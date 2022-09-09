Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2022 года

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в августе 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первую строчку занимает фантастический проект ДОБЫЧА, релиз которого состоялся на платформе Hulu 5 августа. В тройку вошли голливудские блокбастеры, не вышедшие в российский прокат, — боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК и кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. Следом идет фильм ужасов НЕТ Джордана Пила, а на пятой строчке расположился британский триллер 13 ЖИЗНЕЙ, стартовавший 5 августа на Amazon Prime Video.

В десятку рейтинга самых распираченных релизов по итогам минувшего месяца не вошли российские релизы.

Десятка самых популярных у российских пиратов фильмов в августе 2022 года:

1. ДОБЫЧА

2. ТОП ГАН: МЭВЕРИК

3. ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ

4. НЕТ

5. 13 ЖИЗНЕЙ

6. ДНЕВНАЯ СМЕНА

7. ЭЛВИС

8. ВЫШКА

9. САМАРИТЯНИН

10. СТИРАТЕЛЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

Полный список самых распираченных кинофильмов в августе 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 9 сентября. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

09.09.2022 Автор: Виолетта Палий