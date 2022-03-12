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Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2022 года

Новые части франшиз, Пол Томас Андерсон и Netflix

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в феврале 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первую строчку рейтинга занял комедийный боевик KING'S MAN: НАЧАЛОкоторый в российском прокате выступил гораздо скромнее двух предыдущих частей франшизы. Кинотеатральная премьера картины, ставшей самой популярной «пираткой» в феврале, состоялась 13 января. 

Следом идет единственный российский релиз в чарте, заключительная часть серии фильмов ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ставшая хитом минувшей «новогодней битвы». 

У трех из десяти релизов рейтинга цифровая премьера уже состоялась на Netflix: биографической драмы БОРЬБА СО ЛЬДОМ (AGAINST THE ICE), которая 10 февраля была показана на Берлинале, а на Netflix стартовала 2 марта, французского триллера НЕ НАЙТИ ПОКОЯ (RESTLESS) и французской комедии БОЛЬШОЙ БАГ (BIGBUG). Также пять релизов чарта уже вышли в российский кинотеатральный прокат.

1. KING'S MAN: НАЧАЛО / THE KING'S MAN
2. ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
3. БОЛЬШОЙ БАГ / BIGBUG
4. ИГРА ТЕНЕЙ / BLACKLIGHT
5. СТАРЫЙ ГЕНРИ / OLD HENRY
6. ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА / LICORICE PIZZA
7. САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС / EL BUEN PATRON
8. БОРЬБА СО ЛЬДОМ / AGAINST THE ICE
9. КРАСНАЯ РАКЕТА / RED ROCKET
10. НЕ НАЙТИ ПОКОЯ / RESTLESS

Полный список самых распираченных кинофильмов февраля можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получили поздно вечером в пятницу, 11 марта. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

12.03.2022 Автор: БК

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