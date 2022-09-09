top banner

Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2022 года

Российские релизы не вошли в топ-10 рейтинга

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в августе 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первую строчку занимает фантастический проект ДОБЫЧА, релиз которого состоялся на платформе Hulu 5 августа. В тройку вошли голливудские блокбастеры, не вышедшие в российский прокат, — боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК и кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. Следом идет фильм ужасов НЕТ Джордана Пила, а на пятой строчке расположился британский триллер 13 ЖИЗНЕЙ, стартовавший 5 августа на Amazon Prime Video. 

В десятку рейтинга самых распираченных релизов по итогам минувшего месяца не вошли российские релизы.

Десятка самых популярных у российских пиратов фильмов в августе 2022 года:
1. ДОБЫЧА
2. ТОП ГАН: МЭВЕРИК
3. ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ
4. НЕТ
5. 13 ЖИЗНЕЙ
6. ДНЕВНАЯ СМЕНА
7. ЭЛВИС
8. ВЫШКА
9. САМАРИТЯНИН
10. СТИРАТЕЛЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

Полный список самых распираченных кинофильмов в августе 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 9 сентября. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

09.09.2022 Автор: Виолетта Палий

Самое читаемое

Объявлены победители 44-го Московского международного кинофестиваля
Подробнее
Рубен Дишдишян станет партнером кинопрокатной компании, основанной менеджерами Universal
Подробнее
Okko рассказал про обновления библиотеки сентября 2022 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала отечественная картина «Календарь ма(й)я»
Подробнее
Объявлена предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
Гендиректор IVI рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии
Подробнее
Около 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских мейджоров из России
Подробнее
В столице состоялась церемония закрытия 44-го ММКФ
Подробнее
Касса четверга: «Календарь ма(й)я» взобрался на первую строчку
Подробнее
Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется 7 сентября
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 сентября 2022 года
Подробнее
Александр Мамут покидает пост председателя совета директоров Объединенной киносети
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Начать сначала»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде»
Подробнее
Американская касса: первую строчку может занять перевыпуск «Человека-паука: Нет пути домой»
Подробнее
Международная касса: боевик «Быстрее пули» преодолел отметку сборов в $100 млн
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три тысячи лет желаний» обходят «Все везде и сразу»
Подробнее
Касса России: «Календарь ма(й)я» стартует с первой позиции
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Три тысячи лет желаний»
Подробнее