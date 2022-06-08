Названы самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2022 года

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в мае 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Рейтинг возглавляют новые ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, кинотеатральная премьера которых в России так и не состоялась из-за приостановки деятельности голливудских мейджоров, в частности, Warner Bros. в нашей стране. Мировая премьера картины прошла 6 апреля.

Следом идет еще один крупный голливудский релиз, проект СОНИК 2 В КИНО, который стал доступен в мировых кинотеатрах с 30 марта. Российский релиз фильма был отменен в начале марта. Замыкает тройку лидеров эпический триллер ВАРЯГ Роберта Эггерса, отечественный прокат которого был запланирован на 21 апреля, однако в начале апреля компания Universal Pictures убрала из графика релизов свой проект.

Единственным российским проектом, попавшим в десятку, стал отечественный комедийный фильм РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном в главных ролях. Цифровой релиз картины состоялся 15 мая.

1. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА

2. СОНИК 2 В КИНО

3. ВАРЯГ

4. ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД

5. ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

6. ОТЧАЯННЫЕ МСТИТЕЛИ

7. КОСТЮМ

8. КЛОН

9. РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА

10. ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ



Полные списки самых распираченных кинофильмов мая 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», который все подписчики получили в пятницу, 3 июня. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

08.06.2022 Автор: БК