«Аватар: Путь воды» заработал в России не менее 2,4 млрд рублей

Такую оценку приводят эксперты и участники индустрии

Фильм АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона заработал более 2,4 млрд рублей в российских кинотеатрах. Такую оценку приводят несколько собеседников БК из индустрии.

В марте 2022 года компания Disney объявила об приостановке своей работы в России, что коснулось, в частности, проката новинок студии в стране. Так, фильмы мейджора, одним из которых является АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, не вышли в легальный кинотеатральный прокат. Вместо этого ряд кинотеатров выпустил картины в рамках предсеансового обслуживания российских короткометражек и при помощи других вариантов нелегального показа.

12 января БК объявил, что в ближайшие недели сборы коротких метров, которые демонстрируются в кинотеатрах страны в рамках предсеансового обслуживания, будут суммироваться и обозначаться в материалах БК как касса фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. По данным БК, собранным в ЕАИС к 8 февраля, второй АВАТАР заработал в России 805 млн рублей.

Собеседники БК, среди которых представитель одной из сетей кинотеатров и эксперт рынка, пожелавший остаться анонимным, отметили, что реальные сборы нового АВАТАРА, с учетом сеансов, сборы которых не отображаются в ЕАИС, составляют не менее 2,4 млрд рублей.

Ранее прокатчик фильмов студии Disney в СНГ, компания «Меломан» заявила, что блокбастер АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ за полтора месяца проката заработал в Казахстане рекордные $6,3 млн, или более 450 млн рублей. Сиквел привлек свыше 1,5 млн казахстанских зрителей.