайшего уикенда станет американская драма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK). Историю успеха игрока в пинг-понг делает привлекательной участие в проекте популярного у молодежи Тимоти Шаламе, а киноманы явно обратят внимание на ленту как на одного из фаворитов начавшегося в мире наградного сезона. Эти факторы заинтересуют в первую очередь зрителей в крупных городах. Однако хороший «сарафан» духоподъемного кино может расширить аудиторию. Ближайшими ориентирами по сборам видятся байопик ФЕРРАРИ (66,6 млн рублей на старте и 143 тысячи зрителей) и участник оскаровской гонки 2025 года АНОРА (55,5 млн рублей и 102,5 тысяч зрителей после первых выходных).

Еще один свежий американский релиз – УБОЙНАЯ СУББОТА (CP). Классический комедийный боевик с узнаваемыми актерами привлечет преимущественно мужскую аудиторию. В то же время он способен увеличить зрительский охват и заинтересовать публику, уставшую за время новогодних каникул от «мягкого» семейного контента. Помешать заработать ленте может наличие пиратской копии в сети. С учетом всех условий можно прогнозировать сборы на уровне таких аналогов, как МАМА МАФИЯ (17,4 млн рублей и 46,5 тысяч зрителей за первый уикенд) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн рублей и 27 тысяч зрителей на старте).

Также в прокат выйдут триллер ГРЕХИ ЗАПАХА (RUR), российский боевик ЗАВЕРБОВАННЫЙ (CKINO), китайская анимация ОКЕАН ЧУДЕС (EXP) и хоррор УИДЖА. ШЕПОТЫ МЕРТВЫХ (KNLG).

Главной новинкой пиратского сегмента станет долгожданный многими зрителями АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Блокбастер Джеймса Кэмерона, продолжающий доминировать на больших экранах в мире, способен привлечь на свои сеансы достаточно значимый объем самой разнообразной аудитории. Напомним, что в 2023 году вторая часть франшизы смогла заработать в российском «параллельном» прокате более 2,4 млрд рублей.

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

13.01.2026 Автор: Вероника Cкурихина

